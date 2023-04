Dès que nous arrivons au Tula, ouvert depuis quelques semaines sur le boulevard Saint-Laurent, on nous explique quelque chose qui viendra influencer toute notre expérience dans ce petit restaurant du Mile End : « De manière générale, les plats indiens sont déjà véganes », affirme le propriétaire de l’établissement, Abhishek Arun, qui a également ouvert deux restaurants à Toronto et qui rêvait de faire découvrir à Montréal, ville qu’il adore, les saveurs de sa culture.

Si les restaurants indiens ne manquent pas dans la métropole, la plupart incluent des produits animaliers dans leurs recettes. Mais au Tula, on croit en une cuisine authentique sans avoir à consommer des ingrédients d’origine animale. Dans de rares cas, on a recours à des substituts pour la protéine principale (comme pour le poulet au beurre, par exemple, un vrai délice !), mais la plupart des plats sont fidèles à ceux que le propriétaire dit avoir mangés toute sa vie avec sa famille.

Dans la grande salle à aire ouverte du Tula, on promet des saveurs typiques indiennes, « comme on les sert à la maison ». Préparez-vous à être surpris par certaines offres du menu. Les établissements du genre qui proposent deux salades repas sont rares. On n’associe pas forcément un souper à saveur indienne à une énorme salade colorée ; pourtant, celles que l’on sert ici ne détonnent aucunement du reste du menu.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Au menu, des bols de salades colorés

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les sauces sont particulièrement délicieuses chez Tula.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La cuisine indienne, traditionnellement, est végétalienne.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Tula a ouvert ses portes il y a quelques semaines sur le boulevard Saint-Laurent, dans le Mile End.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’espace du restaurant est accueillant.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Un petit coin plus traditionnel pour manger son repas. 1 /6











Les salades sont préparées comme chez la grand-mère du propriétaire, qui a récupéré ses recettes pour plus d’authenticité. L’une, aux lentilles, aux choux et aux carottes, et assaisonnée d’une vinaigrette spéciale « de grand-mère » à la betterave, est non seulement belle à voir, mais également délicieuse à déguster. L’autre, une salade d’épinards à la noix de coco, à l’ananas et à la vinaigrette à la moutarde, est rafraîchissante, parfaite pour équilibrer un curry ou d’autres plats plus costaud.

D’ailleurs, le mot sanskrit « tula » veut dire « équilibre » en français. C’est autour de cette idée que se détaille le menu. Aucune recette ne donne une impression de lourdeur et le restaurant tente de garder ses repas légers, mais sans compromis. Comme souvent lorsque l’on déguste des plats indiens, tout est dans les sauces. Chez Tula, elles sont chaque fois délicieuses, que l’on goûte au poulet au beurre, au biryani aux fruits du jaquier ou au tikka masala au tofu. Tous ces repas ne coûtent pas plus de 18 $.

L’espace est accueillant. On peut même s’asseoir dans un coin plus « typique », adjacent à la salle à manger principale, où l’on déguste ses plats installé sur des coussins, des rondins de bois nous servant de tables. Tula propose d’organiser des soirées privées et offrira, dans ses locaux, des cours de yoga. Oui, le restaurant a le potentiel de devenir un lieu de rassemblement chéri du quartier.

5258, boulevard Saint-Laurent, Montréal