Le restaurant Les Deux Fours, situé rue Bélanger, a tout récemment rouvert ses portes après une fermeture d’un an et demi qui lui a permis de faire peau neuve. Banquettes en cuir, couleurs invitantes et décor aux accents dorés, rehaussé de statuettes huacos, rappellent désormais le soleil du Pérou, pays d’origine de la famille Briones, propriétaire de l’établissement.

« Le but du nouveau design était d’amener ce côté chaleureux du Pérou à Montréal », souligne Moïse Briones, qui a repris les rênes du restaurant ouvert par son père il y a 19 ans (et dont le frère, Josué, est derrière les restaurants Barranco et Nikkei). Même si c’est Moïse qui gère maintenant le menu et prend en charge la gestion du restaurant, son père est toujours derrière lui, dit-il en riant.

Le menu, qui combine cuisines péruvienne et italienne, a été grandement simplifié, notamment en ce qui concerne le choix de pizzas. Mais c’est toujours la même pâte faite maison et le four à bois a lui aussi repris du service, tout comme le four à charbon qui sert à cuisiner le fameux pollo a la brasa — ce poulet mariné et rôti à la façon péruvienne qui a fait le succès du restaurant au fil des années.

PHOTO FOURNIE PAR LES DEUX FOURS Moïse Briones a repris les rênes du restaurant.

PHOTO FOURNIE PAR LES DEUX FOURS Le four à pizza a repris du service.

PHOTO FOURNIE PAR LES DEUX FOURS La spécialité, le pollo a la brasa, du poulet rôti à la façon péruvienne 1 /3





« Tout est coupé à la main, tout est fait fraîchement comme à la maison. On veut vraiment conserver cette tradition, insiste Moïse Briones. Les recettes de mon père, je veux les garder et je forme les cuisiniers pour qu’ils puissent suivre ce qu’il m’a enseigné. »

Un bar s’est par ailleurs ajouté au restaurant dans le but de faire découvrir des cocktails à base de pisco, cette eau-de-vie péruvienne encore trop méconnue, à son avis. Le restaurant est pour l’instant ouvert tous les jours en soirée, mais il n’est pas exclu qu’il ouvre éventuellement pour l’heure du midi.

2379, Bélanger Est, Montréal