Gens de Laval et des environs, sortez votre carnet de notes, car voici une belle adresse à découvrir.

Ouvert à la fin de 2022, Sekoya est le nouveau-né du restaurateur Phat Nguyen, connu pour son établissement Torii Sushi. Mais vous ne dégusterez pas une cuisine d’inspiration asiatique ici. Au contraire, c’est plutôt une « cuisine contemporaine du Québec » qui est mise de l’avant. « J’ai ouvert Torii Sushi en 2000. Après 20 ans, on était prêts à relever de nouveaux défis et aussi à laisser la place à une nouvelle génération », indique le restaurateur, qui est associé désormais avec son neveu, Mickael Ly.

Justement, le projet a pris forme lorsque M. Nguyen a rencontré le chef Kevin Bates lors d’une soirée chez un ami, où ce dernier était chef à domicile. Impressionné par sa nourriture, il s’est au fil du temps lié d’amitié avec celui-ci et lui a proposé de prendre le poste de chef pour son établissement situé dans un tout nouveau quartier résidentiel nommé Central Parc, qui comptera à terme six grandes tours.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un joli plat de surlonge d’agneau du Québec, accompagné de purée de rabioles, salsifis, épinards et crumble au fromage Louis d’Or

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’équipe à la tête du Sekoya : Phat Nguyen, le chef Kevin Bates et Mickael Ly

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’espace du restaurant se veut à la fois élégant et accueillant.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un ceviche de crevettes, avec suprêmes de clémentine, gingembre et curcuma, et petites tranches de chili

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On peut voir le chef Kevin Bates à l’œuvre grâce à la cuisine ouverte.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un autre plat au menu actuellement : la pieuvre avec purée de carottes fumées, carottes rôties et chermoula











Diplômé de l’École hôtelière de Laval, Kevin Bates est un natif de l’île Jésus. Le cuisinier est passé par Le Mitoyen, Hoogan et Beaufort, Le Monarque, puis La Bête à pain de Laval, durant la pandémie, où il était chef de cuisine. L’idée de prendre les rênes d’un restaurant et de décider entièrement du menu lui a plu. « J’aime créer, m’inspirer des produits de saison, en les utilisant à leur maximum ; par exemple en déshydratant les épinards pour en faire de la poudre. En ce moment, c’est la saison tranquille, mais dès que le marché ouvre, je suis là tous les jours et on part sur les idées folles ! », dit celui qui aime particulièrement travailler avec les nombreux producteurs que compte Laval, riche en terres maraîchères.

« On a de bons restaurants à Laval, mais on manque d’espaces de charme… Il faut arrêter de dire que Laval, c’est une ville plate ! Je voulais proposer une table élégante, bonne, mais sans aller non plus dans le chic hautain », souligne M. Phat. La salle à manger, lumineuse et aérée, fruit du travail de la designer Isabelle Gauvreau, offre vue sur une cuisine ouverte, avec un coin lounge, pour l’apéro ou le digestif, ainsi qu’un coin boutique avec des produits d’artisans d’ici. Bientôt, un frigo rempli de plats cuisinés à emporter sera ajouté à l’offre.

Ouvert du mardi au samedi soir, du mardi au vendredi midi et le dimanche pour le brunch.

3421, boulevard Le Carrefour, Laval