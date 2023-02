(Lisbonne) À Lisbonne, Estrela est un charmant quartier majoritairement résidentiel où poussent depuis peu des adresses gourmandes dignes d’intérêt. Au détour d’une étroite rue escarpée, les plus observateurs remarqueront une vitrine bleu royal où se lit l’inscription « Veggies & Wines ».

C’est ici, dans ce bar à vin joliment nommé Senhor Uva (« Monsieur Raisin »), que se trouve la nouvelle maison lisboète du couple de Québécois formé de Stéphanie Audet et Marc Davidson.

La première est une chef connue pour sa cuisine botanique. Grande voyageuse, elle a travaillé à Hawaii, au Texas, au Brésil, développant son style créatif, gourmand et raffiné, qui laisse une grande place au végétal. Marc, lui, a une quinzaine d’années d’expérience en restauration comme maître d’hôtel. Il a entrepris sa carrière au feu Chaud Lapin, où il a rencontré son « mentor », le sommelier Jean-Benoît Hinse, et a depuis développé une passion pour les vins, particulièrement les vins naturels.

Les deux se sont rencontrés dans la métropole, à l’époque où Marc travaillait au restaurant Lauréa. Stéphanie, elle, commençait son mandat comme chef exécutive du restaurant végétalien Lov, qui venait d’ouvrir sa première adresse dans le Vieux-Montréal.

Comment les amoureux se sont-ils retrouvés à Lisbonne pour y ouvrir un bar à vin nature ? Les deux caressaient l’idée d’aller vivre et travailler en Europe et désiraient aussi ralentir le rythme effréné de leur vie. Puis, Marc a appris qu’il pouvait demander la citoyenneté portugaise grâce à sa mère, qui, bien qu’elle soit d’origine chinoise et indienne, est née dans la petite île de Macao, une ancienne colonie du Portugal. Il a donc entamé les démarches, qui se sont révélées plus ardues que prévu. « Ça a pris six ans ! »

Un duo gagnant

Finalement, en octobre 2018, le couple nouvellement marié s’est envolé vers Lisbonne. Après une lune de miel d’un mois au Cap-Vert, la question est vite arrivée : « Que fait-on maintenant ? »

Vivant dans des Airbnb, réalisant que la vie coûte finalement cher dans la capitale portugaise et que ses minces économies s’envolaient rapidement, le couple a compris qu’il devait agir vite pour que son rêve ne parte pas en fumée.

PHOTO STÉPHANIE MADEIRA, FOURNIE PAR SENHOR UVA Senhor Uva est un petit bar à vin situé dans le quartier Estrela, à Lisbonne.

Tout près du Jardim da Estrela, un charmant parc où Stéphanie et Marc aiment aller se promener, un petit café vivotait. Un jour, il a été mis en vente. Mais ils n’étaient pas les seuls intéressés. Un courriel convaincant plus tard, ils ont réussi à mettre le grappin sur le petit local, dans un quartier où l’offre en restaurants était à peu près inexistante.

Estrela est plus aisé, calme, résidentiel et familial. Au départ, les voisins nous disaient : ‟Vous êtes fous d’ouvrir dans ce quartier !” Marc Davidson, copropriétaire du Senhor Uva

Ouvert le 29 janvier 2019, Senhor Uva a rapidement fait mouche avec une offre qui se démarquait dans la métropole pourtant reconnue pour son effervescence gourmande. « À cette époque, il n’y avait pas beaucoup d’espaces qui vendaient des vins naturels ou de la bouffe végé un peu différente, comme il y en a tant à Montréal, ou qui mettaient de l’avant un concept inspiré du farm to table. C’était très nouveau », remarque Stéphanie.

PHOTO FOURNIE PAR SENHOR UVA La chef propose des compositions savoureuses et créatives, mettant en vedette les légumes.

PHOTO FOURNIE PAR SENHOR UVA Avec ses petits plats axés sur le végétal, Senhor Uva a vite fait sa marque à Lisbonne.

PHOTO FOURNIE PAR SENHOR UVA Une des compositions colorées et raffinées de la chef Stéphanie Audet 1 /3





« L’expérience qu’on propose a plu ; un bar à vin de quartier, où on peut venir un lundi soir en t-shirt, prendre un verre et quelques petits plats sans vider son portefeuille. Ça n’existait pas vraiment ici. C’est soit les petits restos traditionnels ou l’étoilé Michelin. Bref, on a créé l’endroit où on voudrait aller ! », ajoute Marc, dont la carte de vins compte quelque 400 références.

On ne se dit pas végétarien ni naturel. On veut plaire à tout le monde, on veut que chaque personne qui met les pieds dans le restaurant trouve son compte. Marc Davidson

PHOTO STÉPHANIE MADEIRA, FOURNIE PAR SENHOR UVA Au Portugal, le temps des récoltes, c’est toute l’année !

Le menu composé de petits plats jolis et appétissants est très axé sur le végétal, mais beurre et fromage sont aussi de la partie. Stéphanie a découvert dans ce pays au climat tempéré un monde de possibilités et peut s’éclater plus que jamais avec les légumes et les fruits, car la saison des récoltes dure… toute l’année. « Il y a de tout ici : oranges, citrons, avocats, coings, nectarines… Il y a des tomates jusqu’en décembre ! »

Une soirée passée dans un Senhor Uva bondé, fin septembre, où nous avons d’ailleurs croisé quelques Québécois, nous a confirmé que la chef est vraiment sur son X. Ses compositions sont à la fois très inventives, étonnantes et absolument délicieuses. Rien de convenu ici. Quant au vin, la sélection est sublime et Marc est un hôte hors pair. Pas étonnant que l’endroit soit presque toujours plein.

Petit projet deviendra grand

Les défis ont été nombreux, avec une petite cuisine qui n’était équipée que d’une seule plaque à induction. « On avait l’idée de faire un bar à vin avec des petits plats simples, des snacks. Mais les gens mangeaient, et revenaient pour manger ! », raconte Stéphanie, qui a dû faire preuve de débrouillardise pour répondre à la demande.

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE Le Senhor Uva #2 fait face à l’emplacement original et propose le même menu.

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE Un restaurant, deux locaux ! 1 /2



Ajoutons aussi le défi d’apprendre le portugais, de s’adapter à une nouvelle culture et de trouver du personnel alors qu’ils étaient inconnus dans le milieu (sans oublier une pandémie à travers tout ça !). C’est en offrant un environnement de travail humain, avec un horaire de quatre jours par semaine et des vacances – une rareté à Lisbonne –, que les restaurateurs ont réussi à se constituer une équipe solide.

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE Le bar du Senhor Uva #2

Le mot s’est passé et l’entreprise a grandi, à tel point que depuis novembre 2021, Senhor Uva #2 occupe le local en face, de l’autre côté de la rue. Au départ, le couple a voulu créer un nouveau concept, mais rapidement, il a réalisé qu’il se compliquait la vie avec deux menus, deux équipes, deux cartes des vins, et a tout fusionné. Oui, les employés apportent les plats qui sortent de la cuisine en traversant la rue ! « Il ne pleut jamais, donc c’est correct ! », lance Stéphanie en riant.

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE Caverna das uvas est le dernier-né de la famille.

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE Dans cette cave à vin, on peut déguster et acheter des vins importés par l’agence d’importation privée de la maison. 1 /2



Le dernier-né : Caverna das uvas, une cave à vin où les clients peuvent déguster et se procurer une grande sélection de vins naturels. Le couple s’est associé avec un ami pour lancer une agence d’importation privée. Ils peuvent ainsi vendre leurs trouvailles à d’autres restaurants.

Bien qu’ils s’ennuient parfois du Québec et de leur famille, Lisbonne a pris leur cœur. « Je veux rester ici forever », assure Stéphanie. « C’est une ville fantastique, un pays merveilleux à partir duquel on a accès à toute l’Europe. C’est une vie et un rythme différents, qui correspondent à ce qu’on veut », conclut Marc. Viva Lisboa !

Sehnor Uva est ouvert sept soirs sur sept. Réservations fortement recommandées.