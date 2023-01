Lorsque le chef Minh Phat a appris que le local du restaurant Manitoba était à prendre, ses propriétaires Élisabeth Cardin et Simon Cantin passant à autre chose, il s’est manifesté. « C’est tellement une belle place », nous dit-il, en balayant des yeux la salle qui n’a pas changé depuis la reprise. Mais c’est seulement au moment où son ami Mike Madokoro lui a offert de s’associer que le copropriétaire du Mui Mui, déjà fort occupé, a décidé de se lancer.

S’est alors ajouté son bras droit du Mui Mui, Elena Racevičiūtė. Cette dernière rêvait d’un restaurant qui s’appellerait Anémone. La fleur est l’emblème du Manitoba, province où son défunt père a grandi. Elle en a même un tatouage sur l’avant-bras.

Copropriétaire du Bar Suzanne, où l’offre alimentaire tourne surtout autour des dumplings, Mike Madokoro avait pour sa part envie de relever de nouveaux défis aux chaudrons. On peut dire qu’il se gâte dans sa nouvelle cuisine, avec des compositions aussi savoureuses qu’audacieuses.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Mike Madokoro se permet une cuisine aussi audacieuse que savoureuse à l’Anémone.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Cette morue charbonnière marie haricots noirs et noix de noyer noir avec succès.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Il y a quelques plats véganes (ou véganisables !) au menu de l’Anémone, dont ces « galettes » de riz avec courge et sauce « XO » végétale.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’Anémone est un cocktail signature contenant whisky japonais, Lillet, sirop de vinaigrier (sumac) et amer au pamplemousse.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Minh Phat, Elena Racevičiūtė et Mike Madokoro forment le trio fondateur d’Anémone.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ici, trois vins coups de cœur du moment

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La salle à manger n'a presque pas changé. Elle a encore son « plafond de croûtes » et son bar de bois carbonisé.













« On s’inspire un peu de tout, en utilisant autant des techniques modernes que des méthodes traditionnelles. On aime beaucoup la fermentation. On se bâtit un petit cellier de conserves maison pour pouvoir respecter les saisons le plus possible. Il faut aussi tenir compte des restrictions alimentaires, alors il y a des plats adaptables qui peuvent facilement devenir véganes, sans gluten ou sans lactose. C’est la réalité du moment. »

Est-ce que l’Anémone s’inscrit dans la continuité du Manitoba ? « Oui et non, répond Mike Madokoro. Le Manitoba était plus axé sur le sauvage. Ce ne sont pas tous des ingrédients avec lesquels j’ai l’habitude de travailler. Mais on expérimente. »

Dans les cocktails, Elena Racevičiūtė mélange aussi ingrédients d’ici et d’ailleurs. Sa carte des vins est éclectique, composée uniquement de vins artisanaux, mais de provenances diverses. Elle fonctionne avant tout par coups de cœur.

Ouvert depuis la deuxième semaine de novembre, le « resto fleur » a connu un succès immédiat, le réseau et la réputation de son trio fondateur n’étant plus à faire. C’est tout un bonheur de retrouver cette salle iconique de Montréal, avec son bar de bois carbonisé et son « plafond de croûtes » qui ont absorbé nombre de soirées mémorables au cours de ses huit ans d’existence. Longue vie à l’Anémone.

271, rue Saint-Zotique Ouest, Montréal