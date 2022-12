La pandémie a chamboulé bien des choses. Parmi elle, les jours d’ouverture des restaurants, qui ont rétréci comme peau de chagrin, une situation grandement attribuable à la pénurie de main-d’œuvre. Vous cherchez des endroits où manger en début de semaine ? Notre journaliste a concocté pour vous une liste (non exhaustive) de suggestions qui valent le détour.

BarBara Vin

Un grave dégât d’eau a forcé la fermeture du populaire café et bar à vin du quartier Saint-Henri en septembre dernier, mais bonne nouvelle, BarBara Vin est enfin de retour, plus en forme que jamais, et sept jours par semaine de surcroît. Du matin à tard le soir, on y déguste des tartines déjeuner, focaccias frais du jour, sandwichs, antipasti, pastas et autres délicieux plats à partager à l’italienne, un menu signé David Pellizzari alors que la carte des vins est l’affaire de Catherine Draws, imbattable duo qui s’est fait connaître avec le feu Lili. Co.

Bouillon Bilk/Cadet/Place Carmin

Bonne nouvelle : l’excellente table Bouillon Bilk est à nouveau ouverte tous les jours, et les cinq midis de la semaine, ce qui en fait une adresse idéale pour vos lunchs d’affaires (ou lunchs tout court). Même chanson du côté de Place Carmin, qui appartient au même groupe (dont le chef François Nadon et la maître d’hôtel Mélanie Blanchette), qui propose depuis peu des lunchs du lundi au vendredi dans le Vieux-Montréal. Quant au Cadet, dont le menu est dédié aux petits plats à partager, formule idéale en avant ou après-spectacle, il est de retour sept soirs par semaine.

Restaurant Mastard

Avec son premier restaurant, le chef Simon Mathys a pris le pari fermer les fins de semaine et d’offrir un service du lundi au vendredi soir seulement. La formule fait mouche, et le Restaurant Mastard connaît un beau succès depuis son ouverture l’an dernier. Il a même terminé en deuxième position du Meilleur nouveau resto au Canada du palmarès enRoute 2022. Plein de belles raisons pour visiter cette excellente table du quartier Rosemont.

Melba

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le nouveau Melba, à Québec.

À Québec, le chef Guillaume Saint-Pierre et ses associés Charles Provencher-Proulx et Alexandra Roy ont aussi misé sur une ouverture du lundi au vendredi soir. Cette nouvelle table élégante du quartier Saint-Sauveur propose un menu inspiré par la cuisine française moderne, composé de hors-d’œuvre raffinés et de plats à partager, avec une carte des vins pensée par le sommelier d’expérience Marc Lamarre, offrant un mélange de classiques, découvertes et raretés.

Ichigo Ichie

Vous cherchez de l’ambiance, peu importe le soir de la semaine ? Vous en trouverez sans problème au couru Ichigo Ichie, un izayaka du Plateau où on se régale, sept soirs sur sept. Que ce soit les bols fumants de nouilles ramen, parmi les meilleurs en ville (aussi servis au petit frère adjacent Yokato Yobabai, qui ne prend pas de réservation et ne sert pas d’alcool) ou de petits et grands plats inspirés des brasseries japonaises (on a adoré les udon carbonara lors de notre dernière visite), ce restaurant animé offre aussi une belle carte de cocktails.

Majestique/Darling/Galaxie Brasserie

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Galaxie Brasserie donne sur la nouvelle Esplanade Tranquille.

Voici trois valeurs sûres, propriété du restaurateur Richard Holder et de ses partenaires, qui sont en action sept jours sur sept. On se rend au Majestique pour s’empiffrer d’huîtres et faire la fête jusqu’à tard (la cuisine est ouverte jusqu’à 2 h du matin) et à son petit frère Darling toute la journée durant, pour un café, l’apéro (l’endroit se spécialise en cidres) ou un souper décontracté. Le dernier-né de la famille, Galaxie Brasserie, qui donne sur la nouvelle Esplanade Tranquille, propose quant à lui un menu de type brasserie française, pour le lunch ou le souper, dans une déco éclatée signée Thomas Csano.

Monarque

On mange toujours bien au Monarque, qui propose deux types de menus : une carte inspirée des brasseries françaises côté bistro, puis une table d’hôte plus raffinée côté salle à manger, où le chef Jérémie Bastien laisse aller sa créativité. Le restaurant du Vieux-Montréal est ouvert tous les jours, et sert les lunchs du lundi au vendredi.

Bar Cicchetti

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Un plateau de cicchetti.

À ce bar d’inspiration vénitienne du Mile-Ex, on déguste des plateaux de cicchetti (petites bouchées) en sirotant un cocktail classique ou plus funky, ou alors un verre de vin tiré de la carte fort inspirante, axé sur les jus naturels et en biodynamie. Bref, c’est toujours l’heure de l’aperitivo au Cicchetti, qui est ouvert du mardi au samedi, dès 16 h jusqu’à tard.

O’Thym

Ce restaurant apportez votre vin a récemment obtenu le Prix Restaurateur d’Aliments du Québec au menu, qui reconnaît l’effort déployé par l’établissement pour mettre à son menu des aliments d’ici. Le chef Noé Lainesse propose du mardi au dimanche une carte créative et à 99 % locale, où il utilise plusieurs techniques de conservation comme la lactofermentation. À découvrir !

Bar St-Denis

Dans ce bar du quartier Petite-Patrie où on mange très bien, on a aussi fait le choix d’ouvrir les soirs de semaine seulement. Du lundi au vendredi, l’endroit, toujours très animé, est parfait pour un apéro décontracté ou un souper entre amis. La carte des vins est belle à voir, les cocktails sont délicieux et le menu de petits plats, qui change souvent, est fort inventif et met de l’avant les producteurs et artisans locaux.

Théophile bar à vin

Un bar à vin dans un centre commercial ? N’ayez crainte, vous n’y verrez que du feu. Adjacent aux Promenades Saint-Bruno, Théophile est une excellente adresse sur la Rive-Sud. Le chef Robin Filteau Boucher y propose des plats de saison savoureux et bien exécutés, du mardi au samedi en soirée, et pour les lunchs, du mardi au vendredi.

Gia/Elena/Nora Gray

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le Gia vin & grill.

La réputation de ces trois établissements du Sud-ouest, propriété du restaurant Ryan Gray et ses associés, n’est plus à faire. La table plus classique du Nora Gray offre sa délicieuse carte à l’italienne du mardi au samedi soir, alors que sa petite sœur, l’excellente pizzéria Elena, est en action sept jours. Le dernier-né, le charmant Gia vin & grill, propose le lunch du mardi au vendredi, et accueille les clients en soirée du mardi au samedi.

jjacques

À Québec, le bar caché jjacques recèle de petites merveilles à découvrir. Huîtres, cocktails recherchés, plateaux de fruits de mer, on y vient pour se gâter et vivre une soirée spéciale, dans un cadre à la fois raffiné et festif. Le grand plus ? L’endroit est en action du mercredi au lundi dès 17 h 30, et on peut y manger jusqu’à tard (1 h du matin pour la cuisine et 3 h pour les huîtres).

Rouge Gorge

Établi depuis 2015 sur Mont-Royal, le Rouge Gorge est sans contredit devenu depuis un incontournable du Plateau, où vous êtes assuré de trouver de l’ambiance, du bon jus, des cocktails épatants et de très bonnes petites assiettes, tous les jours de la semaine, dès 15 h. PS : osez descendre au sous-sol pour découvrir le magnifique bar caché de l’endroit.

Le Boating Club

Du mardi au dimanche, cette institution de Saint-Rose, à Laval, accueille les amis et groupes qui ont envie de festoyer autour d’un bon repas. Huîtres, plats copieux à partager, tartares et autres délices sont au menu, avec une ambiance qui s’anime à mesure que la soirée avance.

Café Parvis/Furco

Au centre-ville, à la recherche d’un bon plan bouffe et boire ? Dans le doute, choisissez une valeur sûre : le café Parvis et son petit frère noceur, le Furco. Le premier, magnifique avec ses grandes fenêtres et plantes suspendues, est ouvert tous les jours (sauf les lundis) et vous régalera de pizzas gourmandes, originales salades et autres créations de la toujours inspirée chef Joëlle Trottier. Une version écourtée du menu est aussi proposée au populaire bar Furco, qui accueille les clients festifs du mardi au samedi dès 15 h.

Kabinet

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un plateau de caviar et œufs de poisson au Kabinet.

Légumes, caviar et petits plats. C’est ainsi que se présente cet élégant bar à cocktails de l’avenue Laurier Ouest, nouveau projet du chef Jean-Michel Leblond (aka Jonh Mike). En plus d’être superbe, l’endroit invite à la fête, façon chic, tous les jours, sauf le mardi. Une petite perle à visiter absolument !

Iru Izakaya

À Brossard, le Iru Izakaya nous fait entrer dans un autre monde avec ses enseignes néon et ses grands miroirs infinis. Dans l’assiette, les classiques de ce type de cuisine japonaise sont bien exécutés, et franchement savoureux, grâce au travail conjoint du chef exécutif Frédéric Dufort et du chef de cuisine Van Amtel. L’endroit est ouvert 7 jours sur 7 jusqu’à 23 h et propose, les midis en semaine, un menu de type « boîte Bento ».

Stellina

Amoureux des pâtes et de cuisine italienne, le Stellina a de quoi vous plaire. L’établissement du Vieux-Montréal ouvre ses fourneaux du lundi au vendredi, le midi et en soirée, ainsi que les samedis soirs. Attendez-vous à y retrouver une variété de pâtes fraîches moins communes comme les fazzoletti, de cappelletti ou des tallegio et une belle sélection d’antipasti.