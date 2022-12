Mars 2020, on annonçait dans cette rubrique l’ouverture « prochaine » de Nomi, projet du groupe A5 et plus particulièrement de l’équipe derrière les courus Jatoba et Flyjin. Presque trois ans plus tard, pour les raisons habituelles, cette nouvelle adresse installée tout près du square Phillips ouvre enfin.

L’attente aura valu la peine. L’endroit, de 4500 pi⁠2 et 120 places, qui porte la signature de Sid Lee Artchitecture, est magnifique ! Inspiré par les sunken living rooms (salons encastrés), que l’architecte Franck Lloyd Wright a popularisés dans les années 1960 et 1970, l’endroit propose une ambiance feutrée, mais avec un petit je-ne-sais-quoi d’électrique, grâce entre autres au mariage de matériaux comme le cuir, le laiton, le bois et le chrome, sublimé par un bleu caviar profond qui habille murs et planchers. Quelques éléments originaux du bâtiment ayant autrefois abrité la Banque nationale grecque du Canada sont mis en valeur, comme le superbe escalier en colimaçon qui mène au niveau inférieur, où se trouvent cinq salons privés et la cuisine.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Nomi se veut une buvette à la japonaise.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le magnifique escalier d’origine en colimaçon a été conservé.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Une variation asiatique autour de la salade César, où le wonton frit remplace les croûtons.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Olivier Vigneaut est le chef exécutif.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Quelques sashimis trouvent leur place au menu, dont celui-ci avec hamachi, sauce ponzu à la truffe, jalapenos marinés et pêche truffée.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Un dry martini décomposé, à recomposer selon ses envies.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE La carte des vins et sakés est signée par Félix Desmarteaux, sommelier du Jatoba.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Rémi Lemieux est chef de cuisine ici.

Le design est inspiré de la tendance des sunken living rooms.

















À l’étage, un bar central invite à prendre l’apéro. Les cocktails sont sans contredit la vedette du menu liquide. La carte est l’œuvre de Daphnée Vary, anciennement chez Foxy et aujourd’hui directrice du volet boissons pour le groupe A5. Sa carte, inspirée de classiques où chaque détail est fignolé, va de l’élégant Dry Martini à assembler soi-même avec diverses garnitures, dont des concombres marinés à la japonaise, au Ju-Ju 75, probante exploration autour du French 75, où baigne au fond une prune umeboshi.

Le chef exécutif Olivier Vigneault a voulu offrir une expérience différente de la chic table du Jatoba et du supperclub qu’est le Flyjin. Il définit Nomi comme un izakaya, où s’arrêter boire un ou quelques cocktails, tout en pigeant joyeusement dans la carte abordable composée de petits plats typiques de ces endroits avec d’intéressantes touches créatives qui les amènent au-dessus de la mêlée, grâce au travail combiné du chef et de Rémi Lemieux (Au Pied de cochon, Le Norest), qui agit ici à titre de chef de cuisine. Pensez poulet karaage au babeurre, tofu croustillant parsemé de porc effiloché séché servi avec sauce dragon, chips « ruffles » et leur trempette avocat, jalapenos et yuzu ou encore une variation asiatique autour de la salade césar, où les wontons frits remplacent les croûtons !

Ouvert du mardi au samedi, de 17 h à 1 h

1170, place du Frère-André, Montréal