Conserver l’été

Des conserves… sans les erreurs de débutant

« Quand j’ouvre ma conserve de salsa, ça sent l’été. C’est un oumph d’odeurs et de saveurs. Ça n’a rien à voir avec une salsa d’épicerie. » Pour Véronique Lecours, faire des conserves est une passion. Et son « projet de pandémie », ça a été de créer Localicieux, un site où elle donne des conseils – et des cours en ligne – pour apprivoiser les techniques de mise en conserve.