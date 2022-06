Après le ragoût d’ours et la fesse de castor, Jean-Michel Leblond donne dans le caviar ! Le « chef de bois » (gagnant de l’émission du même nom) est désormais aux commandes de la cuisine bien urbaine du Kabinet. Le petit bar à cocktails intime, voisin de la boîte de nuit Datcha, vient d’annexer l’ancienne boutique de fourrure voisine pour devenir un élégant restaurant.

Ève Dumas La Presse

ADHOC Architectes a créé un décor exceptionnel, avec des arches, du velours, un plafond de bois, de la mosaïque et un spectaculaire lustre qui a été livré d’Ukraine par on ne sait quel miracle, juste avant l’invasion. Le chef décrit son nouvel espace de travail comme un « bar d’hôtel parisien des années 1970 ». On pourra certainement y voir une foule d’autres influences. Toujours est-il que l’endroit est chic tout en demeurant chaleureux et convivial.

En agrandissant le minuscule Kabinet, les propriétaires avaient une idée derrière la tête, nous explique le chef. Ils voulaient offrir une expérience complète à leur clientèle habituée à y prendre l’apéro, mais obligée d’aller se sustenter ailleurs, avant de possiblement revenir en fin de soirée pour un dernier verre ou pour profiter de la piste de danse du Datcha.

Photo Dominick Gravel, La Presse Le service de caviar est un des petits plus du Kabinet.

Photo Dominick Gravel, La Presse Le bœuf de ce tartare est vieilli sur place pendant 90 jours.

Photo Dominick Gravel, La Presse Le crudo signature du chef est rehaussé par une vinaigrette au poireau brûlé.

Photo Dominick Gravel, La Presse Caviar et vodka sont faits pour s'accorder.







« On a voulu proposer un menu léger, à partager, avec beaucoup de poissons et de fruits de mer québécois, qui n’alourdit pas trop les gens souhaitant étirer la soirée », explique celui qu’on a connu aux commandes de Tripes et caviar et du gril estival Espadon.

Cela se traduit par une foule de petits plats frais et originaux particulièrement omnivores — ça va des carottes au tartare de bœuf en passant par le foie gras, le crudo signature du chef au poireau brûlé, le cocktail de crevettes, les œufs-mayonnaise, etc. Jean-Michel Leblond est particulièrement fier de sa salade Hermitage (qu’on appelle souvent salade Olivier ou salade russe), à base de canard fumé, de pommes de terre, de pois verts et d’olives, entre autres, le tout en mayonnaise.

Photo Dominick Gravel, La Presse Jean-Michel Leblond, chef aguerri et gagnant de l’émission Chefs de bois, dirige la cuisine du Kabinet.

Photo Dominick Gravel, La Presse N’oublions pas que le Kabinet a un passé de bar à cocktails.

Photo Dominick Gravel, La Presse La cuisine du Kabinet est ouverte sur la salle.

Photo Dominick Gravel, La Presse On peut toujours s'asseoir au bar du Kabinet.







Mais le clou du spectacle, c’est le service de caviar. Les œufs de poisson de qualités variées sont présentés sur de chics plateaux étagés avec blinis et condiments. « Sur la terrasse, avec une belle bouteille de vin blanc ou un martini, ça fera sans doute son effet sur les passants cet été, et ça fait changement des huîtres. »

S’agissant de vin et de cocktails, on peut faire confiance à l’équipe, qui s’y connaît à la fois en artisans vinicoles et en mixologie bien faite.

98 B, avenue Laurier Ouest, Montréal