Les petites familles peuvent s’offrir un congé de cuisine avec un des nombreux menus de la fête des Mères proposés par les restaurants de chez nous. Mais nous ne pourrons pas tous fêter avec maman, le week-end prochain. Raison de plus de lui faire livrer un délicieux repas, avec un bouquet de fleurs ou à la place de ce dernier ! Voici quelques suggestions alléchantes.

Ève Dumas

La Presse

La Récolte espace local

Roi des brunchs et de la cuisine locale réconfortante, La Récolte laisse le choix à maman avec un superbe menu à la carte : étagé d’omelettes aux épinards, tomates confites, asperges et cheddar avec foccacia aux oignons caramélisés et salade verte (15 $) ; ravioli à la ricotta, bisque, salade de crabe et crevettes de Matane, tomates cerises et herbes (20 $) ; osso buco de porc et gremolata locale, haricots blancs braisés à l’italienne, salade mesclun des serres (16 $), entre autres. Pour dessert, le fameux beigne du brunch, farci à la compote de rhubarbe et au beurre de pommes, avec meringue et crumble au beurre (5 $), peut-être ? La carte des vins d’artisans est tout aussi attrayante, avec, entre autres, des bulles rosées de Lise et Bertrand Jousset (Loire), un vin « orange » de Claus Preisinger (Autriche) et des rouges qui passent de l’ultraléger à la grande gourmandise. Il faut commander en ligne, avant le 6 mai.

Mon lapin

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DU RESTAURANT MON LAPIN Le menu pour emporter du restaurant Mon lapin comprend des crevettes nordiques et des primeurs printanières végétales, entre autres.

Au départ, le chef Marc-Olivier Frappier et la sommelière Vanya Filipovic pensaient ouvrir la cuisine de leur restaurant, Mon lapin, pour les occasions spéciales seulement. On apprenait cette semaine qu’ils se lanceront bientôt dans la volaille, avec Casgrain B.B.Q., une rôtisserie éphémère. Après le jambon de Pâques, qui a connu un succès monstre, voici un menu de la fête des Mères pour de deux à quatre personnes, à 80 $. On y trouvera du gravlax de truite, un mélange à crêpes de sarrasin, de la crème fraîche, des œufs, des crevettes nordiques, des primeurs végétales du Québec et un renversé aux fruits mauves. Le repas peut s’assortir de vin naturel (agence Dame-Jeanne) et d’un bouquet de 10 tulipes à 18 $ (collaboration avec BellJar Botanicals). Deux dollars de chaque bouquet seront versés à la fondation Mères avec pouvoir, pour venir en aide aux mères seules dans le besoin.

Mélisse

PHOTO FOURNIE PAR LE RESTAURANT MÉLISSE Des bulles pour fêter maman ? Pourquoi pas. On en trouve sur la carte des vins naturels du Mélisse.

Maman aime la formule classique « entrée-plat-dessert » ? Le restaurant Mélisse, très fraîchement rouvert pour offrir des plats à emporter, propose un menu en trois services pour deux personnes à 55 $. Il comprend une crème de navet avec garniture d’oignons cipollinis rôtis, des rouleaux au chou et au veau, avec sauce tomate, purée de pommes de terre, parmesan et herbes fraîches, puis un gâteau au yogourt et aux framboises. De beaux vins naturels à prix raisonnables sont également proposés. La précommande se fait par téléphone au 514 379-3794.

Le Roseline

PHOTO FOURNIE PAR LE RESTAURANT LE ROSELINE Un plat du restaurant Le Roseline

Cet autre nouveau venu dans l’univers du take-out montréalais, qui avait ouvert ses portes tout juste après Noël, s’est empressé d’offrir aux mamans de se régaler avec un menu en cinq services : vichyssoise parfumée à l’huile de truffe, quiche au choix, salade de concombres, tomates et mélisse, charcuteries et fromages d’ici et pouding au pain au caramel. On nourrit deux bouches pour 52 $ ou quatre pour 90 $. La carte des vins offre aussi de nombreuses possibilités de se gâter, avec des prix doux.

Chez Rioux & Pettigrew

PHOTO FOURNIE PAR CHEZ RIOUX & PETTIGREW La boîte des Épiciers, édition « Je t’aime maman-On se gâte »

Cette bonne table, devenue une des stars du « pour emporter » de la ville de Québec, propose des menus généreux et alléchants sous forme de « boîte des épiciers ». Celles qui ont été baptisées « Je t’aime maman ! » (45 $) et « Je t’aime maman, on se gâte ! » (70 $) ne font pas exception. Elles sont pensées pour le brunch. Mais une boîte « souper » sera également proposée, pour les mamans qui aiment les « ribs » (70 $). De nombreux plats à la carte et articles d’épicerie sont également en vente sur le site. La sélection de bières, de cidres et de vins du Rioux n’est pas à négliger.

