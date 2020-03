Plusieurs restaurants avaient déjà pris la décision de fermer leur salle à manger, les autres devront le faire à compter de minuit ce soir, et ce, jusqu’au 1er mai. Devant ces fermetures, le premier ministre François Legault, a invité les Québécois à se tourner vers les plats pour emporter. Aperçu de l’offre, très alléchante.

Devant la restriction imposée aux restaurants plus tôt cette semaine de limiter le nombre de clients dans leur salle à manger, conjuguée aux inquiétudes liées à la propagation de la COVID-19, plusieurs restaurateurs avaient déjà pris la décision de n’offrir que des plats pour emporter afin de continuer à desservir leur clientèle et se donner une chance de survivre à la crise. Certains ont abandonné l’idée depuis, d’autres se sont ajoutés.

Voici une liste (non exhaustive) de restaurants qui offrent un menu pour emporter et/ou un service de livraison. Cette liste sera mise à jour au cours des prochains jours.

À Montréal

Pastaga

Le restaurant du chef Martin Juneau propose une sélection de plats à emporter, dont certains sont à 1 $ à l’achat d’une bouteille de vin.

Damas

Le restaurant syrien offre une belle sélection de mezzes, grillades et vins pour emporter et en livraison.

Pumpui

Les délicieux plats thaïlandais de l’Épicerie Pumpui sont disponibles pour emporter et en livraison. Le resto-comptoir offre aussi une sélection de vins nature, en collaboration avec Les Vins Dame-Jeanne, de la sommelière Vanya Filipovic.

Grumman 78

Le restaurant propose ses tacos et quelques autres plats pour emporter.

Jérôme Ferrer

Le chef du Europea et son équipe ont élaboré des plats qui peuvent être récupérés au restaurant ou livrés à la maison. Jérôme Ferrer continue d’offrir ses boîtes du chef, dont une pour les personnes seules.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le comptoir de la Boucherie Provisions, à Outremont, demeure ouvert pour servir des plats à emporter.

Boucherie Provisions

Le restaurant sert, à son comptoir, des sandwichs et quelques options de prêt-à-manger.

Robin des bois

Le restaurant Robin des bois propose des plats de quatre à six portions ainsi qu’un menu brunch. La livraison est offerte le samedi.

Hélicoptère

Ce restaurant couru du quartier Hochelaga offre un menu pour emporter, quelques items d’épicerie (pâtes, sauce, charcuteries, etc.) ainsi qu’une sélection de vins, bières et cidres.

Graziella

Le chic restaurant du Vieux-Montréal propose ses plats italiens pour emporter.

Mano Cornuto

Le nouveau venu du quartier Griffintown offre quelques plats italiens à venir chercher sur place.

Beau Mont

Des plats cuisinés avec des ingrédients locaux, élaborés par l’équipe du chef Normand Laprise, sont en vente au comptoir du restaurant Beau Mont.

Au Pied de Cochon

À la boutique située à côté du restaurant, on trouve un repas complet des sucres pour deux personnes, la fameuse tourtière PDC, des cretons, un pâté au saumon et plusieurs autres produits. Les commandes peuvent aussi être ramassées à la Cabane à sucre Au Pied de cochon, située à Mirabel.

Chez Tousignant

Pour du fast-food artisanal et réconfortant, Chez Tousignant continue de servir hamburgers, hot dogs et poutines pour emporter. La livraison est possible par le biais d’Uber Eats.

La Prunelle

Sur le Plateau-Mont-Royal, La Prunelle propose un menu de cuisine de rue composé de cinq items. Le restaurant invite ses clients à s’arrêter à la brasserie Le Réservoir, situé tout près, qui vend de la bière en bouteilles et en canettes.

À Québec

Le Laurentien et l’Éléphant Ces deux établissements du quartier Saint-Roch s’unissent pour offrir deux menus pop-up, qui peuvent être agrémentés de vins et de bières.

Buvette Scott et Sardines

La Buvette Scott et son petit frère Sardines ont eux aussi choisi la formule pour emporter. Quelques plats et des sardines en conserve sont disponibles.

À Laval

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le restaurant Oregon, à Laval

Oregon

Le bar à vin a créé un menu pour deux à aller cueillir les lundis et mardis.

À Piedmont

Merci la vie

Pour le petit déjeuner ou une collation sucrée, le café-boulangerie a conservé son menu complet, désormais offert pour emporter.

À Sutton

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La poutine au canard de la microbrasserie À l’abordage, située à Sutton, dans les Cantons-de-l’Est

Microbrasserie À l’abordage

Devant une saison d’après-ski interrompue brusquement, la microbrasserie À l’abordage continue d’offrir entrées, hamburgers, salades, wraps, autres plats et cruchons de bière pour emporter.

Un fonds d’aide créé

Rappelons que pour aider le milieu de la restauration durement touchés par la crise de la COVID-19, un fonds de secours aux travailleurs de restaurants de Montréal est en train de se mettre sur pied, à l’initiative de la sommelière Kaitlin Doucette (Foxy) aujourd’hui sans emploi. Depuis l’ouverture des demandes la semaine dernière, 349 requêtes d’aide financière d’urgence ont été reçues pour un montant total de 41 500 dollars. Jusqu’à maintenant, 34 832 dollars ont été amassés.

Pour plus de suggestions :

