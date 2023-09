Giovanna Covone nous présente l’une de ses recettes préférées, toute simple, mais ô combien goûteuse !

Cavatelli e rapini

Préparation : 30 minutes

Repos : 1 heure

Cuisson : 15 minutes

Rendement : 4 portions

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les Cavatelli e rapini, une recette en toute simplicité

Ingrédients

Pâte (voir note)

500 g de farine tout usage non blanchie, plus un peu pour le plan de travail

1 c. à soupe de sel de mer

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 tasse (250 ml) d’eau

Rapinis

2 bottes de rapinis, nettoyés et coupés en tronçons de 5 cm

125 ml (1/2 tasse) d’huile d’olive

1 c. à soupe d’huile d’olive

250 ml (1 tasse) d’eau

2 gousses d’ail, écrasées

Flocons de piment, au goût

Préparation

1. Préparer et façonner la pâte. Au robot culinaire ou dans un batteur sur socle muni du crochet à pâte, mélanger la farine, le sel et l’huile. Ajouter graduellement l’eau et fouetter jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.

2. Envelopper la pâte dans une pellicule de plastique et laisser reposer 1 heure à température ambiante.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Confectionner les cavatellis est plus simple qu’il paraît. En suivant les conseils de Giovanna Covone (sur la photo), le journaliste a lui-même réussi à son premier essai !

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Et hop ! Des cavatellis faits main. 1 /2



3. Sur un plan de travail fariné, déposer la boule de pâte. Prélever une petite quantité de pâte et la rouler avec les mains pour former un petit cylindre, large comme un crayon. Tailler en morceaux de 1 cm (1/2 po). Couvrir le reste de la pâte d’un linge sec pour éviter qu’elle sèche.

4. Pour former les cavatellis, placer le bout de l’index, du majeur et de l’annulaire sur un morceau de pâte. Tirer les doigts vers soi, en appuyant sur la pâte et en la faisant rouler sur le plan de travail.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les rapinis et les cavatellis sont cuits ensemble dans la même eau.

5. Cuire les cavatellis et les rapinis. Remplir une grande casserole d’eau et porter à ébullition à feu vif. Saler et ajouter les rapinis. Lorsque l’eau se remet à bouillir, compter de 2 à 3 minutes, puis ajouter les cavatellis. Lorsque l’eau se remet à bouillir de nouveau, retirer du feu. Égoutter partiellement : laisser un fond d’eau de cuisson dans la casserole avec les rapinis et les cavatellis.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE On fait frire l’ail et les flocons de piment dans l’huile.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Combiner les pâtes, les rapinis et l’huile aromatisée.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE On conserve toujours un peu d’eau de cuisson pour ajouter de la saveur au plat. 1 /3





6. Dans une autre casserole, à feu moyen-vif, chauffer l’huile et frire l’ail et les flocons de piment 3 minutes, ou jusqu’à ce que l’ail soit doré. Verser cette huile aromatisée dans la casserole avec les rapinis, les cavatellis et l’eau de cuisson réservée.

7. Mélanger délicatement et servir.

Note : si vous ne voulez pas confectionner vos pâtes, vous pouvez vous procurer 500 g de cavatellis déjà prêts. Dans ce cas, commencez la recette à l’étape 5.