Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

La Presse

Petit creux : salade de fin d’été

L’été n’a pas encore dit son dernier mot, et les étals regorgent toujours de fruits et de légumes frais, canevas idéal pour s’inspirer. Notre proposition : une salade de fin d’été à la fois charnue et fraîche, que vous pourrez varier au fil des saisons. Comme les aubergines et les tomates sont actuellement de saison, nous avons élaboré cette salade avec Dyan Solomon, d’Olive + Gourmando, autour de ces deux légumes.

Afin d’éviter que les éléments plus délicats comme les laitues ou les tomates ne s’affadissent durant le transport, Mme Solomon suggère d’étager les diverses composantes dans un pot Mason, en commençant par les éléments les plus costauds au fond – grains, protéines, légumes grillés – pour terminer avec les légumes plus fragiles et les verdures sur le dessus. Une fois au bureau, il suffit de tout verser dans un bol, de mélanger la vinaigrette et vous obtenez une salade parfaite, comme si vous veniez juste de la préparer.

Ingrédients pour la salade

1/3 de tasse d’orge, cuite

Environ 1/2 tasse de chicorée

Une grosse poignée de jeune cresson

1/3 de tasse chacune de cubes de patates douces et d’aubergines cuits au four

Une poignée de cubes de poulet marinés et grillés

2 ou 3 radis, tranchés finement en lamelle

Une poignée de tomates cerises, coupées en deux

Quelques fines lamelles d’oignon rouge

1/4 de tasse de cubes de feta

Menthe et persil plat finement hachés, au goût

Plusieurs pincées de graines de sésame grillées

Ingrédients pour la vinaigrette crémeuse au tahini

Le jus d’un demi-citron à un citron complet

1 gousse d’ail hachée finement

1 c. à thé de moutarde de Dijon

1 c. à thé de sirop d’érable

Sel et poivre

2 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à soupe d’eau (un peu plus, au besoin)

1/4 de tasse de beurre de tahini

Préparation

Pour bien réussir ses légumes au four, on privilégie les petits cubes aux gros morceaux et on les enfourne, mélangés à un peu d’huile d’olive, de sel et de poivre et, si désiré, avec des fines tranches d’ail coupées à la mandoline, à une température assez élevée (entre 400 et 425 °F) durant une quinzaine de minutes, en remuant à la mi-parcours. S’ils manquent de coloration, on peut les laisser quelques minutes à gril.

Pour faire la vinaigrette à la main, délayer le beurre de tahini dans un peu d’eau tiède avant de l’incorporer au mélange, pour éviter les grumeaux. Pour un mélange plus onctueux, utiliser un robot culinaire ou un bras mélangeur.

Publié dans La Presse+ le 27 août 2018.

Vite fait bien fait : trempette de patate douce au tahini

PHOTO SOPHIE DUCHARME, COLLABORATION SPÉCIALE Trempette de patate douce au tahini

Cette trempette nécessite seulement 10 minutes de cuisson et 5 minutes de préparation. Avec des crudités ou des craquelins, c’est carrément délicieux. On peut la servir sans les noix pour le lunch des enfants.

Ingrédients

1 patate douce de grosseur moyenne, non pelée et lavée

2 gousses d’ail, hachées finement

2 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à soupe tahini

2 c. à soupe de sirop d’érable

Le jus de 1 citron

1/2 à 2/3 tasse d’eau

Sel, poivre

Pacanes hachées grossièrement, ou une autre noix au choix

Préparation

À l’aide d’une fourchette, piquer la patate douce puis cuire 10-12 minutes au micro-ondes. Peler la patate douce et mettre la chair dans un grand bol, avec le reste des ingrédients.

Ajouter la moitié de l’eau pour commencer. Avec un pied mélangeur, réduire le mélange en purée lisse, en ajoutant de l’eau au besoin. Bien assaisonner et servir avec les pacanes et un filet d’huile d’olive.

Source : recette de Sophie Ducharme.

Publié dans La Presse+ le 16 février 2017.

Appelez-moi chef ! : Pad Kee Mao

PHOTOMONTAGE LA PRESSE Pad Kee Mao

Facile comme tout, même pour quelqu’un qui est plus à l’aise derrière le barbecue que devant les chaudrons. Je dois l’avouer, devant une recette un tantinet complexe, je manque cruellement de synchronisme. Mais rien à redire avec ce Pad Kee Mao, les gamins et la tendre moitié ont adoré, le plat était bien assaisonné et, puisqu’on a doublé la recette, il en est resté bien suffisamment pour les lunchs du lendemain !

Portions : 2

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

1/4 de tasse (60 ml) d’huile végétale

1 tête de brocoli coupée en fleurons

1 poivron rouge émincé

3 oignons verts grossièrement émincés

450 g de tofu ferme, coupé en cubes

3/4 de tasse (180 ml) de bouillon de légumes

1/4 de tasse (60 ml) de ketchup

1/4 de tasse (60 ml) de sauce soya

1/4 de tasse (60 ml) de sirop d’érable

1/4 de c. à thé (1 ml) de piment rouge broyé ou 1/2 c. à thé (3 ml) de sauce sriracha

350 g de nouilles asiatiques cuites ou de spaghettis cuits

Sel au goût

Oignons verts émincés pour garnir

Préparation

Dans une grande poêle ou une casserole, à feu vif, faire revenir les légumes et le tofu dans l’huile de 5 à 10 minutes.

Ajouter le bouillon de légumes, le ketchup, la sauce soya, le sirop d’érable et le piment rouge broyé.

Ajouter les nouilles et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la sauce ait réduit et soit onctueuse (si vous utilisez des spaghettis cuits, il serait préférable de les ajouter à la toute fin pour éviter de les cuire davantage). Rectifier l’assaisonnement au besoin.

Servir avec des oignons verts émincés en garniture.

Publié sur lapresse.ca le 23 novembre 2019.

Plaisir coupable : boules au citron et au cajou

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Boules au citron et au cajou

Laura Cridge a accepté de préparer pour nous une variante d’une de ses recettes les plus populaires. Les noix de cajou lui donnent une texture crémeuse qui se mélange harmonieusement à la pointe d’acidité du citron.

Pour 10 portions

Ingrédients

1 tasse de noix de cajou crues *

1/2 tasse de flocons d’avoine

1 cuillerée à soupe de graines de lin moulues **

1 cuillerée à soupe de graines de chanvre

Le jus de 1 citron

1 cuillerée à thé de sirop d’érable

Garniture : copeaux de noix de coco (facultatif)

* Il est important que les noix de cajou soient crues. On peut en trouver à l’épicerie.

** On peut acheter les graines de lin déjà moulues ou les moudre soi-même.

Préparation

Réduire les noix de cajou en petits morceaux dans le robot culinaire. Ajouter les flocons d’avoine, les graines de lin et les graines de chanvre. Les passer au robot culinaire. Ajouter le jus de citron. Actionner de nouveau le robot culinaire. Ajouter le sirop d’érable. Un truc : si le mélangeur fonctionne à vide parce que toute la préparation se retrouve collée aux rebords, prendre une spatule pour remélanger le tout. Rouler les boules. La quantité de chacune devrait équivaloir à environ deux bouchées. Pour éviter que le mélange colle aux doigts, vous pouvez préalablement humecter vos mains avec un peu d’huile de coco. Une fois les boules formées, les rouler dans les copeaux de noix de coco. Réfrigérer.

Se conserve au réfrigérateur pendant 2 semaines ou au congélateur pendant 1 mois.

Source : recette de Laura Cridge, de Chez Lolo.

Publié sur lapresse.ca le 8 décembre 2016.