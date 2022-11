Tortillas aux légumes grillés et à la tartinade de tofu de Sonia Lizotte

Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

Petit creux : tortillas aux légumes grillés et à la tartinade de tofu de Sonia Lizotte

« La tartinade de tofu est tellement facile à faire ! », s’exclame Sonia Lizotte, présidente-directrice générale de L’Escouade culinaire. Cette recette est extraite de Boîte à lunch antiroutine : 100 idées repas inspirées pour petits et grands, de L’Escouade culinaire, paru chez Guy Saint-Jean Éditeur.

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 2 minutes

Portions : 4

Ingrédients pour les tortillas

2 poivrons rouges, coupés en quatre

2 poivrons jaunes, coupés en quatre

1 grosse courgette, en tranches fines

3 c. à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre du moulin

4 grandes tortillas

Quelques feuilles de laitue frisée

Ingrédients pour la tartinade de tofu

1 bloc de 454 g de tofu mi-ferme

1 branche de céleri, hachée

120 g (1 tasse) de carottes, râpées

2 c. à thé de curcuma moulu

3 oignons verts, hachés

30 g (1/2 tasse) de persil plat frais, haché

50 g (1/2 tasse) de parmesan râpé

1 c. à soupe d’herbes salées

4 c. à soupe de mayonnaise maison ou du commerce

4 c. à soupe de yogourt grec nature

Préparation

1. Dans un bol, mélanger les poivrons, la courgette et l’huile d’olive. Saler et poivrer au goût.



2. Dans une grande poêle, à feu vif, faire griller les légumes pendant deux minutes.



3. Tartinade : au robot culinaire, émietter finement le tofu avec le céleri, les carottes et le curcuma. Verser dans un bol et ajouter le reste des ingrédients en mélangeant avec soin.



4. Garnir généreusement les tortillas de tartinade de tofu, de légumes grillés et de laitue. Faire des rouleaux bien serrés et plier l’une des extrémités.

Note

Servez le reste de la tartinade de tofu avec des crudités. Pour varier, Sonia Lizotte suggère de plier cette tortilla en deux et de la faire griller dans un poêlon, jusqu’à ce qu’elle soit chaude et croustillante. On peut y ajouter du fromage.

Source : Boîte à lunch antiroutine : 100 idées repas inspirées pour petits et grands, de L’Escouade culinaire, Guy Saint-Jean Éditeur.

Publié sur lapresse.ca le 25 novembre 2019.

Vite fait bien fait : soupe ramen au cari rouge

PHOTOMONTAGE LA PRESSE Soupe ramen au cari rouge

Ça réchauffe, ça nourrit, bref, ça requinque son dimanche !

Portions : 2

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

3 bok choys coupés en quatre

2 c. à soupe d’huile végétale

2 échalotes françaises hachées

2 c. à soupe de gingembre frais haché

2 gousses d’ail hachées

1/2 poivron rouge émincé

1 tasse de shiitakés émincés

3 tasses de chou de Savoie émincé

2 c. à soupe de pâte de cari rouge (ou plus, si vous êtes entre amateurs de piment !)

1 c. à soupe de sucre de canne

1 grosse boîte de conserve de lait de coco

1 tasse de bouillon de légumes (ou plus, au goût et à l’appétit. N’hésitez pas non plus à substituer ici votre bouillon de poulet maison si vous en avez !)

3 tasses de nouilles ramen réhydratées (ou n’importe quelles nouilles asiatiques que vous avez sous la main)

200 g de tofu ferme (ou mou !) coupé en petits dés

Sel (et poivre !) au goût

Préparation

1. Cuire les bok choys dans l’eau bouillante 3 minutes. Égoutter et réserver.



2. Dans une casserole, à feu moyen, faire revenir les échalotes, le gingembre, l’ail, le poivron, les shiitakés et le chou dans l’huile en remuant régulièrement jusqu’à ce qu’ils soient tendres, environ 10 minutes.



3. Ajouter la pâte de cari, le sucre de canne, le lait de coco et le bouillon de légumes, porter à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter doucement environ 10 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient cuits.



4. Ajouter les nouilles ramen, le tofu et les bok choys pour les réchauffer. Saler si nécessaire.



5. Ajuster l’assaisonnement et servir immédiatement (avec, pourquoi pas, pour décorer : un extra d’oignons verts, de la coriandre ou encore quelques arachides grillées émiettées…).

Publié sur lapresse.ca le 23 novembre 2019.

Appelez-moi chef ! : risotto d’avoine aux légumes du jardin

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Risotto d’avoine aux légumes du jardin

Pour 4 à 6 portions

Ingrédients

4 c. à soupe d’huile de cameline

2 échalotes

150 ml de vin blanc québécois

1 tasse de grains d’avoine entiers

4 tasses de fond de volaille

Bette à carde multicolore (1 tasse de tige, 3 tasses de feuilles)

1 tasse de betterave chiogga

Crème sure

Sel et poivre noir du moulin

Préparation

1. Ciseler finement l’échalote.



2. Rincer à grande eau 3 fois les grains d’avoine.



3. Séparer les feuilles des tiges de bette à carde.



4. Émincer grossièrement les feuilles.



5. Couper en brunoise (petits cubes) les tiges de bette à carde, puis les blanchir. Une fois les tiges blanchies, les refroidir immédiatement.



6. Cuire les betteraves entières avec leur peau, puis les refroidir. Une fois qu’elles sont cuites et refroidies, enlever la peau et couper en brunoise.



7. Faire suer l’échalote dans l’huile de cameline.



8. Ajouter les grains d’avoine pour les nacrer.



9. Déglacer avec le vin blanc et laisser réduire presque à sec.



10. Ajouter la moitié du fond de volaille, préalablement chauffé.



11. Laisser le risotto frémir à feu moyen en brassant régulièrement.



12. Ajouter la deuxième moitié du fond de volaille et laisser frémir.



13. Une fois le liquide presque complètement absorbé, ajouter les feuilles de bette à carde, la brunoise de bette à carde, la brunoise de betterave, la crème sure, puis assaisonner avec le sel et le poivre du moulin.



14. Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire.



15. Couvrir le risotto et laisser reposer, hors du feu, pendant 4 ou 5 minutes.

Publié sur lapresse.ca le 4 août 2018.

Plaisir coupable : pouding aux graines de chia et aux framboises

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Pouding aux graines de chia et aux framboises

Qu’on le mange en guise de dessert ou de collation, le pouding de chia est aussi agréable à déguster que facile à préparer. Surtout lorsque la recette compte seulement trois ingrédients !

Pour 4 portions

Utiliser 4 verres de 250 ml (1 tasse) chacun

Ingrédients pour le pouding

240 g (2 tasses) de framboises fraîches ou surgelées

500 ml (2 tasses) de lait 2 % ou de lait de coco

6 c. à soupe de graines de chia

60 ml (1/4 de tasse) de sirop d’érable (optionnel)

Ingrédients pour la garniture

180 g (1 1/2 tasse) de framboises fraîches

60 ml (1/4 de tasse) d’éclats de pistaches

Préparation

1. Verser le lait et les framboises dans le bol d’un mélangeur, et mixer jusqu’à l’obtention d’un velouté lisse.



2. Verser dans un grand bol et ajouter progressivement les graines de chia en mélangeant avec un fouet. Ajouter le sirop d’érable si désiré.



3. Réserver toute une nuit (ou 12 heures) au réfrigérateur, ou jusqu’à ce que la crème ait épaissi.



4. Au moment de servir, répartir le pouding aux trois quarts dans des petits verres d’environ 250 ml (1 tasse) et décorer avec les framboises et les éclats de pistaches.

Source : recette de Barbara Gateau.

Publié sur lapresse.ca le 5 juin 2017.