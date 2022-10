Ceux qui l’ont essayée l’ont vite adoptée. Et la friteuse à air chaud — surtout connue sous son nom anglais, air fryer — a bien l’air d’avoir fait son apparition dans les cuisines pour de bon. D’autant que deux nouveaux livres de recettes spécifiquement destinées à ce type de cuisson viennent tout juste de paraître chez nous — signe de plus, s’il en fallait, de sa grande popularité.

Laila Maalouf La Presse

Comme une traînée de poudre

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Nicole Jetté ne pourrait plus se passer de sa friteuse à air chaud.

Nicole Jetté, 77 ans, ne jure que par sa friteuse à air chaud. Celle qui a fondé le groupe Facebook « Fan du air fryer » n’utilise pratiquement plus son four. « Mon mari et moi, on songe même à retirer notre poêle pour faire une armoire avec notre appareil air fryer et seulement une plaque à induction », dit-elle.

Repas, pain, desserts — dont un pouding chômeur décadent, paraît-il… « Il n’y a pas grand-chose que je ne fais pas dedans. »

En 2020, quand elle a commencé le groupe Facebook qu’elle gère entre autres avec son fils et son petit-fils, ils étaient cinq dans la famille à se partager conseils et recettes. À Noël l’année dernière, ils avaient atteint les 4000 membres ; ils viennent tout juste de dépasser le cap des 48 000 abonnés !

« Quand j’ai passé à l’émission de Paul Arcand [l’hiver dernier], les messages ont commencé à rentrer… C’était rendu qu’à 4 h 30 le matin, j’étais debout pour répondre aux questions puis à 11 h le soir, ça rentrait encore par centaines », se souvient-elle.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Nicole Jetté en compagnie de son fils Robert (à gauche) et de son petit-fils Andrew

À son avis, c’est clair que ce petit « gadget de cuisine », comme elle aime l’appeler, ne disparaîtra pas de sitôt des chaumières… La septuagénaire vient d’ailleurs de commencer une série d’ateliers de cuisine avec la friteuse à air chaud dans la résidence pour personnes âgées où elle habite.

Simplicité et rapidité

En tête de liste des raisons qui font autant d’adeptes : sa facilité d’utilisation. « Tout le monde peut s’en servir, souligne Nicole Jetté. Ma sœur a 90 ans et elle a reçu un air fryer pour sa fête de ses enfants. Elle est toute seule et elle l’utilise pour ses repas, elle adore ça. Elle fait son pain au levain dedans et elle trouve que la croûte vient juste parfaite, contrairement au four qui la rend trop dure. »

Nombreux sont ceux qui, au sein de son groupe, apprécient la commodité de ne pas avoir à sortir toute une panoplie de casseroles pour avoir un bon repas chaud rapidement après une longue journée de travail. « Ils se mettent une poitrine de poulet, des bons légumes, des frites, et le temps de le dire, ils ont un repas et ils n’ont pratiquement rien sali », note-t-elle.

« On le trimballe en camping, même des fois en chalet », affirme de son côté Manon Lapierre, autrice du livre Air fryer : 107 recettes parfaites de l’entrée aux desserts, qui vient de paraître chez Saint-Jean Éditeur. « Ça ne prend pas de place et on a juste besoin d’une prise de courant. Et si ma fille part en résidence à l’université, c’est sûr que je mets ça dans sa chambre », ajoute la blogueuse culinaire qui s’occupe du site La petite bette.

Au-delà des frites

S’il y a deux aliments que les gens essaient en premier lorsqu’ils font l’acquisition d’une friteuse à air chaud, c’est bien les frites et les ailes de poulet. C’est d’ailleurs grâce à ces incontournables que Manon Lapierre a eu le coup de foudre pour cet appareil qu’elle regardait d’abord avec scepticisme, mais dont elle ne se déferait maintenant à aucun prix — surtout pour cuisiner ses légumes.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Manon Lapierre

Tout ce qui se fait au four ou à peu près se fait dans l’air fryer, mais plus rapidement. Et l’aspect croustillant est optimisé. Manon Lapierre, autrice et blogueuse culinaire

La blogueuse américaine Gina Homolka, dont le premier livre de recettes, Air fryer : 75 recettes santé pour simplifier les soirs de semaine, vient tout juste d’être traduit en français aux Éditions de l’Homme, confie qu’elle a elle aussi longtemps résisté avant d’essayer l’appareil ; elle en est maintenant à son deuxième livre en anglais et fait même ses bagels dans l’appareil. « Mon air fryer est toujours sur mon comptoir, dit-elle. Je l’utilise tout le temps, pour le souper et pour le lunch, comme je suis souvent seule durant le jour. »

À 11 ans, sa fille apprenait déjà à s’en servir… « C’est tellement rapide : on peut avoir du saumon en moins de 10 minutes, insiste-t-elle. Et surtout, sans surchauffer la cuisine ou laisser d’odeurs. »

Air fryer : 107 recettes parfaites de l’entrée au dessert Manon Lapierre Saint-Jean Éditeur 215 pages

Air fryer : 75 recettes santé pour simplifier les soirs de semaine Gina Homolka Les Éditions de l’Homme 176 pages

Cinq questions sur la friteuse à air chaud

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La friteuse à air chaud est en quelque sorte une combinaison de four à convection de table, de friteuse et de four à micro-ondes.

Pas toujours facile de s’y retrouver avec un nouvel appareil dans la cuisine… Nos utilisatrices expertes nous aident à répondre à quelques questions parmi les plus fréquentes sur la friteuse à air chaud.

Comment l’appareil cuisine-t-il les aliments ?

La friteuse à air chaud est construite grosso modo autour de trois composantes : un élément chauffant ultra-puissant situé dans la partie supérieure, un panier (souvent antiadhésif et doté d’une grille) pour y déposer les aliments, ainsi qu’un ventilateur pour faire circuler l’air chaud. Dans son livre Air fryer : 75 recettes santé pour simplifier les soirs de semaine, Gina Homolka explique que l’appareil est en quelque sorte une combinaison de four à convection de table, de friteuse et de four à micro-ondes. « La cuisson au four génère de la vapeur, laquelle peut avoir pour effet de détremper et de ramollir les aliments, alors que la friture les saisit rapidement dans l’huile chaude et leur confère cette texture croustillante que nous apprécions tant. Or, la friteuse à air chaud cuit les aliments avec plus d’efficacité et de manière plus homogène […]. Résultat : des aliments croustillants et dorés à l’extérieur, et juteux et tendres à l’intérieur », écrit-elle dans son livre.

Qu’est-ce qu’on peut cuisiner dans la friteuse à air chaud ?

La réponse est simple : pratiquement tout, desserts compris, mis à part les soupes et les mijotés (quoique certaines personnes affirment avoir développé des trucs pour y faire mijoter de petits plats). Si on veut préparer un souper entier à la friteuse à air chaud, l’autrice de Air fryer : 107 recettes parfaites de l’entrée au dessert, Manon Lapierre, conseille de commencer par les légumes et le pain, qui peuvent être servis tièdes, et de terminer par ce qui est plus délicat, soit le poisson et la viande. « L’avantage, c’est que c’est plus vite que de mettre tout ça sur une plaque au four, dit-elle. Au air fryer, c’est rare que je dépasse les 20 minutes de cuisson. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Piments cuits à la friteuse à air chaud

Quel modèle choisir ?

C’est LA question que tout le monde lui pose : Manon Lapierre a essayé cinq modèles parmi les plus vendus au Québec et, à son avis, ils sont pas mal tous équivalents. On peut aussi bien se procurer un appareil sous les 100 $ que le payer près de 300 $ (notamment dans le cas de certains modèles avec deux paniers de cuisson indépendants). « Ce n’est pas tant la marque qui compte que vos besoins, explique Manon Lapierre. Combien vous êtes à la maison, combien de place vous avez sur le comptoir, la facilité de nettoyage — parce que oui, c’est important, le panier qui est en petit grillage est un petit peu plus tannant à nettoyer que celui qui est antiadhésif. » Si certains préfèrent les friteuses à deux paniers pour pouvoir cuisiner des aliments différents simultanément, leur format ne conviendra peut-être pas à une famille de quatre, par exemple.

Quelle est l’erreur à ne pas commettre en débutant ?

Manon Lapierre ne le répétera jamais assez, il faut rester près de l’appareil lors des premiers essais. « Ça cuit très vite, donc il faut vraiment rester à l’affût — je l’ai mis plus d’une fois dans mon livre. Dépendamment de votre appareil et du degré de cuisson que vous désirez, ouvrez le tiroir, surveillez, brassez. La première fois que vous faites une recette, prenez un crayon et écrivez le temps de cuisson dans le livre », conseille-t-elle. Dans certains cas, on peut superposer les aliments alors que c’est à éviter dans d’autres. Et faites attention à l’utilisation de papier parchemin qui peut enlever l’effet de ventilation, notamment — ce sera généralement précisé dans la recette s’il faut faire des trous dans le papier.

Comment adapter des instructions de cuisson destinées au four ?

Gina Homolka a développé sa propre technique de base : elle commence par diminuer de 25 °F la température exigée pour le four (donc, au lieu de 425 °F, elle règle sa friteuse à air chaud à 400 °F, par exemple), puis elle coupe le temps de cuisson de moitié en tournant les aliments à mi-cuisson. Elle ajuste ensuite le temps en fonction du résultat obtenu. Et lorsqu’elle essaie une recette pour la première fois, elle préfère commencer par une petite quantité afin de trouver la bonne combinaison de température et de temps de cuisson.

Pochettes-tourtières de Manon Lapierre

PHOTO FOURNIE PAR SAINT-JEAN ÉDITEUR Les pochettes-tourtières de Manon Lapierre

Recette tirée du livre Air fryer : 107 recettes parfaites de l’entrée au dessert

Rendement : environ 14 pochettes

Cuisson : 180 °C (350 °F), pendant de 18 à 20 minutes

Ingrédients

1 grosse pomme de terre entière

1 oignon, haché finement

1 c. à soupe de beurre

450 g (1 lb) de bœuf haché

3 c. à soupe de vin blanc

3 c. à soupe de bouillon de volaille

1 c. à thé d’herbes salées

1/4 de c. à thé de sarriette

1/4 de c. à thé de mélange quatre épices

Quelques tours de moulin à poivre

1 kg (2 lb) de pâte à tarte ou de pâte brisée maison ou du commerce, divisée en 2 boules

1 œuf, battu

Préparation

1. Cuire la pomme de terre dans l’eau bouillante salée environ 15 minutes (elle doit être encore ferme lorsqu’on la pique avec une fourchette). Peler et couper en cubes d’environ 1 cm (1/2 po). Réserver.

2. Dans une poêle, faire revenir l’oignon dans le beurre pendant quelques minutes jusqu’à ce qu’il soit translucide. Ajouter la viande et la faire revenir en l’émiettant jusqu’à ce qu’elle soit presque cuite.

3. Ajouter le vin, le bouillon, les herbes salées, la sarriette, les épices et le poivre. Laisser mijoter à feu doux de 10 à 15 minutes, puis ajouter les cubes de pomme de terre. Poursuivre la cuisson quelques minutes. Retirer du feu et laisser refroidir. (On peut faire cette étape 24 heures à l’avance si on le désire.)

4. Sur un plan de travail fariné, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte à environ 2 mm d’épaisseur. À l’aide d’un emporte-pièce ou d’un grand bol, découper des cercles d’environ 15 cm (6 po) dans la pâte.

5. Répartir environ 3 c. à soupe de garniture au centre de chaque cercle de pâte. Accumuler les retailles et les abaisser pour faire d’autres cercles.

6. Badigeonner d’un peu d’eau la moitié du pourtour de chaque cercle. Replier la pâte sur elle-même, puis sceller à l’aide d’une fourchette. Badigeonner le dessus des pochettes d’œuf battu.

7. Déposer dans le panier de cuisson. Cuire à 180 °C (350 °F) de 18 à 20 minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit bien dorée.

Astuce

On peut congeler les pochettes sur une plaque tapissée de papier parchemin et les faire cuire encore congelées environ 30 minutes en les surveillant régulièrement. Un bon truc pour le temps des Fêtes !

Saumon glacé doux-épicé de Gina Homolka

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME Saumon glacé doux-épicé de Gina Homolka

Recette tirée du livre Air fryer : 75 recettes santé pour simplifier les soirs de semaine

Rendement : 4 portions

Ingrédients

1 ml (1/4 c. à café) de sel casher

4 filets de saumon sauvage (environ 125 g/4 oz chacun)

60 ml (1/4 de tasse) de sauce chili thaïlandaise douce

5 ml (1 c. à café) de sauce sriracha ou plus, au goût

2 ml (1/2 c. à café) de gingembre frais, râpé

Huile d’olive en vaporisateur

60 ml (1/4 de tasse) d’oignons verts tranchés, pour garnir

Préparation

1. Saler le saumon. Dans un petit bol, bien mélanger les sauces chili et sriracha, et le gingembre. Badigeonner le dessus des filets de saumon de cette sauce.

2. Vaporiser généreusement le panier de la friteuse d’huile. En travaillant par petites quantités au besoin, déposer le saumon dans le panier en une seule couche. Cuire à 200 °C (400 °F) 7 ou 8 minutes ou jusqu’à ce que le saumon soit cuit à point.

3. Déposer le saumon dans un plat de service, garnir d’oignons verts et servir.