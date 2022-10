Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

La Presse

Petit creux : soupe ensoleillée au gingembre et au miso

Une soupe aux légumes orange vif, relevée de gingembre, de curcuma, de miso et de jus de citron, et qui se congèle bien. J’ai créé cette soupe parce que j’avais quelques carottes et une demi-courge sous la main, mais n’hésitez pas à utiliser seulement un des deux légumes. Vous pouvez laisser les morceaux intacts ou encore passer la soupe au mélangeur. Si vous n’utilisez pas le mélangeur, coupez les légumes plus finement ; dans le cas contraire, coupez-les grossièrement, ce qui vous fera gagner un peu de temps. N’oubliez pas la garniture à la ciboulette, qui est également délicieuse sur du poisson grillé, du poulet ou des légumes rôtis.

6 portions

Ingrédients

15 ml (1 c. à soupe) d’huile de coco ou de beurre clarifié (ghee)

2 gros oignons, hachés grossièrement

4 gousses d’ail, hachées grossièrement

5 cm (2 po) de gingembre frais, haché

5 ml (1 c. à thé) de curcuma moulu

4 grosses carottes, coupées en dés de 1,5 cm (1/2 po)

1 courge Butternut de taille moyenne, pelée, épépinée et coupée en cubes de 2 cm (3/4 po)

1,5 L (6 tasses) de bouillon maison au choix ou d’eau

30 ml (2 c. à soupe) de pâte miso, ou au goût

Le jus de 1 citron

Sel de mer et poivre noir

Ingrédients pour la garniture à la ciboulette

1 piment Chili rouge, épépiné et haché finement

60 ml (4 c. à soupe) de ciboulette fraîche hachée

60 ml (4 c. à soupe) de graines de tournesol

60 ml (4 c. à soupe) d’huile d’olive vierge extra

1 pincée de sel de mer

Préparation

1. Dans une grande casserole profonde, faire fondre l’huile de coco à feu moyen. Ajouter les oignons et cuire 4 minutes en brassant de temps à autre. Ajouter l’ail, le gingembre et le curcuma et poursuivre la cuisson 1 minute.



2. Ajouter les carottes et la courge, puis verser le bouillon. Porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et cuire de 15 à 18 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient tendres.



3. Entre-temps, dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients de la garniture à la ciboulette. Dans un autre petit bol, mélanger la pâte miso et le jus de citron avec quelques cuillerées du bouillon dans la casserole jusqu’à ce que la préparation soit lisse.



4. Retirer la soupe du feu et y incorporer le mélange de miso. Au mélangeur, ou à l’aide d’un mélangeur à main, réduire la soupe en crème (si désiré, sauter cette étape et laisser les morceaux intacts). Rectifier l’assaisonnement en ajoutant un peu de miso, de sel et de poivre, ou de jus de citron, si désiré. Servir la soupe parsemée de garniture à la ciboulette.

Pour gagner du temps

Pendant la cuisson des oignons, commencez à couper la courge en cubes.

Source : recette tirée du livre Eat Happy : Cuisine vitalité en moins de 30 minutes.

Publié dans La Presse+ le 29 novembre 2018.

Vite fait bien fait : burger au sésame et au tournesol de Caroline

PHOTO DAVID BOILY LA PRESSE, ARCHIVES LA PRESSE Burger au sésame et au tournesol de Caroline

C’est « le meilleur burger végétarien », affirme Caroline Cloutier, nutritionniste. Vérification faite, ces costaudes galettes ont bon goût et sont rassasiantes. Il faut toutefois veiller à bien les cuire et à écraser minutieusement les haricots. Attention : elles contiennent des produits d’origine animale (œufs et fromage).

Pour 6 gros burgers ou 8 burgers moyens

Ingrédients

1 tasse de gruau

1/2 tasse de chapelure

1/2 tasse de fromage râpé

3 œufs

2 c. à soupe de graines de sésame

4 c. à soupe de graines de tournesol

2 c. à soupe de persil séché

1 c. à thé de poivre moulu

1 c. à thé de paprika

1 c. à soupe du mélange d’épices original Mrs. Dash

1 boîte de 540 ml de haricots noirs égouttés et rincés

1 c. à soupe de sauce soya

2 c. à thé de sauce Worcestershire

1 c. à soupe d’huile végétale

Préparation

1. Dans un grand bol, mélanger le gruau, la chapelure, le fromage râpé, les œufs, les graines de sésame, les graines de tournesol, le persil et les épices.



2. Dans un autre bol, écraser les haricots noirs à la fourchette avec la sauce soya et la sauce Worcestershire et ajouter au premier mélange. Bien mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture homogène. Laisser reposer environ 30 minutes au réfrigérateur.



3. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C), la grille au centre du four.



4. Façonner 6 galettes.



5. Faire chauffer 5 ml d’huile végétale dans une grande poêle et y faire revenir les galettes jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.



6. Mettre les boulettes au four 15 minutes. Servir aussitôt.

Conservation

Les galettes se conservent cuites une semaine au réfrigérateur et se congèlent (cuites de préférence).

Publié dans La Presse+ le 24 avril 2020.

Appelez-moi chef ! : ragoût de boulettes et pattes de porc

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Ragoût de boulettes et pattes de porc

Une recette un peu longuette qui se cuisine en trois temps. Les pattes de porc, les boulettes et la sauce du ragoût. Avantages : peut se faire à l’avance, se cuisine séparément, se congèle très bien.

Pour 8 personnes

À préparer au moins 4 h avant, idéalement 1 jour avant, le bouillon de cuisson servira pour faire la sauce.

Ingrédients pour l’étape 1 : cuisson des pattes de porc

4 kg de pattes de porc avec la couenne

2 c. à soupe d’huile de canola

4 oignons jaunes tranchés

4 c. à soupe d’ail haché

1/2 c. à thé de sel

5-8 grains de poivre noir

1/4 de c. à thé de graines de céleri

1 anis étoilé

3 clous de girofle

3-4 grains de piment de la Jamaïque ou 1/4 c. à thé de piment de la Jamaïque moulu

1 bâton de cannelle

2-3 c. à soupe de vinaigre de cidre

Eau en quantité suffisante pour couvrir le tout

Préparation de l’étape 1 : cuisson des pattes de porc

1. Dans une grande casserole, sur feu moyen, caraméliser les oignons dans l’huile de canola, y ajouter tous les autres ingrédients, puis les pattes de porc, couvrir d’eau, pas plus.



2. Porter à ébullition, puis réduire le feu, couvrir et laisser mijoter environ 2 h 30.



3. Retirer les pattes de porc du bouillon, passer celui-ci au chinois (tamis), réfrigérer le bouillon.



4. Laisser tiédir les pattes de porc, désosser et récupérer les morceaux de chair, réserver dans un autre contenant, réfrigérer.

Ingrédients pour l’étape 2 : les boulettes

500 g de porc maigre haché

1 échalote française ou 1 petit oignon haché finement

1 c. à thé d’ail haché

1 c. à soupe de persil

1/4 de c. à thé de moutarde sèche

1/4 de c. à thé piment de la Jamaïque moulu

1 c. à thé de sel

1 œuf

60 ml de lait

4 c. à soupe de chapelure

Donne 24 boulettes

Préparation de l’étape 2 : les boulettes

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 F°).



2. Déposer dans un bol le lait et l’œuf, battre légèrement avec une fourchette, y mélanger la chapelure et tous les autres ingrédients sauf le porc. Laisser reposer 5 minutes, puis y amalgamer le porc haché.



3. Former 24 boulettes avec les mains huilées, déposer sur une tôle à biscuits recouverte de papier parchemin.



4. Cuire dans le four environ 15 minutes. Retirer du four, réserver, réfrigérer les boulettes.

Ingrédients pour l’étape 3 : la sauce du ragoût

3/4 de tasse de farine tout usage

Bouillon des pattes de porc, dégraissé

Préparation de l’étape 3 : la sauce du ragoût

1. Chauffer la farine à feu doux, dans un poêlon à fond épais (en fonte). Remuer constamment avec une cuillère en bois, jusqu’à l’obtention d’une couleur caramel clair. Réserver. Plus la farine est foncée, plus son pouvoir épaississant disparaît, une partie de l’amidon se convertit en dextrines.



2. Porter le bouillon de porc dégraissé à ébullition, ajouter la farine grillée avec un fouet ou un minimélangeur sur pied, laisser mijoter 15 minutes. Goûter et rectifier l’assaisonnement s’il le faut.



3. À cette étape, on peut y ajouter les boulettes et les morceaux de chair de pattes de porc et laisser mijoter encore 15 minutes pour que les saveurs soient bien liées.

Accompagnements

Pommes de terre « en riz »

Betteraves jaunes et rouges

Source : recette de la cheffe Anne Desjardins.

Publié sur lapresse.ca le 11 décembre 2017.

Plaisir coupable : biscuits aux morceaux de chocolat

PHOTO FARKNOT_ARCHITECT, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Biscuits aux morceaux de chocolat

Sans conteste l’un des meilleurs artisans pâtissiers du Québec, le chef Patrice Demers partage avec nous cette recette tirée de son dernier ouvrage, Parcours sucré.

« Trouver le biscuit parfait, tel était le défi que je m’étais donné. Pour moi, il se devait d’être généreusement garni de gros morceaux de chocolat noir. Je le voyais bien épais, légèrement croustillant à l’extérieur, mais surtout, très moelleux à cœur. »

« Pour obtenir ce résultat, j’utilise uniquement de la cassonade dans mes biscuits. Comme elle contient plus d’humidité et de mélasse, on obtient un biscuit plus moelleux qu’en utilisant du sucre blanc. Par contre, à cause de la cassonade, les biscuits ont tendance à s’étaler un peu plus à la cuisson. Pour remédier à la situation, je cuis mes biscuits dans des cercles à tartelettes. »

« Le fait de laisser reposer la pâte au réfrigérateur au moins une douzaine d’heures avant cuisson contribue aussi à leur donner une texture plus agréable et à favoriser une meilleure caramélisation de la pâte. Sinon, faites comme moi à la boutique et congelez vos biscuits déjà portionnés en boules. Cela nous permet d’en cuire plusieurs fois par jour et d’obtenir ce que ma conjointe Marie-Josée considère comme le meilleur biscuit au monde ! »

Portions : 20

Préparation : 15 minutes

Temps de repos : 12 heures

Cuisson : 12 minutes

Ingrédients

500 g (2 ¼ tasses) de cassonade foncée

275 g (1 ¼ tasse) de beurre non salé, à la température de la pièce

2 gousses de vanille, fendue et grattée

100 g (2 unités) d’œufs

40 g (2 unités) de jaunes d’œufs

520 g (3 ½ tasses) de farine tout usage

1 ½ c. à thé de sel

1 c. à thé de poudre à pâte

¼ c. à thé de bicarbonate de soude

450 g (1 lb) de chocolat noir haché en gros morceaux (j’utilise le Guanaja 70 % de Valrhona)

Préparation

1. Au malaxeur, à l’aide du batteur plat, bien mélanger la cassonade, le beurre et la vanille pendant 2 minutes à vitesse moyenne.



2. Ajouter les œufs et les jaunes. Mélanger juste ce qu’il faut pour bien les incorporer. Il est important à cette étape de ne pas incorporer trop d’air dans la pâte, sinon les biscuits risquent de gonfler et de retomber par la suite.



3. Tamiser la farine, le sel, la poudre à pâte et le bicarbonate. Verser ce mélange dans le malaxeur en même temps que les morceaux de chocolat. Mélanger à basse vitesse jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.



4. Portionner les biscuits en boules de 85 g (environ ¼ tasse) et les déposer dans un contenant qui ferme hermétiquement. Laisser reposer la pâte au réfrigérateur au moins 12 heures avant la cuisson.



5. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Cuire les biscuits environ 12 minutes. Pour obtenir des biscuits qui ne s’étalent pas à la cuisson, j’utilise des cercles de tartelettes de 8 cm (3 po) de diamètre.

Bon à savoir

Le fait de laisser reposer la pâte à biscuit au moins 12 heures avant cuisson permet aux ingrédients secs de mieux absorber l’humidité des œufs. Par conséquent, on obtient des biscuits avec une plus belle coloration et une saveur plus complexe. Si vous n’avez pas le temps de préparer la pâte au moins 12 heures à l’avance, je vous conseille quand même de mettre les biscuits au réfrigérateur 1 heure avant de les cuire. Le beurre froid permet d’éviter que les biscuits s’étalent à la cuisson lorsque vous n’utilisez pas de cercles à tartelettes.

Source : recette tirée du livre Parcours sucré de Patrice Demers.

Publié dans La Presse+ le 18 novembre 2019.