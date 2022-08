À La Station organique, on propose des bols, des smoothies et des jus de toutes les couleurs. De quoi vivifier une journée grise et assurer sa dose quotidienne de vitamines !

Sophie Ouimet La Presse

La propriétaire du petit café de Bois-des-Filion, Mélanie Ménard, nous a accueillis pour préparer un bol Hawaii, dont la surprenante couleur bleue est obtenue grâce à de la spiruline… magique. Voici comment le préparer.

Le bol Hawaii

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Un bol Hawaii de La Station organique. Mélanie Ménard assemble le bol.

Pour 1 portion

Ingrédients

190 g de bananes surgelées

90 g d’ananas surgelés

20 g de crème de coco

100 ml de lait d’amande

5 g de spiruline Blue Majik *

* Note : La spiruline Blue Majik, extraite d’algues récoltées dans un lac de l’Oregon, se distingue par sa couleur turquoise. On peut s’en procurer sur place, à La Station organique.

Préparation

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE 1. Mettre les bananes, les ananas et la crème de coco au mélangeur. Bien mélanger.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE 2. Ajouter la spiruline.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE 3. Mélanger encore jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et crémeuse.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE 4. Verser dans un bol et ajouter les garnitures : granola, fruits frais (dans ce cas-ci, rondelles de bananes, mangues, petits fruits), flocons de noix de coco. 1 /4