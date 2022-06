Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

Petit creux : boules de pommes de terre fumées

Ingrédients

4 grosses pommes de terre Russet

1 tasse de fromage cheddar fumé ou fort

200 ml de crème sure

60 ml de beurre fondu

6 tranches de bacon cuit en miettes

2 oignons verts tranchés finement

Sel et poivre

Préparation

1. Envelopper les pommes de terre dans le papier d’aluminium et les mettre sur un feu direct élevé, de 30 à 45 minutes.



2. Retirer du feu, déballer du papier d’aluminium et laisser refroidir.



3. Lorsque refroidi, retirer la peau des pommes de terre et garder la chair.



4. Dans un bol à mélanger, émietter la chair grossièrement et incorporer tous les ingrédients. Former 4 grosses boules bien compactes avec le mélange.



5. Mettre les boules sur une planche de cèdre et placer sur un feu direct élevé de 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que la planche fume abondamment et que la chair soit légèrement colorée.

Source : recette de Louis-Philippe Dupuis

Publié sur lapresse.ca le 10 août 2017.

Vite fait bien fait : gnocchis, sauce crue à la courgette et fleur d’ail

Photo fournie par Sophie Ducharme Gnocchis, sauce crue à la courgette et fleur d’ail

L’été est un bon moment pour cuisiner la fleur d’ail, de même que les courgettes, qui sont de saison. Avec cette sauce crue, vos gnocchis du commerce épateront tous les convives ! Attention de ne pas trop ajouter de sel, car le fromage feta est déjà très salé.

Pour environ 6 portions

Ingrédients pour les pâtes

2 paquets de gnocchis de pommes de terre de 500 g

1 grosse courgette, en petits dés

1/2 tasse de fleur d’ail, hachée grossièrement

1 filet d’huile d’olive

Pousses de cresson (ou autre), au goût

Sel, poivre

Ingrédients pour la sauce

1 grosse courgette, en morceaux

1/4 de tasse de fleur d’ail, en morceaux

1/4 de tasse d’huile d’olive

1/2 tasse de fromage feta

Le jus et le zeste de 1/2 citron

Un peu de sel, beaucoup de poivre

Préparation

1. Faire revenir la courgette et la fleur d’ail dans l’huile d’olive à feu moyen-vif quelques minutes, ou jusqu’à ce que la courgette soit tendre. Assaisonner et réserver.



2. Pendant ce temps, cuire les gnocchis dans l’eau bouillante salée jusqu’à ce qu’ils commencent à remonter à la surface. Égoutter et ajouter aux courgettes.



3. Dans un robot culinaire, mettre tous les ingrédients pour la sauce et mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange relativement lisse. Rectifier l’assaisonnement au besoin et ajouter environ les 2/3 de la sauce aux pâtes. Mélanger et ajouter de la sauce au besoin. Servir avec les pousses.

Publié dans La Presse + le 17 août 2017.

Appelez-moi chef ! : tarte au chocolat de Berry Farah

Photo Edouard Plante-Fréchette, archives LA PRESSE Tarte au chocolat de Berry Farah

Voici une recette de tarte divinement chocolatée, qui peut être réalisée par des pâtissiers amateurs — à condition d’avoir une balance et un thermomètre sous la main.

Ingrédients pour la pâte sablée au chocolat

200 g de farine tout usage non blanchie

100 g + 25 g de beurre doux froid

40 g de jaunes d’œufs froids (2 gros jaunes)

64 g + 25 g de sucre fin ou super fin

30 g de chocolat Ocoa 70 % de Cacao Barry *

18 g de poudre de cacao (de préférence un cacao alcalinisé, de couleur foncée pouvant tendre vers le rouge brique, comme le Fry’s)

33 g d’eau



Préparation de la pâte sablée au chocolat

1. Mélanger les jaunes d’œufs et les 64 g de sucre au fouet.



2. Au bain-marie, faire fondre le chocolat, les 25 g de sucre et les 25 g de beurre, l’eau et le cacao en poudre.



3. Sabler les 100 g de beurre et la farine (c’est-à-dire mélanger le beurre très froid et la farine pour en faire du sable).



4. Ajouter la préparation au chocolat, puis la préparation aux jaunes d’œufs. Bien mélanger pour obtenir une pâte homogène. En fonction du type de farine, si la pâte paraît sèche ou s’effrite, ajouter une cuillère à café d’eau. Mettre au froid pour que la pâte se raffermisse.



5. Étaler la pâte au rouleau et mettre dans un moule à tarte de 20 à 21 cm (8 po) de diamètre. Piquer avec une fourchette pour qu’elle ne gonfle pas à la cuisson. Faire cuire environ 15 minutes à 175-180 °C (350-375 °F), en fonction de votre four. Bien surveiller la cuisson, qui peut varier en fonction du four.

Ingrédients pour la ganache

200 g de chocolat Ocoa 70 %

80 g de lait 3,25 %

205 g de crème 35 %

9 g de sucre

(Note : le sucre apporte de la rondeur, du fondant et de l’équilibre, mais ceux qui ne veulent pas de sucre peuvent ne pas en mettre.)

Préparation de la ganache

1. Dans une casserole, faire chauffer le lait, la crème et le sucre. Dès que le mélange commence à frémir (début de l’ébullition), retirer du feu et verser dans un bol à mélanger. Refroidir jusqu’à une température d’environ 50 °C.



2. Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Si vous utilisez le micro-ondes, ne faites fondre le chocolat que quelques secondes à la fois, pour ne pas le brûler, en brassant chaque fois. Refroidir jusqu’à une température d’environ 50 °C.



3. Ajouter le chocolat fondu à la crème et mélanger rapidement, avec une spatule. Verser dans la tarte et mettre au froid.

* Offert chez France Décor, dans certains IGA, au vanillafoodcompany.ca, à La Guilde culinaire, chez Distribution alimentaire Aubut, chez Mayrand Entrepôt d’alimentation, etc.

Publié sur lapresse.ca le 8 février 2020.

Plaisir coupable : houmous double chocolat de Stéphanie Côté

Photo fournie par Émilie Gaillet Houmous double chocolat de Stéphanie Côté

Il est aussi nourrissant qu’alléchant grâce à son apport unique en protéines et en chocolat. Le mariage de ces deux ingrédients, quoique surprenant au premier abord, a fait tout le succès du houmous au chocolat, qui est devenu la collation de l’heure. Il faut dire que chacun y trouve son compte, autant les enfants qui raffolent de son goût que les parents, qui y voient une collation aussi nutritive que facile à réaliser.

Alors, si le houmous au chocolat se prépare en deux temps, trois mouvements, comment le mange-t-on lorsqu’il est prêt ? Comme le houmous ordinaire, l’utilisation la plus évidente est la trempette, que l’on déguste avec des fruits au lieu des bâtonnets de carottes. « Avec les fraises au début de l’été, c’était vraiment bon ! » souligne Stéphanie Côté.

Ingrédients

80 ml (1/3 de tasse) de lait chaud (ou de boisson végétale) *

30 g (1/3 de tasse) de cacao

1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés et égouttés

60 ml (1/4 de tasse) de tahini

80 ml (1/3 de tasse) de sirop d’érable

1 c. à thé de vanille

60 g (1/3 de tasse) de brisures de chocolat (optionnelles)

30 g (1/3 de tasse) d’amandes, de noix ou de pacanes hachées (optionnelles)

* Chauffer le lait rehaussera la saveur du cacao, donc il est important de ne pas sauter cette étape !

Préparation

1. Dans un petit bol, verser le lait chaud sur le cacao. Mélanger et réserver.



2. Dans le récipient du mélangeur, réduire en purée homogène les pois chiches, le tahini, le sirop d’érable, la vanille et la préparation de cacao.



3. Garder tel quel ou ajouter des brisures de chocolat et des noix hachées avec le mode « pulser », à quelques reprises.

Publié sur lapresse.ca le 22 août 2020.

Santé ! : slush aux fraises et au citron

Photo Robert Skinner, archives LA PRESSE Slush aux fraises et au citron

Les enfants (et bien des adultes) adorent la slush. Or, on se donne rarement la peine de la faire soi-même. C’est pourtant simple. Et auprès des enfants, la slush maison — beaucoup moins sucrée que celle du commerce — passe le test haut la main.

Ingrédients (pour 4 portions)

1/2 tasse de jus de citron

1/2 tasse d’eau froide ou de jus d’orange

1/2 tasse de sucre

2 tasses de fraises congelées (environ 225 g)

Trois tasses de glaçons (environ 400 g)

Préparation

1. Dans un robot ou un mélangeur, combiner l’eau, le jus de citron et le sucre. Mélanger pour dissoudre un peu le sucre.



2. Ajouter les fraises et les glaçons. Réduire jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. Au besoin, ajouter un peu d’eau ou de glaçons.



3. Servir aussitôt.

Publié sur lapresse.ca le 10 juin 2021.