Les enfants (et bien des adultes) adorent la slush. Or, on se donne rarement la peine de la faire soi-même. C’est pourtant simple. Et auprès des enfants, la slush maison – beaucoup moins sucrée que celle du commerce – passe le test haut la main.

Catherine Handfield La Presse

Sur l’internet, on trouve une panoplie de recettes de slush fabriquées selon diverses techniques. Prêts à tout pour défendre le droit du public à l’information, nous en avons testé une demi-douzaine.

Du jus à la slush

La première façon de faire consiste à surgeler tranquillement le jus de son choix pour en faire une slush.

Pour ce faire, le plus simple est d’utiliser une sorbetière et d’y mettre la boisson gazeuse, le cocktail ou le jus de son choix. Nous avons tenté l’expérience avec un jus de fruits 100 % pur et, en moins de 15 minutes, nous avons obtenu une slush à la texture lisse et agréable, qui a plu aux enfants. Le désavantage : à moins d’avoir une sorbetière dotée d’un compresseur, on est limité par la capacité du bol refroidisseur, qu’il faut faire congeler après chaque utilisation.

L’autre option consiste à mettre le jus de son choix dans un plat, de le recouvrir et de le placer au congélateur pendant quelques heures en brassant toutes les deux heures. Nous avons essayé une recette de slush avec du jus, du soda gingembre et une boîte de limonade concentrée surgelée. Le mélange était à la température de la pièce au départ. Et ça a pris... huit heures ! Le goût était intéressant, mais la texture posait problème : les gros cristaux ne rentraient pas dans la paille.

De la glace à la slush

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MISSINTHEKITCHEN Slush à l’ananas et à la limonade

La technique la plus répandue dans les recettes en ligne est de procéder de façon inverse, c’est-à-dire de prendre des glaçons et de les réduire au robot culinaire ou au mélangeur avec un peu de liquide. Si notre vieux robot culinaire a eu de la misère à affronter les plus gros glaçons, cette façon de faire demeure la plus simple et, surtout, la plus rapide. Quand on veut une slush, on la veut maintenant, pas dans huit heures.

La Presse a essayé quatre recettes. La première est faite à base de préparation pour boisson Kool-Aid. On l’a faite avec un mélange Kool-Aid liquide sans calories, parce que c’est à peu près tout ce qu’on trouve en épicerie. Et la slush goûtait... l’édulcorant. C’est la seule que les enfants n’ont pas voulu terminer. C’est dire.

Comme la slush commerciale est faite à partir de sirop, nous cherchions une recette de slush avec sirop. Nous en avons trouvé une qu’on peut faire avec un sirop offert dans toutes les épiceries : celui – bourré de sucre et de colorant – dans lequel baignent les cerises au marasquin. Le goût de la slush était franchement insipide. Nous y avons ajouté le jus de deux citrons et un peu de sucre, et c’était passable.

Nous étions rendus à l’étape ultime : fabriquer une slush avec des fruits congelés. Nous avons d’abord essayé la recette de slush à la limonade et au melon d’eau de Ricardo. La texture est étonnante et le goût, subtil et pas trop sucré. Les enfants en ont redemandé.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE RICARDO CUISINE Slush à la limonade et au melon d’eau de Ricardo

En nous basant sur cette recette, nous avons essayé des variations avec des framboises surgelées et des glaçons. Le goût y était, mais la texture était grumeleuse. « Ça coince dans la paille », a résumé fillette. Nous avons donc troqué les framboises pour des fraises surgelées et nous avons obtenu une slush rafraîchissante, acidulée comme on les aime, avec un fruit bien de chez nous. En voici la recette.