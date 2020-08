Il est aussi nourrissant qu’alléchant, grâce à son apport unique en protéines et en chocolat. Le mariage de ces deux ingrédients, quoique surprenant au premier abord, a fait tout le succès du houmous au chocolat, qui est devenu la collation de l’heure. Il faut dire que chacun y trouve son compte, autant les enfants qui raffolent de son goût que les parents, qui y voient une collation aussi nutritive que facile à réaliser.

Sophie Ouimet

La Presse

« Ça plaît à toute la famille, une recette comme celle-là », lance d’emblée la nutritionniste Stéphanie Côté, qui a un bon échantillon à la maison, puisqu’elle vit avec quatre enfants âgés de 5 à 15 ans.

Même si la tendance a envahi les réseaux sociaux assez récemment, la recette de houmous au chocolat élaborée par la nutritionniste ne date pas d’hier : elle l’avait mise au point pour son livre Savoir quoi manger – Enfants, sorti en 2018. « J’ai créé cette recette-là il y a quelques années, et elle avait tout de suite plu, se souvient-elle. Au départ, je l’avais faite pour qu’elle ressemble à de la pâte à biscuits, avec les pépites de chocolat et les noix qui viennent ajouter un petit croquant, vraiment comme dans les biscuits. »

Plus récemment, elle a diffusé sa recette dans une vidéo sur TikTok, le réseau social qui fait fureur chez les jeunes en ce moment. D’autres sites culinaires d’ici ont aussi donné leurs versions du houmous au chocolat, dont Trois fois par jour de Marilou et Savourer de Geneviève O’Gleman. L’engouement est tel que Fontaine Santé a même commercialisé un houmous dessert au chocolat noir, qu’on trouve en épicerie !

Trempette, tartinade, alouette

Alors, si le houmous au chocolat se prépare en deux temps, trois mouvements, comment le mange-t-on lorsqu’il est prêt ? Comme le houmous ordinaire, l’utilisation la plus évidente est la trempette, que l’on déguste avec des fruits au lieu des bâtonnets de carottes. « Avec les fraises au début de l’été, c’était vraiment bon ! » souligne Stéphanie Côté.

Mais la préparation crémeuse peut aussi servir de tartinade, sur du pain grillé ou même des gaufres. Sinon, on peut également la manger sans gêne à la cuiller. Vous l’aurez deviné, ce houmous très particulier peut aussi faire office de dessert, un peu comme une fondue au chocolat.

Ce qui n’empêche pas de l’essayer au lever du lit, comme l’a fait Émilie Gaillet, du blogue culinaire Émilie Murmure, qui en a versé une cuiller dans son gruau. « C’est une belle occasion de mettre un aliment protéiné au déjeuner », note effectivement Stéphanie Côté.

Justement, ce qui intéresse beaucoup les parents dans cette collation faite à base de pois chiches, c’est son apport en protéines.

« C’est très protéiné, et plein de fibres alimentaires aussi, donc deux ingrédients qui font en sorte que c’est une collation rassasiante », poursuit la nutritionniste.

L’idée, quand on crée des recettes, c’est de partir avec des aliments qui sont nourrissants, et de joindre l’utile à l’agréable en montrant que bien manger, c’est bon aussi. Souvent, on pense que les enfants ont besoin d’aliments très sucrés, mais il suffit que ce soit bon dans la bouche et ça leur plaît. Stéphanie Côté, nutritionniste

Nul besoin de se limiter aux pois chiches, puisqu’on peut facilement les remplacer par des haricots blancs ou d’autres types de légumineuses pour obtenir différentes tartinades chocolatées. La version que nous vous proposons ici contient aussi du tahini, un beurre de sésame.

Un autre avantage non négociable, conclut Stéphanie Côté, c’est le peu d’argent que nécessite sa préparation, parole de maman de famille reconstituée. « Avec quatre enfants en pleine croissance, ça coûte cher de collations ! Donc une boîte de pois chiches par là, et on a réglé un cas : c’est facile à faire, et en plus ce n’est pas cher. »

Recette

Houmous double chocolat de Stéphanie Côté, nutritionniste

PHOTO FOURNIE PAR STÉPHANIE CÔTÉ Houmous double chocolat de Stéphanie Côté

Ingrédients

80 ml (1/3 de tasse) de lait chaud (ou de boisson végétale)*

30 g (1/3 de tasse) de cacao

1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés et égouttés

60 ml (1/4 de tasse) de tahini

80 ml (1/3 de tasse) de sirop d’érable

1 c. à thé de vanille

60 g (1/3 de tasse) de brisures de chocolat (optionnelles)

30 g (1/3 de tasse) d’amandes, de noix ou de pacanes hachées (optionnelles)

*Chauffer le lait rehaussera la saveur du cacao, donc il est important de ne pas sauter cette étape !

Préparation

1. Dans un petit bol, verser le lait chaud sur le cacao. Mélanger et réserver.

2. Dans le récipient du mélangeur, réduire en purée homogène les pois chiches, le tahini, le sirop d’érable, la vanille et la préparation de cacao.

3. Garder tel quel ou ajouter des brisures de chocolat et des noix hachées avec le mode « pulser », à quelques reprises.

PHOTO FOURNIE PAR ÉMILIE GAILLET Émilie Gaillet, du blogue culinaire Émilie Murmure, a versé une généreuse cuiller du houmous au chocolat noir de Fontaine Santé dans son gruau.

