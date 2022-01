Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

Petit creux : bol de smoothie déjeuner au chia et aux petits fruits

On connaît bien les smoothies, mais moins leurs cousins, qui se présentent dans un bol. Délicieux, vitaminés et colorés, les bols de smoothie sont une option santé pour le petit-déjeuner.

Ingrédients pour le pouding de chia (à faire la veille)

500 ml de lait d’amandes ou autre lait végétal au choix

De 5 à 6 c. à soupe combles de graines de chia

1 c. à soupe de sirop d’érable

Ingrédients pour le smoothie

1 banane

1/2 tasse de bleuets

1/2 tasse de framboises

60 ml de lait d’amandes

1 datte Medjool ou autre sucrant au choix

1 c. à thé de maca (optionnel)

Garnitures

1 c. à thé de graines de chanvre

1 c. à thé de graines de chia

1 c. à thé d’avoine

Baies de goji

Noix (amandes, noix du Brésil, cajous…)

Petits fruits (mûres, bleuets, framboises…)

Copeaux de noix de coco (facultatif)

Préparation

1. Mélanger les ingrédients pour le pouding de chia dans un pot hermétique. Secouer régulièrement pour bien mélanger.



2. Laisser gonfler le mélange de chia au moins une heure, ou idéalement toute la nuit. Conserver au réfrigérateur (le pouding se conserve de 4 à 5 jours).



3. Pour le smoothie, combiner la banane, les bleuets, le lait d’amandes et la datte Medjool, préalablement attendrie dans un peu d’eau chaude, dans un mélangeur. Mélanger.



4. Dans un bol, verser en même temps le pouding et le smoothie en deux moitiés bien distinctes.



5. Ajouter les garnitures.

Recette fournie par Emilie Gaillet, du blogue culinaire Emilie Murmure.

Publié dans La Presse + le 5 janvier 2019.

Vite fait bien fait : Kraft Dinner « de luxe » au safran

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Kraft Dinner « de luxe » au safran

C’est le surnom que j’ai donné à cette recette mise au point sur des années. Elle contient un ingrédient onéreux : le safran. Il peut être facultatif, mais c’est ce qui donne le goût « de luxe » à la recette !

Préparation : 20 minutes

Pour 4 personnes

Ingrédients

Vos restes de poulet

2 échalotes françaises ou un oignon

2 tasses de macaronis (ou de vos pâtes courtes préférées)

1 tasse de votre bouillon maison (s’il en reste, sinon, prenez une boîte de bouillon de poulet du commerce)

237 ml de crème champêtre 15 %

1 tasse de parmesan râpé

1 bonne pincée de safran

Huile d’olive et beurre

Sel et poivre

Préparation

1. Dans une poêle creuse, faire suer les échalotes ou l’oignon dans un peu de beurre et d’huile.



2. Ajouter une tasse de bouillon et une pincée de safran. Laisser mijoter un peu.



3. Ajouter la crème champêtre et laisser mijoter, mais sans faire bouillir.



4. Ajouter la tasse de parmesan afin qu’il fonde dans le bouillon et produise une sauce crémeuse.



5. Incorporer les morceaux de poulet dans la sauce et laisser réchauffer.



6. Cuire les pâtes tel qu’indiqué dans les instructions.



7. Mélanger les pâtes cuites à la sauce.

Publié sur lapresse.ca le 18 avril 2020.

Appelez-moi chef ! : recette de falafels

PHOTO THINKSTOCK Falafels

Très répandus au Proche-Orient, les falafels — qui consistent en une purée de pois chiches trempés, assaisonnés, puis frits en petites boulettes — sont une formule intéressante pour apprêter les pois chiches, en plus d’être faciles à faire, du moment qu’on a un robot culinaire, explique le chef végane Jean-Philippe Cyr. Voici sa recette qui ne requiert aucune friture. À déguster en sandwich, en salade, sur un lit de houmous ou à l’apéro.

Rendement : 12 falafels

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 25 à 30 minutes

Temps de repos : 12 à 24 heures

Ingrédients

1 tasse (255 g) de pois chiches secs

1 oignon, coupé en quartiers

3/4 de tasse (30 g) de persil plat, haché

2 gousses d’ail, hachées

1/3 de tasse (40 g) d’amandes en bâtonnets

1 c. à thé (5 ml) de cumin

1 c. à thé (5 ml) de sel

Le jus de 1 citron

1 c. à café (5 ml) de sauce harissa (ou 1 c. à soupe/15 ml, si vous préférez la version épicée)

1 c. à soupe (15 ml) de sirop d’érable

1/2 c. à café (2,5 ml) de bicarbonate de sodium

1/2 tasse (75 g) de farine

Huile végétale

Préparation

1. Faire tremper les pois chiches dans l’eau de 12 à 24 heures. Bien rincer et égoutter. (Ils auront doublé de volume, ce qui vous fournira les 2 tasses/500 ml nécessaires à la préparation.)



2. Préchauffer le four à 375 oF (190 ºC).



3. Au robot culinaire, broyer les pois chiches jusqu’à l’obtention d’une texture semblable à celle du couscous. (Ne pas trop broyer.)



4. Retirer les pois chiches du bol du robot culinaire, puis y mettre le reste des ingrédients, sauf la farine et l’huile. Broyer, puis verser dans un bol.



5. Ajouter les pois chiches et la farine. Bien mélanger.



6. Façonner le mélange de pois chiches en 12 petites galettes.



7. Mettre un peu d’huile dans une poêle, puis faire dorer les galettes, quelques-unes à la fois, de 2 à 3 minutes de chaque côté.



8. Déposer les galettes sur une plaque de cuisson et poursuivre la cuisson au four de 5 à 10 minutes.

Publié sur lapresse.ca le 3 mai 2018.

Plaisir coupable : pain doré au panettone

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Pain doré au panettone

Quand vient le temps de recevoir pour le brunch, Josée di Stasio est une partisane de la simplicité. « C’est dans cet esprit qu’il faut travailler, affirme l’animatrice. Tu fais un plat et tu garnis ta table de produits bien choisis. » D’emblée, elle propose un pain doré au four à base de panettone qui peut être préparé la veille. Une recette tirée de son populaire Carnet rouge, publié en 2013. « Le panettone commence à entrer dans les mœurs, constate-t-elle. On le retrouve maintenant au supermarché. Les gens en offrent de plus en plus, comme les Italiens. Il y a un petit parfum des Fêtes là-dedans. »

Puisqu’on le transforme, il n’est pas nécessaire d’acheter un panettone de grande qualité. Cette recette est aussi une belle façon de redonner vie à un panettone qui s’est un peu asséché. Pour les dents salées, Josée di Stasio propose une strata aux œufs, feta et épinards, elle aussi tirée du Carnet rouge et qui se retrouve sur son nouveau site internet, lancé fin septembre.

Pour 8 portions

Préparation : 15 min

Cuisson : 40 min

Repos : 4 heures

Ingrédients

Beurre

8 œufs

625 ml (2 1/2 tasses) de lait entier

125 ml (1/2 tasse) de sucre

5 ml (1 c. à thé) de vanille

5 ml (1 c. à thé) de noix de muscade râpée ou moulue

12 tranches d’environ 2 cm (3/4 de pouce) de panettone, coupées en deux au besoin

Préparation

1. Beurrer généreusement un moule de 23 cm sur 33 cm (9 po sur 12 po).



2. Dans un grand bol, fouetter les œufs, ajouter le lait, le sucre, la vanille et la muscade.



3. Tremper chaque tranche dans le mélange et les disposer dans le moule de façon à ce qu’elles se chevauchent légèrement.



4. Verser le reste du mélange au-dessus, couvrir de papier parchemin et laisser reposer au réfrigérateur 4 heures ou toute la nuit. Sortir le plat pour le tempérer avant de le mettre au four.



5. Préchauffer le four à 180 ºC (350 ºF).



6. Enfourner avec le papier parchemin, mais retirer ce dernier après 25 minutes de cuisson.



7. Poursuivre la cuisson environ 20 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit légèrement doré et cuit au centre. Si nécessaire, passer sous le gril rapidement.



8. Au service, présenter ce plat tel quel, encore chaud, ou accompagné de sirop d’érable, de crème anglaise, ou le saupoudrer de sucre à glacer.



Note : on peut utiliser un pandoro ou du pain brioché en y ajoutant 80 ml (1/3 de tasse) de raisins secs et d’agrumes confits.

Recette de Josée di Stasio tirée du Carnet rouge.

Publié sur lapresse.ca le 29 décembre 2019.

Santé ! : slush aux fraises et au citron

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Slush aux fraises et au citron

Les enfants (et bien des adultes) adorent la slush. Or, on se donne rarement la peine de la faire soi-même. C’est pourtant simple. Et auprès des enfants, la slush maison — beaucoup moins sucrée que celle du commerce — passe le test haut la main.

Ingrédients (pour 4 portions)

1/2 tasse de jus de citron

1/2 tasse d’eau froide ou de jus d’orange

1/2 tasse de sucre

2 tasses de fraises congelées (environ 225 g)

Trois tasses de glaçons (environ 400 g)

Préparation

1. Dans un robot ou un mélangeur, combiner l’eau, le jus de citron et le sucre. Mélanger pour dissoudre un peu le sucre.



2. Ajouter les fraises et les glaçons. Réduire jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. Au besoin, ajouter un peu d’eau ou de glaçons.



3. Servir aussitôt.

Publié sur lapresse.ca le 10 juin 2021.