Avec le retour à l’école, vous êtes déjà découragé à l’idée de faire des lunchs jour après jour ? Même si on est souvent plus motivé à la rentrée, comment faire pour garder ce rythme toute l’année sans s’essouffler ?

Geneviève O’Gleman Collaboration spéciale

Parce que c’est plus de 2000 lunchs qui sont préparés de la maternelle à la 5e secondaire par enfant ! Un adulte, lui, aura répété ce geste pour son dîner au moins 10 000 fois jusqu’à sa retraite. Impressionnant, non ?

La loi du moindre effort

Conseil d’amie : oubliez le lunch parfait qui vous prendra des heures à préparer. La clé, c’est de s’économiser, pour ne pas s’épuiser. Moins d’efforts pour plus de résultats ! Oui, oui, soyez paresseux. Soyez opportunistes. La préparation du lunch ne sera pas une corvée si vous jouez stratégique.

PHOTO SYLVIE LI, FOURNIE PAR O’GLEMAN MÉDIA Geneviève O’Gleman

Vous cuisinez un filet de porc, des poitrines de poulet ou un filet de saumon pour le souper ? Doublez les quantités, ce ne sera pas plus long à cuisiner et vous pourrez garnir vos sandwichs avec des options bien meilleures pour la santé que les charcuteries. Vous préparez des pâtes, du riz ou du quinoa ? Faites-en cuire plus, ce sera le point de départ d’une belle salade. Vous coupez des légumes pour votre sauté asiatique ? Parfait ! Coupez-en plus pour des crudités. Ce sera réglé.

Les œufs, quel bon dépanneur pour les lunchs ! Saviez-vous que vous pouvez cuire des œufs en même temps que vos pâtes (ou que tout autre grain) ?

Dix minutes avant la fin de la cuisson de vos pâtes, ajoutez des œufs en coquille directement dans la même eau de cuisson. Quand vos pâtes seront prêtes, retirez les œufs et plongez-les dans un bol d’eau glacée. Écalez-les et ajoutez-les dans des sandwichs, salades et bols-repas. Avouez que c’est bien pratique !

Ma fille entre en 5e secondaire cette année (déjà !). Elle fait ses propres lunchs depuis quelques années maintenant, et je suis bien fière de ça. Mais je ne suis jamais bien loin. Pas pour vérifier si son lunch est santé. Non, je lui fais confiance. Je veux surtout que la flamme des lunchs ne s’éteigne pas. C’est surtout ça qui compte pour moi. Je l’aide à trouver des idées qu’elle va aimer, pour que ses lunchs soient originaux, appétissants, variés, sans être longs ou compliqués à préparer.

Au-delà du sandwich

Vous cherchez une idée presque aussi rapide à préparer qu’un sandwich et qui fera changement ? Essayez ma nouvelle recette express de soupe-salade façon minestrone. À partir d’une même base d’ingrédients, vous pouvez préparer deux lunchs différents : une salade ou encore une réconfortante soupe-repas. Et comme ce lunch se conserve cinq jours au frigo, vous pouvez préparer quelques pots le week-end et alterner entre soupe et salade pendant la semaine, pour plus de variété.

Avec ces quelques trucs pour prendre de l’avance, vous verrez, la préparation de vos lunchs ne sera plus un éternel recommencement chaque matin, promis ! Votre boîte à lunch se garnira (presque) toute seule, et vous vous surprendrez peut-être même à y prendre goût. Ou du moins à ne pas détester autant ça qu’avant !

Cinq trucs pour garder la flamme des lunchs bien vivante Faites votre lunch la veille. L’inspiration est beaucoup plus difficile à trouver le matin, alors qu’on est à la fois pressé et à peine réveillé.

Partagez la tâche. Préparer les lunchs de toute la maisonnée ne devrait pas reposer sur une seule paire d’épaules. C’est le temps de déléguer !

Profitez de la fin de semaine. Sans sacrifier tout votre samedi, une petite heure consacrée à cuisiner vous permettra de commencer la semaine sur une belle lancée.

Échangez vos idées. Entre collègues, voisins, amis, partagez vos valeurs sûres pour renouveler votre boîte à idées. Si c’est bon pour eux, c’est sûrement bon pour vous.

Équipez-vous. De jolis sacs à collation (https://boutiquechezmoi.ca/produit/trio-pochettes-collation), un beau napperon (https://boutiquechezmoi.ca/produit/napperon-lunch/), des serviettes de table en tissu, des ustensiles réutilisables… ce sont des petits accessoires pratiques qui rendent les lunchs à la fois plus écologiques et plus attrayants.

Geneviève O’Gleman est animatrice de l’émission Savourer sur ICI Télé et pilote le magazine web savourer.ca

Soupe-salade façon minestrone

Avec cette recette 2-en-1 qui se cuisine en soupe ou en salade, pas de chicane dans la cabane !

Préparation 20 minutes

Cuisson 10 minutes

Rendement 4 portions

Se conserve 5 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de petites pâtes sèches (de type acini di pepe, voir Notes)

2 tomates

1 courgette (zucchini)

2 oignons verts

1 boîte de 540 ml de haricots rouges sans sel ajouté

30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre balsamique

20 ml (4 c. à thé) de fines herbes séchées à l’italienne

1 L (4 tasses) de jeunes épinards

PHOTO SYLVIE LI, FOURNIE PAR O’GLEMAN MÉDIA Salade façon minestrone

+ Option 1 – Pour préparer 4 pots de salade :

60 ml (¼ tasse) de pesto de tomates séchées

+ Option 2 – Pour préparer 4 pots de soupe :

250 ml (1 tasse) de pesto de tomates séchées

2,5 ml (½ c. à thé) de sel

8 tasses (2 L) d’eau bouillante

PHOTO SYLVIE LI, FOURNIE PAR O’GLEMAN MÉDIA Soupe façon minestrone

Préparation

Porter une moyenne casserole d’eau à ébullition. Cuire les pâtes selon les indications sur l’emballage. Égoutter et réserver. Pendant la cuisson des pâtes, couper les tomates et la courgette en petits dés. Hacher les oignons verts. Rincer et égoutter les haricots rouges. Dans 4 pots Mason à large ouverture d’une capacité de 1 L (4 tasses), déposer 125 ml (½ tasse) de haricots rouges, 7,5 ml (½ c. à soupe) de vinaigre balsamique et 5 ml (1 c. à thé) de fines herbes séchées par pot. Pour préparer en salade : ajouter 15 ml (1 c. à soupe) de pesto par pot. Pour préparer en soupe : ajouter 60 ml (¼ tasse) de pesto et 0,5 ml (⅛ c. à thé) de sel par pot. Répartir les pâtes cuites, la courgette, les tomates, les oignons verts et les épinards dans les 4 pots. Fermer les couvercles et réfrigérer. Au moment du repas, pour la salade, transférer le contenu d’un pot dans un bol, mélanger et déguster. Pour la soupe, verser 500 ml (2 tasses) d’eau bouillante dans un pot et mélanger. Si désiré, transvider dans un bol et déguster.

Notes

Les pâtes alimentaires acini di pepe ressemblent à de petites billes. Si vous n’en trouvez pas, utilisez tout simplement une autre variété de petites pâtes.

Poivron, tiges de bette à carde, carotte râpée… remplacez les tomates et la courgette par ce que vous avez sous la main. Les épinards peuvent être remplacés par des feuilles de bette à carde hachées.