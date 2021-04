J’ai eu la chance de visiter plus d’une cinquantaine de pays, de découvrir la richesse de tous ces peuples et leurs traditions culinaires. Voyager me permet de me décoller le nez de mon frigo pour voir ce qui se mange ailleurs. Je suis convaincue que chacune de mes aventures a fait de moi une meilleure nutritionniste. Ça me nourrit, et je reviens toujours de l’étranger la tête pleine de nouvelles idées.



Geneviève O'Gleman

Nutritionniste, collaboratrice invitée

Et en attendant de pouvoir m’envoler de nouveau, je revis mes voyages passés… à travers mes souvenirs gourmands.

Vous dire comme j’ai adoré l’Italie ! Heureusement, il y a des plats qui m’y ramènent dès la première bouchée. C’est le cas de mes linguines alle vongole, une recette simple et tellement savoureuse que j’ai apprise à Venise et que je refais souvent à la maison. Je me revois alors en tête-à-tête avec mon chum, à une table en fer forgé au bord d’un petit canal, dans un décor qui fait rêver, loin de l’agitation de la cité flottante.

Le dal bhat, vous connaissez ? C’est un plat de lentilles que j’ai si souvent mangé pendant mon voyage au Népal. Il me rappelle de ne pas lâcher et me donne du courage pour continuer, comme lorsque nous étions en rando à plus de 5000 m d’altitude dans l’Himalaya.

Et quand je suis allée apprendre l’espagnol au Guatemala, j’ai eu la chance d’être logée dans une famille guatémaltèque, de vivre et de manger avec elle. Chaque fois que je goûte à une vraie tortilla de maïs, je me surprends à sourire en repensant aux délicieux petits-déjeuners cuisinés par ma « maman » du moment.

Partir à l’aventure

Vous avez aussi envie de voyager ? Faites tourner un globe terrestre et pointez un pays au hasard, les yeux fermés. Voilà ! Ce sera votre prochaine destination repas. Fouillez sur l’internet pour découvrir ses mets typiques. Trouvez une recette qui pique votre curiosité, procurez-vous les ingrédients nécessaires et évadez-vous.

Vous rêvez de la Grèce ? J’espère qu’en dégustant ma tapenade aux olives Kalamata, vous sentirez le chaud soleil et la douce brise des Cyclades.

Dernièrement, j’ai jeté mon dévolu sur la cuisine haïtienne, que je connaissais très peu. À part le griot et la banane plantain, je n’y connaissais rien, même si mes propres voisins sont haïtiens. Pas très fière de ça, j’ai décidé de remédier à la situation à coup de paté kodé, de soupe joumou, de riz djon djon, de lalo, de mayi moulen, de tchaka, de viv, d’akasan et, bien sûr, de pikliz.

En goûtant à tous ces plats, à ces nouveaux parfums, j’ai oublié la pandémie, je me suis sentie ailleurs… Une sensation qui m’a tellement fait du bien ! Alors j’ai récidivé et je me suis mise à explorer la cuisine d’un autre pays, puis d’un autre, et encore. C’est ma façon de tenir le coup. Certains courent, d’autres méditent. Moi, je voyage par les saveurs.

Si vous ne l’aviez pas encore réalisé, je rêve en mangeant et je mange dans mes rêves !

Geneviève O’Gleman est animatrice de l’émission Savourer sur ICI Télé et pilote le magazine web savourer.ca.

Recette : tapenade aux olives Kalamata

PHOTO SYLVIE LI, FOURNIE PAR O’GLEMAN MÉDIA La tapenade aux olives Kalamata de Geneviève O’Gleman

Prenez une bouchée et fermez les yeux : sentez-vous l’air salin des îles grecques vous caresser le visage ?

Rendement : environ 250 ml (1 tasse)

Préparation : 10 minutes

Se conserve 1 semaine au réfrigérateur et ne se congèle pas

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) d’amandes naturelles

1 gousse d’ail, facultatif

250 ml (1 tasse) d’olives Kalamata dénoyautées

60 ml (1/4 de tasse) d’eau

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

Préparation

1. Au robot culinaire, hacher finement les amandes et l’ail.

2. Ajouter les olives, l’eau et l’huile. Pulser pour hacher finement les olives.

3. Servir sur des croûtons, dans un sandwich ou sur un poisson grillé.

Notre tapenade ne contient que quatre ingrédients, ce qui est beaucoup moins que certaines tapenades du commerce. En plus, elle est moins salée et vient avec un petit bonus de protéines, grâce à l’ajout d’amandes.