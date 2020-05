Bien des chefs n’osent pas dévoiler le secret de leur sauce, ce qui démontre l’importance de ce précieux liquide dans l’art du barbecue. Jonathan Nguyen, chef au Boucan Smokehouse et juge lors de notre test maison, a d’ailleurs poliment décliné notre proposition de publier la recette de sa sauce – on ne peut pas le blâmer de la vendre aux clients de son restaurant. Toutefois, dans son tout récent livre Le Barbecue, c’est plus qu’un show de boucane, l’équipe de la boucherie Le Boucan, celle-là à Québec, a partagé bon nombre de ses recettes, y compris une demi-douzaine de sauces qui ne sont pas vendues sur les tablettes de ses trois succursales. On en publie deux ici, une classique et l’autre plus relevée.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Sauce BBQ tout usage

Donne 2 tasses (500 ml)

Ingrédients

1 petit oignon haché

1/2 tasse (125 ml) de whisky

3 c. à soupe de pâte de tomates

2 tasses (500 ml) de ketchup

3/4 de tasse (180 ml) de mélasse

1/4 de tasse (60 ml) de cassonade foncée

1/4 de tasse (60 ml) de sauce Worcestershire

3 c. à soupe de vinaigre de cidre

1/2 c. à thé de fumée liquide (on en trouve en épicerie avec les sauces et les marinades)

1 c. à soupe de gomme de xanthane (on en trouve en épicerie avec la farine et les mélanges à gâteau)

Sel et poivre, au goût

Préparation

1. Dans une casserole, à feu moyen, faire suer l’oignon. Déglacer avec le whisky. Ajouter la pâte de tomates et cuire 2 minutes.

2. Ajouter le reste des ingrédients. Laisser mijoter pendant 1 heure.

3. Conserver au frigo jusqu’à 5 jours.

Chimichurri du Boss

Donne 1 1/2 tasse (375 ml)

Ingrédients

1 botte de coriandre

1 botte de persil frisé

1/2 botte d’origan

1/4 de tasse (60 ml) de vinaigre de vin rouge

4 gousses d’ail

3/4 de tasse (180 ml) d’huile d’olive

Sel et poivre, au goût

2 piments Scotch Bonnet rouges, hachés très finement

Préparation

1. Mettre tous les ingrédients, sauf les piments Scotch Bonnet, au mélangeur et pulser jusqu’à consistance homogène.

2. Ajouter les piments hachés et servir immédiatement.

3. Conserver les restes au frigo jusqu’à 3 jours.