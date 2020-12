Un petit paquet laissé sur le pas de la porte ou envoyé avec amour par la poste. À défaut de se rassembler cette année avec toute la parenté, on lui offre une petite douceur. De notre cuisine à la sienne.

Valérie Simard

La Presse

Les beignes saupoudrés de sucre à glacer sont un grand classique de la famille d’Annie Ferland à Noël. Intimidée par la recette de sa grand-mère, qui demande un chaudron d’huile frétillante, la nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice du blogue Science & Fourchette a créé une recette de beignes au four, l’une des premières qu’elle a mise en ligne, puis qu’elle a perfectionnée avec le temps. « Je ne peux pas imaginer Noël sans ces beignes ! » lance-t-elle. « C’est devenu ma recette traditionnelle de beignes familiale, repimpée années 2000. »

Bien sûr, ces beignes n’ont pas la texture huileuse de leurs ancêtres. « Il y a une petite différence, admet-elle. Ça ressemble plus à un gâteau moelleux, mais très enveloppant dans la texture. En les mettant dans le sucre en poudre, ça atténue cette différence. »

Habituellement, ces beignes trônent au centre de la table de Noël chez elle, aux côtés des brioches à la cannelle de sa grand-mère. Puisqu’il n’y aura pas de rassemblement familial cette année, elle prévoit en livrer à sa parenté et l’inviter à les déguster à l’extérieur avec un café, dans la chaleur de son réchaud de camping portatif.

Beignes au four (avec du sucre en poudre)

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 14 minutes

Rendement : 12 beignes

Matériel nécessaire : moule à beignes

Conservation : 5 jours dans un contenant hermétique et 3 mois au congélateur

Ingrédients

Pour les beignes

280 g (2 tasses) de farine tout usage, non blanchie

100 g (1/2 tasse) de sucre

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

125 ml (1/2 tasse) de yogourt à la vanille

90 ml (1/3 tasse + 1 c. à soupe) d’huile de canola

60 ml (1/4 de tasse) de miel

1 œuf

30 ml (2 c. à soupe) de lait

Pour la garniture

95 g (3/4 de tasse) de sucre en poudre

Préparation

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Huiler les 12 cavités du moule à beignes.

2. Dans un bol, mélanger la farine, le sucre, la poudre à pâte et le sel. Réserver.

3. Dans un autre bol, à l’aide d’un fouet, mélanger les ingrédients liquides. Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs. Mélanger la préparation à l’aide d’une spatule ou d’une cuillère de bois jusqu’à ce que la pâte soit lisse et homogène.

4. À l’aide d’une cuillère à crème glacée de 60 ml (1/4 de tasse), mettre la pâte dans les cavités du moule à beignes. Cuire 14 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre de la pâte en ressorte propre. Démouler en renversant les beignes sur un papier parchemin ou un linge propre.

Pour la garniture

5. Mettre le sucre en poudre dans un plat peu profond. Mettre les beignes encore chauds dans le sucre à glacer en les retournant pour bien les enrober. Déposer les beignes sur une grille et les laisser refroidir complètement.