Le menu des Fêtes du clan Juneau

« L’année dernière, j’avais demandé à ma mère de cuisiner un ragoût de boulettes et de pattes de cochon à Noël. C’est une référence forte dans nos racines », souligne le chef Martin Juneau qui s’est lancé, pour la première fois en carrière, dans la confection de son propre ragoût, réalisé à sa façon pour La Presse. « En le faisant, je me suis dit : “ça sent exactement ce que ça doit sentir” », déclare-t-il avec une pointe de fierté. Et cette odeur est bien celle des Fêtes. « Ça nous plonge directement dans les souvenirs parce que ce plat est réservé à cette période de l’année. » Ce Noël, prévient d’ailleurs sa mère, elle risque fort de lui en faire la demande à son tour !