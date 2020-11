Plusieurs spécialités québécoises s’inscrivent régulièrement au menu chez les Gauthier, dont le pâté chinois et le grilled cheese, favoris des enfants. Au réveillon, les plats ont également un goût d’ici. La dinde est devenue un incontournable, comme le sandwich étagé aux cornichons, poulet, œuf et jambon, couvert d’une garniture au fromage à la crème.

Isabelle Morin

La Presse

La découverte la plus mémorable de leur premier Noël au Québec demeure toutefois la couronne de crevettes. « C’était, comment dire, un choc de culture ! Elle était proposée avec du ketchup et une sauce cocktail bien différente de celle qu’on connaissait », se souviennent-ils. Conquis, malgré tout, ils ont revisité la formule… à leur sauce.

Les copropriétaires d’Ateliers & Saveurs de Montréal et de Québec, concept qui propose des cours de cuisine, de cocktails et des dégustations de vins, nous présentent leur version de la couronne de crevettes et d’autres recettes aux saveurs locales qui figureront sur leur menu des Fêtes.

Avec un père chef et une mère mixologue, les festins sont courants à la maison. Moi, je cuisine, Jade mange et Lily juge les plats ! Inès Gauthier, avec un sourire

Punch à la canneberge blanche et à l’érable

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Inès Gauthier

Donne 6 portions

Ingrédients

3 oz de jus de citron

3 oz de sirop d’érable

18 oz de jus de canneberge blanche

4 branches de romarin

Canneberges congelées

Glace

Préparation

1. Dans un bol à punch, mélanger tous les ingrédients, sauf la glace et les canneberges congelées.

2. Laisser macérer au frigo pendant 2 heures.

3. Déposer une branche de romarin saupoudrée de sucre glace dans chaque verre et y ajouter quelques canneberges congelées et de la glace.

3. Pour une version alcoolisée, verser 1,5 oz de gin québécois et compléter avec des bulles au dernier moment.

Couronne de crevettes au citron et poivre, sauce cocktail

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Couronne de crevettes au citron et poivre, sauce cocktail

Donne 6 portions

Ingrédients

Pour la couronne de crevettes

1 lb de crevettes crues décortiquées avec la queue (grosseur 16-20)

1 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à soupe d’oignons rouges émincés

1 c. à soupe de câpres hachées

Le zeste de 1 citron

Sel

Poivre en grains

Pour la sauce cocktail

Le jus de 1/2 citron

1 c. à soupe de ciboulette ciselée

4 c. à soupe de mayonnaise

2 c. à soupe de ketchup

Tabasco ou sauce piquante de votre choix

Sel

Poivre

Préparation

1. Dans une poêle, faire revenir les crevettes dans un peu d’huile d’olive, avec les oignons rouges, les zestes de citron et les câpres. Saler et poivrer. Laisser refroidir.

2. Dans un bol, mettre tous les ingrédients de la sauce cocktail et remuer vigoureusement pour obtenir une sauce onctueuse. Verser dans un petit bol.

3. Déposer de la glace dans un plat de service. Disposer les crevettes en couronne autour de la sauce.

Roulades de dinde, sauce aigre-douce aux canneberges

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Roulades de dinde, sauce aigre-douce aux canneberges

Donne 6 portions

Ingrédients

Pour les roulades de dinde

6 escalopes de dinde de 100 g chacune

300 g de champignons

1 échalote française

1 gousse d’ail

1 c. à thé de persil plat haché

1 1/2 tasse de bouillon de poulet

Sel et poivre

4 c. à soupe d’huile d’olive

Pour la sauce aigre-douce

1 tasse de demi-glace de veau

3 c. à soupe de canneberges séchées

1/2 tasse de vinaigre balsamique blanc

1/4 de tasse de sirop d’érable

1 échalote française

1 c. à soupe de beurre

Préparation

Pour les roulades de dinde

1. Laver les champignons en les frottant avec un linge sec. Couper en petits cubes. Émincer finement la gousse d’ail et l’échalote française.

2. Dans une poêle antiadhésive, faire sauter les champignons et l’échalote dans 2 c. à soupe d’huile d’olive. Saler et poivrer. Cuire à feu moyen jusqu’à ce que les ingrédients aient rendu leur eau. Ajouter l’ail haché 2 minutes avant la fin de la cuisson. Éteindre le feu et ajouter le persil.

3. Bien aplatir les escalopes entre deux feuilles de pellicule de plastique. Placer un peu de farce aux champignons au centre de chaque escalope, puis rouler et ficeler.

4. Faire dorer les roulades dans une sauteuse antiadhésive, puis ajouter le bouillon de poulet. Couvrir et laisser cuire sur feu doux pendant 10 minutes.

Pour la sauce aigre-douce

1. Ciseler l’échalote et la faire revenir dans le beurre.

2. Ajouter les canneberges, le vinaigre balsamique blanc et le sirop d’érable. Laisser cuire 5 minutes à feu doux avant d’ajouter la demi-glace de veau. Faire frémir la sauce encore 5 minutes.

3. Passer la sauce au mélangeur.

Légumes glacés à l’érable

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Légumes glacés à l’érable

Donne 6 portions

Ingrédients

3 grosses carottes, pelées et tranchées en biseaux

3 grosses rabioles, pelées et coupées en morceaux

2 c. à soupe de beurre sel

1 c. à soupe de sirop d’érable

1/2 c. à thé de feuilles de thym frais ciselé

Préparation

1. Plonger les légumes dans une grande casserole d’eau bouillante salée. Cuire jusqu’à ce qu’ils soient tout juste tendres, mais encore fermes, environ 4 minutes.

2. Égoutter et les remettre dans la casserole, puis faire revenir à feu moyen. Ajouter le beurre, le sel et le sirop d’érable. Cuire en remuant souvent jusqu’à ce que les légumes soient glacés, 1 ou 2 minutes. Parsemer de thym frais.

Gâteau de Noël à l’orange et sa compote de bleuets

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Gâteau de Noël à l’orange et sa compote de bleuets

Ingrédients

Pour le gâteau

1 pot (100 g) de yogourt nature (on garde le même pot pour mesurer les autres ingrédients)

2 pots de sucre

1 pot d’huile de colza

3 pots de farine blanche

2 œufs

1 c. à soupe de poudre à pâte

Le zeste de 1 orange

1 c. à soupe d’extrait de vanille

1 1/2 tasse de canneberges congelées, décongelées

1/3 de tasse de jus d’orange fraîchement pressé

1/3 de tasse de sucre blanc

Pour le glaçage à l’orange

1 tasse de sucre à glacer tamisé

3 c. à soupe de jus d’orange fraîchement pressé

Pour la compote de bleuets

1/3 de tasse de sucre

1/3 de tasse d’eau 1 c. à soupe de fécule de maïs 1 c. à soupe de jus de citron fraîchement pressé

Le zeste de 1 citron

2 tasses de bleuets congelés, décongelés

Préparation

Pour le gâteau de Noël

1. Préchauffer le four à 350 °F. Graisser un moule à pain rectangulaire avec du beurre et le chemiser avec un peu de farine.

2. Dans un bol, verser le yogourt. Nettoyer le pot qui servira à doser les autres ingrédients.

3. Ajouter le sucre et les œufs. Mélanger vigoureusement à l’aide d’une cuillère, jusqu’à ce que la pâte blanchisse légèrement. Ajouter l’huile de colza, la farine, la poudre à pâte, le zeste d’orange et la vanille. Remuer jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

4. Verser la pâte dans le moule à pain. Faire cuire au four pendant 45 minutes (ou jusqu’à ce qu’il soit cuit au centre). Démouler et déposer sur une grille.

5. Pendant que le gâteau refroidit, déposer le sucre et le jus d’orange dans une petite casserole pour en faire un sirop. Cuire à feu moyen en brassant jusqu’à ce que le sucre soit complètement dissous. Laisser frémir encore 2 à 3 minutes et réserver.

6. À l’aide d’un pinceau, badigeonner généreusement le gâteau de sirop d’orange. Laisser refroidir et badigeonner à nouveau à quelques reprises en laissant reposer entre les couches.

7. Dans un petit bol, assembler les ingrédients pour le glaçage. Fouetter le sucre à glacer et le jus d’orange. Verser le glaçage sur le gâteau en prenant soin d’enduire les côtés. Laisser le glaçage durcir pendant au moins 10 minutes. Garnir du zeste d’une orange.

Pour la compote de bleuets

1. Dans une casserole, faire chauffer le sucre, l’eau et la fécule de maïs. Mélanger avec un fouet.

2. Ajouter le jus de citron, le zeste du citron et les bleuets. Laisser mijoter à feu doux pendant quelques minutes jusqu’à l’obtention d’une compote.