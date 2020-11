Gâteau au fromage à la gousse de vanille de Lesley Chesterman. « Sur la photo, ce sont les assiettes et les fourchettes de ma mère », précise la chef pâtissière et chroniqueuse gastronomique.

On rêverait, en cet automne où on sort peu, d’être invité dans la cuisine de Lesley Chesterman. Grâce à Chez Lesley, livre de 400 pages comptant une centaine de recettes classiques et goûteuses, on a accès aux conseils de la chef pâtissière, ex-critique gastronomique à The Gazette.

Marie Allard

La Presse

« Je veux tellement encourager les gens à faire la cuisine : les jeunes, les plus âgés, les hommes, les femmes, dit-elle avec son charmant accent connu des auditeurs d’ICI Première. Moi, je prends tellement plaisir à faire la cuisine. C’est un peu ma thérapie. »

Lesley Chesterman présente ici sa recette de cheesecake à la gousse de vanille, qui a l’avantage de ne pas cuire au bain-marie. « C’est fou à quel point les gens adorent le cheesecake, observe-t-elle. Cette recette donne un gâteau simple et élégant. Je voulais faire un cheesecake qui n’était pas étouffant. » À préparer — et à savourer — pour adoucir novembre.

Gâteau au fromage à la gousse de vanille

Donne de 8 à 10 portions

Ingrédients pour la croûte

• 1 tasse (120 g) de chapelure de biscuits Graham

• 1 pincée de sel

• 3 c. à soupe (environ 35 g) de cassonade

• 3 1/2 c. à soupe (50 g) de beurre non salé, fondu

Ingrédients pour le gâteau

• 2 tasses (1 lb-450 g) de fromage à la crème, à température pièce

• 2/3 de tasse (135 g) de sucre

• 1⁄2 tasse (125 g) de crème sure

• 1 gousse de vanille, ouverte et grattée OU 1 c. à soupe d’extrait de vanille OU 2 c. à soupe de jus de citron + 2 c. à thé de zeste de citron, râpé

• 3 œufs, légèrement battus

Ingrédients pour la garniture

• 1 tasse (230 g) de crème sure

• 1/3 de tasse (80 ml) de crème 35 %

• 3 c. à soupe (45 g) de sucre

• 1 c. à thé d’extrait de vanille

• Fruits frais, pour décorer

Préparation

1. Préparer la croûte. Dans un petit bol, combiner la chapelure, le sel et la cassonade, puis ajouter le beurre fondu en mélangeant jusqu’à ce que les ingrédients commencent à coller ensemble. Compresser fermement au fond d’un moule à charnière de 8 ou 9 po (20 ou 23 cm), en faisant remonter un peu sur les côtés, pour former une croûte d’environ 1 po (3 cm) d’épaisseur. Réserver.

2. Préparer le gâteau. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). À l’aide d’un batteur électrique ou d’un batteur sur socle muni du fouet plat, battre le fromage à la crème avec le sucre à vitesse moyenne jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse. Ajouter la crème sure, puis la vanille (ou le jus et le zeste de citron). Bien battre jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et soyeuse. Incorporer lentement les œufs battus à la préparation, en raclant les côtés du bol au besoin. Ne pas trop mélanger.

3. Lorsque tout est prêt, faire cuire la croûte au four pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elle commence à dorer sur les rebords. Retirer du four, puis verser immédiatement la préparation à gâteau sur la croûte. À l’aide du dos d’une cuillère, bien l’étendre de façon à ce qu’elle ne soit pas plus épaisse au centre. Poursuivre la cuisson 5 minutes, puis éteindre le four et y laisser le gâteau pendant 45 minutes, jusqu’à ce qu’il soit ferme (n’ouvrez pas la porte du four !). Le gâteau fendillera peut-être, mais pas de souci.

4. S’il n’est pas ferme après 45 minutes, laisser le gâteau au four, ajuster la température à 300 °F (150 °C), puis faire cuire 10 minutes de plus. Laisser refroidir 20 minutes.

5. Préparer la garniture. Préchauffer le four à 350 °F (175 °C). Dans un bol à mélanger, fouetter les crèmes, le sucre et la vanille. Verser sur le gâteau refroidi et étendre uniformément à l’aide d’une spatule. Faire cuire de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que la garniture commence à s’éloigner des rebords du moule. Laisser refroidir à température pièce. Couvrir et réfrigérer environ 4 heures (ou, encore mieux, pendant toute une nuit) avant de retirer les côtés du moule à charnière.

6. Décorer de baies fraîches ou de suprêmes d’orange, et servir avec un coulis de fruits rouges. Toujours couper le gâteau au fromage avec un couteau chaud, nettoyé entre chaque coupe.

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL Chez Lesley, mes secrets pour tout réussir en cuisine, Lesley Chesterman

Source : Chez Lesley, mes secrets pour tout réussir en cuisine, Lesley Chesterman, Éditions Cardinal.