Marie Allard

La Presse

Alexandra Leduc signe son 12e livre de recettes, Petits festins de tous les jours, chez Modus Vivendi. Sa particularité ? Il propose 20 menus thématiques, constitués d’un ou deux plats de base et de garnitures que chacun choisit à sa guise. « Une maman de quatre enfants m’a demandé des trucs pour que tout le monde soit heureux à table, se rappelle Alexandra Leduc. Je lui ai proposé le partage des repas. »

Il suffit de choisir un plat de base — bouillon asiatique, tacos, couscous, etc. — à agrémenter de légumes et de protéines selon ses envies. « On guide l’enfant pour qu’il ait une assiette équilibrée, mais en douceur », conseille Alexandra Leduc. Elle offre ici deux recettes de garnitures à tacos, l’une au bœuf, l’autre végé. « Les tacos, c’est le fun, souligne-t-elle. C’est un beau repas à partager, simple et rapide. »

PHOTO FOURNIE PAR MODUS VIVENDI Alexandra Leduc, diplômée en biochimie et en nutrition de l’Université Laval

Viande hachée épicée

De 4 à 6 portions

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

• 1 c. à soupe d’huile d’olive

• 1 oignon, haché finement

• 680 g (1 ½ lb) de bœuf ou de porc haché

• 2 c. à café de paprika fumé

• 1 c. à café de paprika

• 1 c. à café de poudre de chili

• 1 c. à café d’assaisonnement à la cajun

• 1 c. à café de poudre d’ail

• 1 c. à café de concentré de bouillon de bœuf

• 60 ml (1/4 de tasse) d’eau

Préparation

1. Dans une poêle, à feu vif, verser l’huile et faire revenir l’oignon pendant 2 minutes. Ajouter la viande hachée et cuire de 6 à 7 minutes en défaisant bien les morceaux. Ajouter les épices et bien mélanger.

2. Dans un petit bol, diluer le bouillon de bœuf dans l’eau. Verser sur la préparation de viande et poursuivre la cuisson de 2 à 3 minutes en remuant constamment.

3. Servir la préparation avec des coquilles à tacos et les garnitures de votre choix.

Cette recette se conserve jusqu’à six jours au réfrigérateur ou six mois au congélateur.

Tofu à tacos

De 4 à 6 portions

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

• 1 bloc de 350 g de tofu ferme

• 750 ml (3 tasses) de salsa

• 2 c. à café de paprika fumé

• 1 c. à café de poudre d’ail

• 60 g (1/2 tasse) de fromage râpé (mozzarella ou cheddar)

Préparation

1. Râper grossièrement le bloc de tofu.

2. Dans une grande poêle antiadhésive, à feu vif, cuire le tofu à sec (sans huile) en remuant constamment pendant 10 minutes.

3. À feu moyen, ajouter le reste des ingrédients et poursuivre la cuisson 5 minutes sans cesser de remuer, jusqu’à ce que la préparation soit homogène.

4. Servir la préparation avec des coquilles à tacos et les garnitures de votre choix.

Cette recette se conserve jusqu’à six jours au réfrigérateur ou six mois au congélateur.

Garnitures au choix

• Poivron rouge ou jaune, en lanières, cru ou sauté

• Avocat, en tranches fines

• Laitue romaine, déchiquetée

• Olives noires, en rondelles

• Piment jalapeno, en rondelles fines

• Oignon rouge ou échalote française, émincé

• Coriandre fraîche, ciselée

• Fromage bleu, émietté

• Fromage mozzarella, râpé

• Salsa

• Guacamole

• Crème sure

• Yogourt grec nature

IMAGE FOURNIE PAR MODUS VIVENDI Petits festins de tous les jours, d’Alexandra Leduc

Petits festins de tous les jours, d’Alexandra Leduc, Éditions Modus Vivendi.