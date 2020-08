Myra Drolet, la femme derrière le blogue Raison & Gourmandise, a lancé récemment un livre de recettes électronique destiné aux amateurs de camping. Au menu : des repas pour sept jours sous la tente, à préparer sur un réchaud à deux brûleurs traditionnel (voire à la poêle) avec, en prime, un minium de vaisselle à laver !

Stéphanie Morin

La Presse

« J’ai essayé de créer des recettes qui conviendront à tous ceux qui campent sans électricité. Parfois, ces recettes sont rapides, comme la salade instantanée, ou plus élaborées (comme les brochettes au saumon cajun et maïs mariné). Mon objectif est d’offrir des recettes pour que les gens puissent manger sainement dans tous les contextes », explique cette végétarienne qui cuisine aussi la viande et le poisson pour sa famille.

Ici, on trouve à la fois des déjeuners gourmands et des dîners santé, des desserts décadents et des soupers qui donnent envie de s’éterniser autour du feu.

Un plus : la valeur nutritionnelle de chaque recette est incluse.

Le livre est en vente au coût de 8 $ sur le blogue Raison & Gourmandise.

Recette : salade couscous aux lentilles et cari instantanée

PHOTO FOURNIE PAR MYRA DROLET Salade couscous aux lentilles et cari instantanée

Ingrédients (1 portion)

1/4 tasse de couscous

1/4 tasse de lentilles corail

1 petite carotte (environ 40 g)

2 c. à table de raisins secs

1/2 c. à table de sirop d’érable

3/4 tasse d’eau bouillante

1/2 c. à table de poudre de cari

1 c. à table de mayonnaise légère (ou yogourt nature ou huile)

Sel au goût

Préparation

1. Peler et couper la carotte en très petits cubes.

2. Placer la carotte coupée, le couscous, les lentilles, les raisins secs et la poudre de cari dans un pot en verre, une grande tasse ou un bol.

3. Verser l’eau bouillante dans le contenant. Mélanger, puis fermer le pot ou couvrir le bol ou la tasse de façon étanche.

4. Laisser reposer au moins 8 minutes afin que les ingrédients cuisent dans l’eau.

5. Ajouter la mayonnaise (ou le yogourt ou l’huile) et le sirop d’érable. Saler au goût. Servir.