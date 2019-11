Voici deux plats principaux – pour les convives qui aiment la viande comme pour les véganes – simples et festifs.

Marie Allard

La Presse

Souris d’agneau confite au vin rouge et au romarin d’Héléna Hubert

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Héléna Hubert

« C’est un plat réconfortant et facile à faire, assure Héléna Hubert, cheffe responsable du traiteur Gourmand d’ici. C’est une recette personnelle, que je fais lors de grands repas entre amis. Elle est testée et approuvée ! » Il est possible de doubler la recette, à condition d’avoir une grosse cocotte.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Pour 4 personnes

Ingrédients

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

• 4 souris d’agneau

• 1 oignon

• 4 gousses d’ail + 2 pour les pommes de terre

• 3 ou 4 carottes (selon la grosseur)

• 3 branches de romarin

• Une quinzaine de branches de thym frais

• 1 kg de pommes de terre rattes

• 500 ml de vin rouge

• 750 ml à 1 L de fond de veau (on peut aussi utiliser un fond de bœuf ou de légumes)

• 2 c. à table de pâte de tomate

• 1 c. à table de farine

• Huile végétale

• Huile d’olive

• Sel, poivre

Préparation

Souris d’agneau

1. Préchauffer le four à 325 °F.

2. Émincer l’oignon. Hacher l’ail finement. Éplucher et tailler les carottes en rondelles.

3. Dans un faitout, verser un filet d’huile, et faire suer l’oignon et l’ail à feu moyen pendant environ 5 à 7 minutes, sans coloration. Réserver.

4. Dans le même faitout, ajouter un nouveau filet d’huile et saisir les souris préalablement salées et poivrées. Laisser colorer sur toutes les faces. Verser la farine en la répartissant sur les souris.

5. Remettre le mélange ail-oignon, puis déglacer avec le vin rouge. Laisser bouillir légèrement de 2 à 3 minutes pour laisser l’alcool s’évaporer.

6. Ajouter les carottes, la pâte de tomate (délayée au préalable dans un peu de fond de veau), les herbes et le fond (les souris doivent être pratiquement recouvertes de liquide).

7. Porter à ébullition, couvrir et laisser cuire au four pendant 2 h 30 min à 3 heures, jusqu’à ce que la viande se détache facilement de l’os.

Accompagnement de rattes rôties

8. Rincer les rattes sous l’eau froide et bien les sécher. Les enrober d’huile d’olive (pour plus de saveur, mais l’huile végétale fera très bien l’affaire), saler et poivrer.

9. Sur une plaque recouverte de papier parchemin, disposer les rattes, ajouter 2 gousses d’ail écrasées et quelques branches de thym frais. Enfourner 1 heure avant la fin de la cuisson des souris d’agneau et cuire 1 heure ou 1 h 15 min, jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres.

> Consultez le site de Gourmand d'ici

Ragoût de boulettes végane et facile de Philippe Saucier

PHOTO SARAH MONGEAN-BIRKETT, LA PRESSE Philippe Saucier

« C’est un plat qui a l’air compliqué, mais qui est assez simple, dit Philippe Saucier, président et chef de cuisine de Pots Maison, une entreprise de prêt-à-manger végane. La sauce gravy est traditionnelle, en version plus santé. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Pour 6 personnes

Ingrédients

• Boulettes véganes

• 190 g de riz

• 300 ml de bouillon de légumes (ou d’eau)*

• 1 gros oignon

• 1 branche de céleri (50 g)

• 150 g de champignons

• 200 ml de lentilles brunes (1 petite conserve)

• 1/4 de tasse (65 ml) d’huile de canola•

• 3 c. à soupe (45 ml) de sauce soya*

• 3 c. à soupe (45 ml) de sirop d’érable

• 1/2 tasse (125 ml) de vin blanc

• 1 c. à soupe (15 ml) de mélange 4 épices

• 1 c. à soupe (15 ml) de fines herbes italiennes séchées

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Sauce « gravy »

• 30 g de farine tout usage

• 1/3 de tasse (85 ml) d’huile de canola

• 1 L de bouillon de légumes*

• 1/3 de tasse (85 ml) de sauce soya*

• 2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable

• 1/4 de tasse (65 ml) de levure alimentaire

• 1/4 de tasse (65 ml) de fécule de maïs

• Poivre au goût

* privilégier les versions réduites en sel, si on préfère ne pas manger trop salé.

Préparation

Boulettes véganes

1. Cuire le riz dans le bouillon de légumes (ou dans l’eau).

2. Au couteau, hacher en morceaux l’oignon, la branche de céleri et les champignons. Réserver dans un bol.

3. Au robot culinaire, broyer la moitié du riz cuit pour faire une pâte.

4. Dans un grand bol, mélanger les légumes, le riz et les lentilles, puis ajouter l’huile, la sauce soya, le sirop d’érable et le vin blanc. Ajouter le mélange 4 épices et les fines herbes italiennes. Bien mélanger.

5. Préchauffer le four à 425 °F (220 °C).

6. Façonner des boulettes de deux cuillères à soupe (30 ml) environ. La recette donne 30 boulettes.

7. Huiler la plaque et les boulettes. Cuire les boulettes au four pendant 15 minutes. Au besoin, griller les boulettes (à « broil ») pendant 2 à 3 minutes.

Sauce « gravy »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

8. Cuire la farine tout usage dans l’huile de canola, en remuant constamment. Ajouter le bouillon de légumes, la sauce soya et le sirop d’érable. Laisser mijoter pendant 20 minutes, en remuant fréquemment.

9. Ajouter la levure alimentaire, la fécule de maïs diluée dans un peu d’eau froide et le poivre, et laisser mijoter 2 minutes supplémentaires, tout en agitant.

> Consultez le site de Pots Maison