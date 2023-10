Cette recette requiert des farines à pain. On mise sur leur teneur en gluten plus élevée que celle de la farine tout usage pour obtenir un beau pain alvéolé !

Rendement : donne 1 pain d’environ 850 g Rafraîchir le levain le jour même (ou la veille) : de 4 à 6 h (ou de 9 à 12 h) Préparer la pâte : 10 min Repos, rabats et fermentation : de 5 à 6 h (temps actif : 1 min) Façonner : 5 min Réfrigérer : de 12 à 18 h Scarifier et cuire le lendemain : 40 min (temps actif : 5 min)

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La farine à pain permet d’obtenir un pain alvéolé comme il se doit.

Ingrédients

350 g de farine à pain non blanchie

125 g de farine à pain de blé intégral ou entier

25 g de graines de chanvre décortiquées (voir note)

20 g de graines de lin

100 g de levain frais

350 à 365 g d’eau tiède (30-35 °C)

10 g de sel

Note : les graines de chanvre peuvent être remplacées par du germe de blé

Préparation

1. Préparer la pâte et la laisser reposer

Dans un grand bol, mélanger les farines et les graines. Dans un autre bol, mélanger le levain, l’eau et le sel juste assez pour dissoudre le sel. Verser sur les farines et remuer à l’aide d’une spatule jusqu’à ce que le tout soit bien humecté, environ 3 minutes. La pâte sera sèche au début et deviendra de plus en plus humide et collante. Vers la fin de cette étape, utiliser la spatule pour plier la pâte à répétition sur elle-même. Noter l’heure et additionner de 5 à 6 heures pour avoir une idée de la fin de la période de fermentation (l’étape 3).

Couvrir le bol pour empêcher la pâte de sécher et laisser reposer à température ambiante environ 1 heure.

2. Rabattre la pâte

Avec une main mouillée, rabattre la pâte plusieurs fois à même le bol jusqu’à ce qu’elle devienne plus lisse et commence à résister à l’étirement (environ de 10 à 15 rabats).

Transférer la pâte, côté rond sur le dessus, dans un récipient à bord droit huilé (ou grande tasse à mesurer) d’une capacité de 2 L. Marquer la hauteur de la pâte à l’aide d’un ruban à masquer ou d’un crayon indélébile et couvrir le récipient.

3. Laisser fermenter

Laisser la pâte lever à température ambiante (21-23 °C) jusqu’à ce que le volume ait augmenté d’environ 50 % (une fois et demie sa hauteur de départ). Le temps de fermentation varie selon la température ambiante, la température de la pâte et l’activité du levain.

4. Façonner

Saupoudrer généreusement un banneton rond ou ovale de 20 à 23 cm (de 8 à 9 po) de farine de riz. Il est aussi possible d’utiliser un bol étroit tapissé d’un linge à vaisselle et de saupoudrer celui-ci de farine de riz pour faire une miche.

Saupoudrer légèrement la surface de la pâte ainsi que la surface de travail de farine de riz. Dégager la pâte du récipient avec les doigts et renverser le récipient sur la surface de travail pour y faire tomber la pâte. Ne pas fariner la surface exposée de la pâte.

Façonner la pâte en miche (boule) ou en bâtard. Transférer le pâton dans le bol ou le banneton, côté rond dessous.

5. Réfrigérer

Couvrir le bol ou le banneton d’un bonnet de douche réutilisable (ou l’insérer dans un sac en plastique) et le réserver au réfrigérateur de 12 à 18 heures (ou au moins 8 heures).

6. Scarifier et cuire

Placer une cocotte sur la grille au centre du four. Préchauffer le four à 500 °F (260 °C) environ 30 minutes.

Juste avant la cuisson, sortir le pâton du réfrigérateur et le démouler sur une feuille de papier parchemin. À l’aide d’une lame de rasoir, scarifier le pâton d’un long trait. Si désiré, vaporiser la surface du pâton d’eau et le parsemer de graines de lin.

Sortir la cocotte du four et la déposer sur une grille. Transférer le pâton (avec son papier parchemin) dans la cocotte. Couvrir et enfourner. Réduire la température du four à 450 °F (230 °C) et cuire 20 minutes.

Retirer le couvercle et cuire 20 minutes de plus ou jusqu’à ce que la température au centre du pain atteigne au moins 200 °F (93 °C).

Retirer le pain de la cocotte et le laisser tiédir sur une grille. Patienter au moins 2 heures avant de le trancher.