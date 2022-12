C’est l’heure des emplettes ! Notre équipe sélectionne pour vous des nouveautés à vous mettre — ou non — sous la dent.

Des mocktails qui feront des jaloux

Il est révolu, le temps où il était impossible de déguster des mocktails à la hauteur des cocktails alcoolisés. Mais ce n’est pas simple de s’improviser mixologue. Pour se simplifier la tâche, la nouvelle marque de prêts-à-boire non alcoolisés Encanette, établie en Mauricie, offre un produit vraiment réussi. Un maître distillateur, un œnologue et un torréfacteur (car la gamme comprend aussi des cafés infusés à froid azotés, qu’on a adorés) se sont alliés afin de concocter de délicieux mocktails pétillants. Adultes et enfants peuvent en profiter, avec des parfums comme Sangria Rosée, Tom Collins, Gin Tonic et Mojito au melon d’eau.

Végane et sans gluten

Prix : 13 $ pour un paquet de 4 canettes, offert en ligne et dans les points de vente

Des vinaigres exceptionnels inspirés du terroir

PHOTO FOURNIE PAR LA VILLA VINAIGRES ET JARDINS Des vinaigres artisanaux inspirés du terroir sont à l’honneur chez La Villa Vinaigres et Jardins

Ancien représentant dans le domaine vinicole, Jean-François Pelchat s’est donné comme mission, en lançant son entreprise La Villa vinaigres & jardins, de créer des vinaigres artisanaux d’exception dont les saveurs expriment toute la richesse du terroir québécois. Pour ce faire, il utilise les fruits de ses jardins et vergers et aussi des ingrédients issus de la cueillette sauvage, dans un esprit d’autosuffisance, avec une vision holistique de l’agriculture favorisant la biodiversité. Ces aromates de première qualité servent à créer des vinaigres vraiment épatants, produits à la main en petits lots, dont l’élaboration prend environ trois ans. Des exemples ? Vinaigre à la rose, poivre des dunes et sureau ou encore carotte, gingembre et curcuma ou bien notre coup de cœur, le balsamique de petits fruits nordiques. Pas étonnant que plusieurs chefs les utilisent !

Non pasteurisés et sans agent de conservation

Prix : à partir de 10,50 $ pour 250 ml, offerts en ligne et dans les points de vente

Retour aux sources

PHOTO FOURNIE PAR PREMIÈRE MOISSON Le pavé au blé Marquis de Première Moisson

Une croûte bien croustillante, une mie dense et alvéolée, une forme irrégulière façonnée à la main… Le nouveau pavé au blé Marquis, lancé par Première Moisson cette année pour célébrer ses 30 ans, a tout pour plaire à ceux qui recherchent un pain artisanal, rustique, goûteux. Pour y arriver, l’entreprise utilise le blé Marquis, un blé ancien qui aurait fait la réputation céréalière du Canada, issu de deux grains anciens, le Red Fife (reconnu pour ses qualités boulangères) et le Hard Red Calcutta (à la maturation plus rapide). Il est cultivé de façon éthique à Sainte-Eulalie, dans le Centre-du-Québec, puis moulu par les bons soins du Moulin Charlevoix, sur meule de pierre. Coupez-le en grosses tranches épaisses pour vous concocter d’incroyables sandwichs ou servez-le simplement avec beurre et fromages à vos convives durant les Fêtes, ce sera un succès à tout coup !

Offert pour un temps limité en trois formats

Prix : 4,35 $ (quart), 8,45 $ (demi) ou 15,95 $ (pain entier), offerts dans les succursales et en ligne

Le nécessaire pour des pâtisseries sans gluten

PHOTO FOURNIE PAR LULUBELLE & CO La gamme de produits de Lulubelle & Co

Bien que le nombre de produits certifiés sans gluten augmente sans cesse, il reste préférable de les cuisiner soi-même. L’entreprise québécoise Lulubelle & Co est là pour nous donner un coup de pouce avec ses préparations variées. Elle propose différents mélanges à gâteau, à gaufre, à crêpe, à muffin, à pizza et à pain. Quelques-uns sont biologiques. De la farine, du colorant alimentaire et des décorations comestibles sont également vendus. La pâte à pizza et les crêpes que nous avons faites à la maison avaient bon goût, mais les gâteaux se sont particulièrement démarqués. Autant celui au chocolat qu’à la vanille étaient moelleux, savoureux et pas trop sucrés. Notons que Lulubelle & Co est une entreprise fièrement féminine.

Sans gluten, véganes, sans noix, sans arôme artificiel

Prix : la plupart des mélanges se vendent 8,49 $