Pour vous aider à choisir ce que vous mettez dans votre panier, des nutritionnistes analysent quatre aliments.

Marie Allard La Presse

Spaghetti cœurs de palmiers

HOP

5,49 $ pour 220 g Cétogène et sans gluten

Promesse

« HOP est une alternative aux pâtes à faible teneur en glucides, entièrement fabriquée à partir de cœurs de palmiers », dit HOP.

Réalité

C’est vrai, ce produit de l’Équateur peut remplacer les pâtes, particulièrement si on souhaite manger peu de glucides ou éviter le gluten. Il s’agit de lamelles de cœurs de palmiers (au goût pas trop prononcé), qu’il faut rincer (pour enlever l’excédent de sel), puis chauffer dans un poêlon avant de les servir nappés de sauce.

Contrairement aux pâtes à base de légumineuses, ces spaghettis sont peu protéinés, avec 1 g de protéines par portion de 100 g. « Attention, il faut vraiment les servir avec une sauce protéinée, à la viande, au tofu ou aux lentilles », conseille Andréanne Martin, nutritionniste et fondatrice du programme Leader en santé. Heureusement, ces spaghettis HOP contiennent tout de même 3 g de fibres par portion, ce qui aide à se sentir rassasié.

Substitut de miel végétalien

PHOTO FOURNIE PAR BE SWEET Substitut de miel végétalien, de Be Sweet

Be Sweet

10,69 $ pour 500 g Végétalien, sans gluten, sans OGM, biologique

Promesse

« Enfin un miel végétalien qui a réellement l’apparence et le goût du miel », dit Be Sweet.

Réalité

C’est vrai, le goût de ce faux miel coulant est confondant. Il est composé de sirop de riz, de sucre de canne, de mélasse, d’eau, de saveur naturelle et d’acide ascorbique.

« La liste d’ingrédients est principalement constituée de sucre, tout simplement », indique Lauriane Mongrain, nutritionniste et cofondatrice de Gourmand de savoir, entreprise spécialisée dans les conférences sur la nutrition. « Bien qu’il provienne de différentes sources, telles que du riz brun ou bien de la mélasse, au bout du compte, pour notre corps et notre santé, cela revient au même. »

Vaut-il mieux renoncer au miel, produit par des abeilles qui butinent souvent des cultures arrosées de pesticides ? « Il est préférable d’encourager l’agriculture biologique pour protéger les abeilles, plutôt que d’éviter le miel », estime Lauriane Mongrain.

Brownies Fondant au chocolat

PHOTO FOURNIE PAR PILLSBURY Brownies Fondant au chocolat, de Pillsbury

Pillsbury

2,77 $ pour six brownies (150 g)

Promesse

« Parfaite comme collation en après-midi ou dessert nutritif ! », dit Pillsbury.

Réalité

Quand on examine leur valeur nutritive, ces petits brownies semblent acceptables. Chacun contient 100 calories, 9 g de sucres, 4 g de lipides et 2 g de fibres. Mais « on doit aller voir de quoi sont faites ces 100 calories, histoire de savoir ce qu’on met dans notre corps », suggère Andréanne Martin.

Déception : ces brownies sont préparés avec du sirop de maïs et du fructose (des sucres à éviter). Sans oublier l’huile de palmiste et le shortening d’huile de palme, « des gras hydrogénés, mauvais pour la santé, dont on essaie de se tenir loin », indique Andréanne Martin. Bref, ce n’est ni une collation parfaite ni un dessert nutritif. « La liste d’ingrédients nous fait déchanter assez rapidement », résume la nutritionniste.

Boisson d’avoine

PHOTO FOURNIE PAR OAT CANADA Boisson d’avoine, d’Oat Canada

Oat Canada

4,99 $ pour 946 ml Sans gluten, sans OGM, sans soja, sans lactose, végétalien, cétogène

Promesse

« 0 g de sucre par portion », dit Oat Canada.

Réalité

C’est vrai, une tasse de cette boisson fabriquée en Ontario ne contient pas de sucre, seulement un peu de glucides. « La liste d’ingrédients nous indique qu’on est assez loin de l’avoine, ce qui est décevant », estime Lauriane Mongrain. On n’y trouve que… de la protéine d’avoine. « Le reste est principalement de l’eau, de l’huile et des additifs alimentaires, dit la nutritionniste. En somme, il s’agit d’un produit alimentaire transformé et raffiné. »

Cette boisson au goût fade « contient principalement des gras et très peu de protéines, analyse Lauriane Mongrain. Ce n’est donc pas une boisson végétale qui pourra bien soutenir et remplir l’estomac, contrairement aux boissons de soya qui contiennent plus de protéines. Point positif : la quantité de calcium est très intéressante ».