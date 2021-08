Durant tout le mois de juillet, nous vous présentons un petit fruit du Québec et les conseils d’un producteur pour en profiter durant la (trop) courte saison. Cette semaine : l’argousier.

Laila Maalouf La Presse

Il a beau être tout petit, c’est l’un des plus riches parmi les fruits. Et si sa jolie robe orange évoque les tropiques, c’est plutôt sous des latitudes septentrionales qu’il s’épanouit. « En Chine et en Russie, l’argousier, c’est comme le bleuet ou la framboise pour nous : c’est un fruit très commun là-bas », relève Isabelle Guinois, copropriétaire de l’argouseraie La Ferme Averell avec son conjoint, Guy Rousseau.

Au Québec, l’argousier est un petit fruit relativement nouveau sur le marché — on compte une trentaine de producteurs à peine. Isabelle Guinois et Guy Rousseau savourent actuellement leur sixième été dans leur ferme de Sainte-Béatrix, dans Lanaudière, où ils ont planté 2000 arbres, séduits par les mille vertus de l’argousier et cherchant à bâtir un projet en commun.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Les propriétaires de La Ferme Averell, Isabelle Guinois et Guy Rousseau

« C’est un fruit très riche en antioxydants, 30 fois plus concentré en vitamine C que l’orange, et qui contient les quatre acides gras essentiels oméga. En vitamines, c’est fantastique. Et c’est bon ! », dit Mme Guinois.

L’argousier a un goût très proche des agrumes, un peu astringent, un peu suret, mais là encore, ça dépend des cultivars. Isabelle Guinois, copropriétaire de l’argouseraie La Ferme Averell

Frais, il se conserve tout au plus 24 heures. C’est pourquoi Isabelle Guinois préfère le congeler et en profiter ainsi à longueur d’année. « Je le consomme surtout dans les smoothies, précise-t-elle. Le matin, je mets un peu de jus d’orange ou de jus d’ananas dans le mélangeur, avec une petite poignée de baies d’argousier et du sirop d’érable. Je bois ça tous les matins et j’ai ma dose de vitamine C pour la journée. C’est délicieux ! »

Comme il est très petit, il se décongèle rapidement si on veut le rajouter à ses céréales, en faire des muffins ou encore du jus. Certains l’utilisent même pour les sorbets, la crème glacée ou… la bière. L’an dernier, La Ferme Averell a d’ailleurs vendu une grande partie de sa production à la microbrasserie L’Alchimiste, qui a brassé une New England IPA aux baies d’argousier ayant un goût d’agrume estival et rafraîchissant.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Les baies seront prêtes à cueillir dès le début du mois d’août.

Les baies sont prêtes à cueillir dès le début du mois d’août, et ce, jusqu’au début de septembre. « C’est très zen, faire de l’autocueillette d’argousier », note Isabelle Guinois, puisqu’on peut remplir son panier à son rythme sans se déplacer, bien installé sur une chaise, les arbres étant généralement très fournis en fruits. « C’est comme une grappe de raisins en très petit », souligne-t-elle.

À La Ferme Averell, on peut également acheter des paniers sur place, cueillis à la main, ou profiter du fait que cette année, le couple a eu l’idée originale d’offrir l’autocueillette en partage — soit un panier d’un kilo en cadeau pour tout panier ramassé pour les producteurs, histoire de donner un coup de main à cette cueillette qui se fait entièrement de façon manuelle.