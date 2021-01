Autonomie gourmande

« Autonomie alimentaire » : l’expression est sur toutes les lèvres depuis le printemps, la COVID-19 mettant en lumière notre dépendance à la main-d’œuvre étrangère et aux produits d’ailleurs. Pour Dominic Lamontagne et Amélie Dion, l’autosuffisance ne devrait pas passer par une augmentation de la production locale, mais par l’envie d’un plus grand nombre d’apporter sa petite contribution… dans la gourmandise !