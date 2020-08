Légumes exotiques d’ici

Oubliez carottes et patates. À Saint-Mathieu-de-Belœil, en Montérégie, poussent des bok choys, des toy choys, des mini nappas et de la citronnelle. Les Fermes Trudeau cultivent 500 acres de légumes exotiques et de fines herbes, à une vingtaine de kilomètres de Montréal.