C’est la première fois de son histoire que Kellogg’s regroupe ses différentes céréales dans une seule et même boîte.

Après la pizza, voici le bol de céréales tout garni. La célèbre marque Kellogg’s a décidé, en soutien à la campagne anti-intimidation de l’association GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, défendant les droits de la communauté LGBTQ+), de produire une nouvelle boîte en édition limitée.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Celle-ci réunit toutes les mascottes du fabricant et les céréales qui leur sont associées — Frosted Flakes, Rice Krispies, Fruit Loops, ainsi que trois autres sortes — dans un seul et même paquet, se voulant un symbole de mixité et d’acceptation d’autrui.

Ces boîtes inédites sont vendues au coût de 20 $ US, Kellogg’s faisant un don de 50 000 $ US à GLAAD. En revanche, il ne semble pas possible de faire livrer les produits au Canada par l’intermédiaire du site web de la marque.

« C’est un symbole d’acceptation, quelles que soient notre apparence, nos origines ou les personnes que nous aimons. Nous croyons que tout le monde a droit à un environnement où il peut être le meilleur de lui-même », a fait savoir le producteur dans un communiqué.