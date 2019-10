Rien n’annonce mieux la fin de l’été (ou l’arrivée de l’automne !) que le dernier des « Premiers vendredis », cet événement rassembleur voué à la cuisine de rue qui a lieu une fois par mois sur l’Esplanade du Stade olympique.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Pour la dernière fois (en 2019 !), on s’y retrouve demain pour déguster les propositions gourmandes de plus de 40 camions de rue, qui se déploieront sous la thématique « BBQ + récoltes », dont BBQ Québec, Pas d’cochon dans mon salon, le Red Tiger et Signature BBQ.

Cocktails et produits de microbrasserie seront également proposés et, petite nouveauté pour les propriétaires de chiens, ils seront admis sur le site pour cette édition spéciale. Entrée gratuite.