La populaire Semaine du burger est de retour pour une 8e édition, du 1er au 7 septembre.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Cette année, elle se dit « avec fromage », résultat d’une association avec Saputo. L’événement s’est également associé avec La Tablée des chefs, et promet de remettre à l’organisme 1 $ par burger vendu.

Quelque 400 restaurants, parsemés dans 2 pays, 6 provinces et 16 villes (dont Montréal, bien sûr), participent ! Chaque établissement a comme mission de proposer un burger unique pour se démarquer. Au terme de la semaine, certains recevront un prix (déterminé par le public) : le burger le plus beau, le plus santé et le plus créatif, sans oublier le préféré d’une brigade de juges.

Et maintenant, à vos burgers !

> Consultez le site de l'événement