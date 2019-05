Bien-être à boire de DavidsTea

La nouvelle collection estivale de DavidsTea offre une véritable explosion de couleurs et de bienfaits.

Notre chouchou, la nouvelle gamme de boissons Mieux-être, est offert en ligne et en boutique depuis le début de la semaine.

Ces thés et tisanes aux « superpouvoirs » utilisent des ingrédients aux bénéfices divers, comme les graines de chanvre, le fruit du dragon, l'eau de coco ou le lucuma, pour des mélanges à la fois agréables à boire et bons pour soi.

Le Curcuma adoré, avec gingembre et curcuma, favoriserait la digestion, alors que le Spiruline marine, à base de thé blanc, vous rafraîchira avec sa spiruline riche en vitamines et en minéraux et ses fleurs de pois bleu.

https://www.davidstea.com/ca_fr/home/