Le vin blanc du Portugal en vedette cette semaine a commencé à être distribué en succursales le 4 mars. Si vous le ne trouvez pas, demandez-le ! Il y en a beaucoup. Les deux vins rouges sont plus chers, mais représentent néanmoins un très bon rapport qualité-prix. J’oserais même dire que le Cahors est une aubaine ! Deux belles bouteilles pour se faire plaisir ou à offrir.

Abordable

Surprenante fraîcheur

L’Alentejo est la plus grande région viticole du Portugal. À l’intérieur des terres, dans la moitié sud du pays, elle jouit d’un climat chaud et sec. Des champs de céréales et des chênes-lièges s’étirent à perte de vue. La région est reconnue pour ses vins rouges fruités et charnus. On pourrait s’attendre à des vins blancs riches et puissants, mais grâce à des sols qui contiennent ici et là granite, schistes ou calcaire, et à des vinifications modernes, ils peuvent faire preuve d’une fraîcheur surprenante. Celui-ci, élaboré avec le cépage local antão vaz, très qualitatif, et du sauvignon blanc, offre un très joli nez avec des notes de pêche, d’orange, une pointe de pâte d’amande et de fleurs blanches. La bouche est d’abord ample et caressante, puis fraîche avec de la texture et du grain. Croquettes de morue, risotto aux fruits de mer, poissons grillés.

Garde : de 1 à 2 ans

Ervideira Flor de Sal Alentejo 2022, 15,30 $, (14915711), 13 %

Consultez la fiche de la SAQ

Classique

Tout en vitalité

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Cosse Maisonneuve La Fage Cahors 2021

Créé en 1999, ce domaine s’est hissé parmi les meilleurs de Cahors et de France. Catherine Maisonneuve et Mathieu Cosse ont toujours travaillé d’arrache-pied, cherchant à produire des vins authentiques et transparents. Et c’est réussi : tous les vins démontrent une maîtrise exceptionnelle de la viticulture et des vinifications. Ce sont des vins puissants, mais empreints de pureté, d’élégance et, surtout, d’une grande vitalité. La cuvée La Fage, issue de vieilles vignes de malbec, est élevée 14 mois en barriques d’un an. D’une couleur violacée profonde, elle offre un nez magnifique : mûr et puissant, très fin, avec des arômes de cacao, de mûre, d’encre, de fleurs mauves, de terre noire. La bouche est riche et fruitée, pleine d’éclat et de vitalité, et s’étire longuement sur des tanins bien présents, mûrs et très fins. Confit de canard, gigot d’agneau, gibier sauce grand veneur, tajine aux légumes.

Garde : de 6 à 7 ans

Cosse Maisonneuve La Fage Cahors 2021, 30,25 $, (10783491), 13 %, bio

Consultez la fiche de la SAQ

Découverte

Une juste expression du pinot noir

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ GC Cuvée Commuter Pinot Noir Willamette Valley 2022

On retrouve du pinot noir un peu partout, bien qu’il soit difficile à cultiver. À l’origine de certains des plus grands vins, il fascine de nombreux vignerons. Mais il y a beaucoup d’appelés, très peu d’élus, et le bon pinot noir coûte de plus en plus cher. Les États-Unis en produisent le plus après la France, et l’Oregon en a fait sa spécialité. Celui-ci n’est pas peu coûteux, mais offre néanmoins un très bon rapport qualité-prix et une juste expression de la Willamette. De couleur pâle, il s’ouvre sur un nez parfumé, fin et délicat, aux notes de petits fruits rouges et de fleurs. La bouche, fraîche, fruitée et gourmande, s’appuie sur une matière mûre, portée par une grande fraîcheur et un végétal noble. De légers tanins, avec du grain et de la mâche, s’étirent sur une longue finale, délicatement minérale. Volaille rôtie, risotto aux champignons, saumon grillé.

Garde : de 3 à 4 ans

GC Cuvée Commuter Pinot Noir Willamette Valley 2022, 34,00 $, (13234771), 13,3 %

Consultez la fiche de la SAQ