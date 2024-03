On dit souvent des œufs qu’ils sont des ennemis du vin. C’est vrai qu’ils peuvent être durs sur certains, surtout des vins très taniques. La meilleure solution est incontestablement du côté des vins mousseux, qui font de délicieux accords avec de nombreux plats à base d’œufs. Sinon, en blanc et en rouge, privilégiez pour le brunch des vins frais et légers, à l’acidité bien présente et aux tanins discrets.

Abordable : ode au printemps

Décidément, la maison Sumarocca impressionne par le nombre de cuvées d’un excellent rapport qualité-prix qu’elle propose. Celle-ci, issue d’un assemblage du cépage local xarel-lo avec du gewurztraminer, du riesling et un chouïa de sauvignon blanc, est une ode au printemps. Le nez, aromatique et tout en fraîcheur, offre des arômes de pêche et d’orange avec de délicates notes florales. Sec, léger et pimpant, avec de très légers amers aux tonalités d’agrumes qui se pointent en finale et ajoutent du relief et de l’intérêt. Simple, mais réjouissant, c’est le genre de vin qui vous colle un sourire aux lèvres, si vous aimez les vins aromatiques ! Sa légèreté en fait un compagnon tout indiqué pour un brunch salé, où il accompagnera une omelette aux herbes ou aux épinards, une salade agrumes et fenouil, du prosciutto avec du melon, des terrines de poisson, des sushis.

Garde : à boire

Sumarocca Tuví Penedès 2023, 16,25 $ (13574687), 11,5 %, bio

Classique : fringant Chinon

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ La Peau de l’Ours Chinon 2022

Voici un chinon tout ce qu’il y a de plus classique, issu à 100 % de cabernet franc, dans une version fruitée, fringante et épurée. D’une couleur violacée brillante, il s’ouvre sur un très joli nez aux notes de framboise et de cerise, avec une pointe de violette, de mine de crayon et de rafraîchissantes notes végétales. La bouche est fraîche, gourmande et tonique, avec de légers tanins, mûrs, qui offrent juste ce qu’il faut de mâche et étirent la finale. Très fondu et harmonieux, il est d’une grande buvabilité tout en faisant preuve de tenue. Au mieux servi rafraîchi, il accompagnera un croque-monsieur, un grilled cheese, un sandwich au rôti de porc et à la roquette, des terrines et des rillettes de porc.

Garde : de 2 ou 3 ans

La Peau de l’Ours Chinon 2022, 24,65 $ (15245941), 13 %, bio

Local : ça sent le Québec !

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Bergeville Le Blanc Brut Vin du Québec 2021

J’ai dégusté ce vin plusieurs fois récemment, et chaque fois je me suis réjouie en disant que ça sent le Québec. Cet excellent effervescent, issu de la méthode traditionnelle, n’essaie pas d’en imiter un autre. Tout au contraire, il cherche à être une expression de son lieu d’origine, ce qu’il réussit à merveille. Élaboré avec des hybrides, frontenac blanc et gris, l’acadie et saint-pépin, il a des arômes singuliers et d’une grande fraîcheur. Ils évoquent la pomme verte, la poire, un champ en fleurs, avec une pointe de brioche. Dans ce millésime exceptionnel, le vin offre un fruit très mûr et des saveurs riches, mais sans lourdeur. Une acidité tonique et des bulles fines et persistantes lui apportent beaucoup de fraîcheur et de vitalité. Excellent apéritif, il est aussi tout indiqué pour un brunch : œufs brouillés ou quiche au saumon fumé, frittata chèvre et herbes, terrines de poisson, gougères.

Garde : de 4 à 6 ans

Domaine Bergeville Le Blanc Brut Vin du Québec 2021, 31,25 $ (13374562), 13,5 %, bio

