Cuisiner demande du temps et après avoir fait autant d’efforts, le vin choisi a encore plus d’importance. Ces trois bouteilles mettront en valeur le menu signé par le chef Samuel Sirois autant que vos talents de cuisinier.

Pétillant amuse-bouche

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Jean Bourdy Crémant du Jura

Pour célébrer l’amour, rien de tel qu’un vin effervescent. Cette bouteille n’est pas un champagne, mais son goût (et son prix) séduira à coup sûr. Elle est produite dans le Jura, une région viticole moins connue, lovée près de la Suisse. C’est dans cet endroit reculé et charmant que la famille Bourdy élabore du vin depuis 1579. Convertie à la philosophie de la biodynamie depuis une quinzaine d’années, elle utilise le chardonnay, la variété de raisin typique des grands champagnes, pour produire ses bulles. Le vin s’ouvre sur des parfums invitants d’agrumes, de pomme verte et de fleurs. L’effervescence vive accentue la fraîcheur en bouche. L’accord avec le ceviche de pétoncles, pommes-fenouil-agrumes sera divin.

Domaine Jean Bourdy Crémant du Jura, code SAQ : 13437439, 29,55 $

Un peu d’évolution

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Rivera Il Falcone Castel del Monte Riserva 2017

Si l’amour grandit avec le temps, le vin, lui, gagne souvent en complexité. C’est le cas de ce rouge produit par le domaine Rivera situé dans les Pouilles, le talon de la botte de l’Italie. Dans tous les vignobles du monde, les variétés locales démontrent qu’elles résistent mieux à la hausse des températures. Le nero di Troia et le montepulciano, qui composent cet assemblage, sont un bon exemple. Ils prouvent de plus qu’eux aussi peuvent produire des vins qui se bonifient avec le temps. Ainsi, après sept ans d’élevage, le bouquet dévoile des notes de cerise, d’épices douces, d’herbes séchées et de sous-bois. La vigueur des tannins surprend et ne trahit pas le temps qui passe. La souplesse en bouche et les arômes seront par ailleurs un atout pour accompagner le contre-filet de veau du Québec.

Rivera Il Falcone Castel del Monte Riserva 2017, code SAQ : 14790795, 25,60 $

Pour l’amour du chocolat

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Abbé Rous Valcros Banyuls

Le chocolat est plus difficile à marier qu’on ne le croit. Le vin peut augmenter l’amertume du dessert selon la couleur et le pourcentage en cacao qu’il contient. À l’inverse, le chocolat peut rendre la boisson fade et sans intérêt. Pour réussir son accord, les vins fortifiés sont de précieux alliés. Plus forts en alcool, riches en sucre et en arômes, ils accompagnent avec brio le cacao. Entre mer et montagne, la région de Banyuls, en France, produit des cuvées remplies de soleil entre autres avec le grenache. Ce cépage développe des parfums de fruits rouges éclatants en symbiose avec le côté fruité de cette mousse au chocolat. L’acidité de la marmelade de camerise ira aussi de pair avec ce vin produit par la cave Abbé Rous. Le petit format (500 ml) et le prix doux de la bouteille sont une valeur sûre.

Abbé Rous Valcros Banyuls, code SAQ : 855056, 17,70 $

