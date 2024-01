Pour diminuer notre consommation d’alcool, sans toutefois complètement s’abstenir, le fameux adage « boire moins, mais boire mieux » est tout à fait à propos. En buvant moins, tout en conservant le même budget, on peut déguster des vins plus chers. N’oubliez pas : les bons vins peuvent généralement être bus sur deux ou trois jours. On consomme moins et on fait des découvertes : gagnant-gagnant !

Abordable : le Dão, en finesse et en fraîcheur

Dans le Dão, une très vieille région viticole du Portugal, Alvaro Castro et sa fille Maria cultivent une vingtaine de cépages locaux. L’altitude de leurs vignobles, à environ 500 mètres, contribue à préserver la fraîcheur dans les raisins. Mais c’est aussi leur travail minutieux dans les vignes et des vinifications peu interventionnistes qui permettent de produire des vins en finesse et en fraîcheur. La cuvée Outeiro est composée des cépages touriga nacional, alfrocheiro, jaen et tinta roriz. Son nez est plutôt discret, avec un fond de fruits noirs mûrs, mais aussi des notes de terre noire, d’herbes séchées. Le fruit se déploie en bouche, avec beaucoup de fraîcheur et de légers tanins qui apportent juste ce qu’il faut d’aspérités. Savoureux, avec un caractère légèrement rustique mais charmant, le vin profite beaucoup d’un passage en carafe et est encore meilleur le lendemain. Saucisses grillées, pâtes tomate et chorizo, burger de portobello.

Garde : de 1 à 2 ans

Quinta da Pellada Outeiro Dão 2019, 17,45 $ (14346176), 13 %

Festif (Saint-Valentin !) : des amours de bulles d’Espagne

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ La Vida al Camp Cava Brut Rosé 2019

La Vida al Camp est un projet de la famille Raventos qui, sous la marque Raventos i Blanc, produit certains des meilleurs vins effervescents d’Espagne. Pour cette gamme, elle achète des raisins auprès de vignerons qui travaillent aussi en bio, et élabore des cavas d’un très bon rapport qualité-prix. Ce délicieux rosé est issu des cépages classiques du cava, du xarel-lo et du maccabeu, avec un peu de trepat, cépage rouge qui apporte la couleur. Un nez très délicat offre de jolis arômes d’agrume, de pomme, de canneberge, avec des notes d’herbes et une pointe florale. Léger, frais et très sec en bouche, il est porté par des bulles très fines et persistantes. Pimpant et délicieux, il sera parfait pour l’apéro, avec une salade ou une mousse de crevettes, ou avec des croustilles avec crème fraîche et œufs de poisson.

Garde : de 3 à 5 ans

La Vida al Camp Cava Brut Rosé 2019, 26,95 $ (13090666), 12 %, bio

Classique : à la découverte du Beaujolais blanc

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Jean-Paul Brun Chardonnay Terres Dorées Beaujolais 2022

Les vins blancs représentent à peine 2 % des vins du Beaujolais et ils sont toujours élaborés avec du chardonnay. C’est surtout dans le sud de la région qu’on en trouve : les sols plus granitiques du nord du Beaujolais lui conviennent moins. C’est de ces Terres Dorées, aux sols argilo-calcaires, qu’est issue cette cuvée. Très fruitée au nez, elle offre des arômes de poire mûre et de pêche, avec des notes de beurre et de crème. Non boisé, le vin est tout de même riche, rond et ample en bouche, avec quelques notes épicées. Une richesse équilibrée par une fraîcheur tonique qui étire le vin en finale. Expression tout à fait classique de chardonnay, qui n’est pas sans rappeler certains vins du Mâconnais. Tout indiqué pour une blanquette de veau, un poisson au beurre blanc ou simplement du maïs soufflé au beurre.

Garde : de 2 à 3 ans

Jean-Paul Brun Chardonnay Terres Dorées Beaujolais 2022, 28,60 $ (713495), 12,5 %