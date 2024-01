Décidément, la péninsule ibérique, et l’Espagne en particulier, s’est démarquée lors de mes dégustations récentes de vins à petits prix. Il est vrai que les climats chauds et secs sont propices à la viticulture, mais la majorité des vins qui ont bien paru sont aussi issus d’une viticulture et de vinifications respectueuses, élaborés avec le souci de produire des vins authentiques. De nouveau, voici trois vins peu chers, dont un d’Afrique du Sud.

Abordable : le meilleur d’Afrique du Sud, à petit prix

Adi Badenhorst fait partie des meilleurs vignerons, et des plus respectés, d’Afrique du Sud. Pionnier dans la région de Swartland, il a contribué à sa renaissance, au développement de la viticulture bio et à la valorisation du patrimoine viticole. Il produit certains des vins les plus recherchés du pays, mais pour notre plus grand plaisir, il élabore aussi de nombreuses cuvées abordables. Le Curator blanc repose sur le chenin blanc, complété de chardonnay et de viognier. Il offre un joli nez, fin, fruité, avec des notes de pêche, d’orange, une pointe d’amande et de fleurs blanches. Sec, il offre une matière juteuse en bouche, une certaine ampleur, auxquelles de jolis amers offrent du répondant. Simple mais très bien fait, et d’un très bon rapport qualité-prix, il est aussi une expression juste de son origine. Apéro, salade de crevettes nordiques, saumon avec salsa à la mangue, sushis.

Garde : à boire

A.A. Badenhorst Curator Coastal Region 2022, 14,65 $ (12889126), 13 %

Abordable : fructueuse collaboration

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Adega de Penalva Dão 2021

Adega de Penalva est une importante cave coopérative. Elle regroupe environ 1000 membres, qui exploitent plus de 1200 hectares de vignes dans la région du Dão, dans le sud du Douro. La plupart sont de petits vignerons, mais leur collaboration leur permet de produire des vins très abordables. Celui-ci est élaboré avec trois cépages typiques de la région : touriga nacional, tinta roriz (le tempranillo espagnol) et jaen (le mencía espagnol). Le nez est expressif, avec des notes de fruits noirs très mûrs, de fraise, de terre noire. Très sec, souple, plutôt léger et simple, le vin fait néanmoins preuve de tenue en bouche. Des tannins modérés, mais avec de la poigne, appellent la table. Très passe-partout, à servir légèrement rafraîchi, il est tout indiqué pour une cuisine sans chichi : pâté chinois, steak frites, chili.

Garde : à boire

Adega de Penalva Dão 2021, 13,50 $ (13746485), 12,5 %

Abordable : pour les plats réconfortants d’hiver

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Altamente Jumilla 2021

Le cépage monastrell, originaire de la région de Valence et connu sous le nom de mourvèdre en France, est très présent sur la côte méditerranéenne. On dit d’ailleurs qu’il est heureux la tête au soleil et les pieds dans l’eau. Mais ici, c’est en altitude qu’il est cultivé, avec grand soin, par de jeunes vignerons qui cherchent à mettre en valeur tout le caractère fruité du cépage, sans surmaturité ni maquillage. Et c’est réussi encore une fois dans cette cuvée. Vinifiée en cuve de béton avec levures indigènes, elle est plutôt discrète au nez, mais offre une bouche tout en fruit et en fraîcheur. Moyennement corsée, avec juste ce qu’il faut d’aspérités tanniques, et un petit côté rustique charmeur. Un vin tout indiqué pour des plats réconfortants d’hiver : viandes braisées, cassoulet et autres ragoûts de haricots, tourtières de gibier.

Garde : à boire

Altamente Jumilla 2021, 15,75 $ (13632365), 14 %, bio