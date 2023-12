Deux bulles pour célébrer le Nouvel An. Un classique de chez nous, issu de la méthode traditionnelle, très effervescent et tout en finesse. Et un pétillant naturel, avec des bulles plus évanescentes, un caractère jovial et sans prétention. Pour terminer, tout de même un rouge, très passe-partout, pauvre en alcool mais riche en plaisir, qui pourra arroser toute votre soirée. Bonne année !

Classique : pionnier de chez nous

Difficile de dire ce qui est classique pour une aussi jeune région viticole que le Québec. Mais le vin mousseux de L’Orpailleur se qualifie sans aucun doute. Le domaine est un des pionniers de la viticulture chez nous. Ce vin est produit depuis 1991 avec des cépages hybrides, adaptés à notre climat, et le souci d’élaborer un vin exprimant sa nordicité. À base de seyval et de vidal, issu de la méthode traditionnelle avec un élevage de 18 mois sur lies, il offre un nez fin qui rappelle un champ en fleur, la pomme et la poire, avec une pointe de brioche. La bouche est pimpante, tout en fraîcheur, mais fait aussi preuve de tenue et de longueur. Élégant, tonique, il est tout indiqué pour l’apéro, avec des gougères, des bouchées aux pommes et au fromage, des huîtres, des fruits de mer, des légumes en tempura.

Garde : de 3 à 4 ans

Vignoble de L’Orpailleur Brut Vin du Québec, 30,50 $ (12685625), 12 %

Découverte : initiation au « pet nat »

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Le Tète Nat’ Pétillant naturel, vin de France 2022

Si vous n’avez jamais goûté de pet nat, voici le vin parfait pour vous y initier. Élaboré de façon très naturelle par une joyeuse bande de vignerons ligériens, avec les cépages sémillon, len de l’el et mauzac, sans ajout de sulfites, il présente une robe légèrement trouble, signe d’une vinification peu interventionniste. Le nez est délicat et très frais, empreint de minéralité, avec des notes de zeste, de pomme russet et de fleurs blanches. La bouche, pleine d’éclat et de vitalité, dégage une impression de pureté. Sec, simple et léger, mais drôlement bien ficelé, il est tout en fraîcheur et animé par une délicate effervescence. Gourmand et d’une grande buvabilité, il sera parfait pour l’apéro ou avec des sushis, des acras de morue, des poissons fumés.

Garde : à boire

Le Tète Nat’ Pétillant naturel, vin de France 2022, 23,25 $ (13863770), 11 %, bio

Abordable : rouge de fraîcheur

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Château Les Croisille Cahors Cocoricot 2022

Le vin qu’on associe d’emblée à Cahors est un vin puissant et tanique. Mais de nombreux vignerons produisent aussi aujourd’hui des vins frais, fruités et gourmands à partir du cépage malbec, appelé cot localement. Celui-ci, de la famille Croisille, en est le parfait exemple. Le vin affiche la couleur violacée typique du cépage, mais plutôt pâle. Le nez offre des arômes de mûres, de bleuets et de violette avec une pointe de terre noire et d’encre. C’est en bouche que le vin se révèle, tout en éclat fruité, frais et tonique, avec de légers tanins qui apportent juste ce qu’il faut de mâche. Très sec, savoureux et gouleyant, il est à servir légèrement rafraîchi et sera aussi à l’aise avec un plateau de charcuteries qu’avec un cassoulet, une tourtière ou un ragoût de boulettes, où sa grande fraîcheur fera contraste au gras du plat.

Garde : à boire

Château Les Croisille Cahors Cocoricot 2022, 21,10 $ (14880096), 12 %, bio