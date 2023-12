Avec plus de 600 vins mousseux différents offerts à la SAQ, choisir la bouteille parfaite pour célébrer la nouvelle année peut s’avérer difficile. Notre collaboratrice Karyne Duplessis Piché démystifie trois méthodes d’élaboration, cinq terroirs et vous propose des verres parfaits pour les déguster.

Divine Champagne

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Champagne Nominé-Renard Brut

Les vignerons de Champagne n’ont pas inventé la méthode traditionnelle qui consiste à fermenter une deuxième fois le vin en bouteille pour créer l’effervescence. Cependant, la région viticole française a réussi à se démarquer grâce à son terroir unique et à la qualité de ses produits.

Trois variétés de raisin composent l’ADN de la Champagne : le chardonnay, le pinot noir et le meunier. Le premier apporte la tension et la fraîcheur, le deuxième, la structure et les arômes de fruits et le troisième, la rondeur. Ce trio se retrouve dans notre suggestion, la cuvée Brut du domaine familial Nominé-Renard.

Autre aspect incontournable de la qualité des champagnes : l’élevage. Une fois le vin en bouteille, la région impose aux vignerons de le garder au minimum 15 mois en cave, dont 12 mois sur lies, afin d’apporter de la complexité et de la finesse aux bulles. Nominé-Renard garde quant à elle sa cuvée Brut un total de 36 mois, dont 30 sur lies. Dès l’ouverture, le bouquet aux parfums de brioche au beurre est typique. Ces arômes s’intègrent à une bouche aux bulles crémeuses, fruitées et très persistantes.

Champagne Nominé-Renard Brut, 47,50 $

À boire dans : verre à champagne Zalto, 100 $

Soufflés à la bouche en Autriche, les Zalto se démarquent par leur légèreté, leur finesse et leur forme. Malgré leur prix élevé, ils sont demandés.

La force du prosecco

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Salatin Carattere Prosecco Brut

Le champagne et le prosecco n’ont qu’un seul point en commun : les deux sont effervescents. Le prosecco est élaboré en Vénétie, en Italie, où le climat est plus tempéré qu’en Champagne. Le prosecco n’est pas produit selon la méthode traditionnelle, mais selon la méthode dite « charmat ». Ses bulles sont créées grâce à une deuxième fermentation dans une cuve d’acier inoxydable gardée sous pression, plutôt qu’en bouteille. Son temps d’élevage est aussi plus court. Résultat : son prix est plus avantageux. Cet atout a permis aux ventes de prosecco de dépasser celles de la Champagne en 2013 et de se hisser au sommet des bulles les plus vendues dans le monde.

Hormis son prix accessible, le prosecco possède des arômes fruités et floraux plus expressifs. Ils sont la signature de la variété de raisin la plus répandue dans la région : le glera. Parfumé, ce mousseux a aussi tendance à être plus sucré.

Dans les collines de prosecco, la famille Salatin élabore sa cuvée Carattere selon les règles de l’agriculture biologique. Son vin ne contient que 7 grammes de sucre, ce qui est peu élevé pour un prosecco. Il s’ouvre sur des notes d’agrumes et ses bulles sont toniques. Une belle nouveauté !

Salatin Carattere Prosecco Brut, 22,35 $

À boire dans : flûte à champagne Stölzle Vinea, 9,95 $

Cette coupe de la marque Stölzle possède une capacité moindre. Or, les clients l’adorent, remarque Julie Montreuil, directrice de Vinum Grappa. « On sert de petites portions et on remplit plus souvent afin de maximiser les bulles fraîches ! »

Le champagne d’Espagne

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Raventós i Blanc De Nit Conca del Riu Anoia 2021

Lors de la crise du phylloxéra, un puceron qui a ravagé les vignes d’Europe au XIXe siècle, le producteur catalan Josep Raventós Fatjó s’est rendu en Champagne pour vendre du vin. Son voyage lui a permis de découvrir la méthode d’élaboration du vin effervescent. De retour chez lui, il a reproduit la deuxième fermentation en bouteille en utilisant les cépages locaux, soit xarello, parellada et macabeo. Plus de 150 ans plus tard, la méthode traditionnelle est pratiquée partout en Espagne pour élaborer le cava. On peut donc le qualifier « de champagne d’Espagne ».

Certains producteurs contestent cependant l’appellation cava. Ils revendiquent que les raisins proviennent exclusivement de la région du Penedès, près de Barcelone, que seuls les cépages locaux soient utilisés et que le temps d’élevage sur lies soit prolongé de 9 à 18 mois. C’est pourquoi la famille Raventós utilise le nom Conca del Riu Anoia, plutôt que cava, sur ses étiquettes. Pour élaborer son rosé, elle ajoute du monastrell. Les parfums de fleurs sauvages remplissent le verre. En bouche, la texture et les bulles crémeuses soulignent l’élevage de 18 mois. La finale persistante et rafraîchissante s’ouvre sur des arômes de violette et de framboise. Un grand vin à prix raisonnable.

Raventós i Blanc De Nit Conca del Riu Anoia 2021, 31,25 $

À boire dans : verre à champagne Superleggero, Riedel, 79 $

Des coupes aussi fines que celles de Zalto, mais à un prix plus compétitif, c’est le défi que tous les verriers tentent de relever. La marque Riedel tente d’y arriver avec sa nouvelle gamme Superleggero. Faite à la main, cette coupe possède une très longue tige et un gobelet volumineux pour mettre en valeur les bulles.

Effervescence locale

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Domaine St-Jacques Brut 2020

Toutes les méthodes d’élaboration du vin effervescent sont pratiquées au Québec. Or, avec le climat continental frais, les vins de la province possèdent moins d’alcool et plus d’acidité. Ces caractéristiques sont des atouts pour utiliser la même méthode que les champenois, puisque lors de la deuxième fermentation en bouteille, le vin gagne un à deux degrés d’alcool supplémentaires. C’est pourquoi les grands vins effervescents sont souvent élaborés dans des régions fraîches où les raisins sont moins sucrés et plus acides. Un enjeu décourage cependant les vignerons québécois d’utiliser systématiquement cette façon de faire : le prix. Bien qu’il n’y ait pas de règles imposées, le temps d’attente en cave nécessaire pour apporter de la finesse au vin coûte cher.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la Rive-Sud de Montréal, la famille Quirion fait le pari de la qualité. Elle conserve son mousseux 24 mois avant de dégorger – c’est-à-dire enlever les lies. Elle crée également un assemblage audacieux composé d’une variété européenne, le chardonnay, et d’un hybride, le vidal. Le tout est délicieux ! Aux parfums de biscuits s’ajoutent des notes de fleurs et de fruits mûrs. Les bulles se fondent dans une bouche avec de la texture et du volume. Possédant 6 grammes de sucre, cet extra brut a une finale vive qui rappelle le terroir québécois.

Domaine St-Jacques Brut 2020, 34,75 $

À boire dans : verre à champagne Willsberger, Spiegelau, 29,95 $

La marque Spiegelau propose un compromis entre la forme allongée de la classique flûte et une ouverture plus prononcée qui permet de mettre en valeur les arômes.

Cap sur le « pét nat »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Terraquilia Terrebianche « Zero » Vegan Brut Nature 2021

Le dernier-né des mousseux, le pétillant naturel aussi appelé « pét nat » ou méthode ancestrale, est en fait la plus ancienne façon de produire du vin effervescent. Le vin est embouteillé avant la fin de la fermentation, tout simplement. Le sucre du moût de raisin non transformé en alcool dans la cuve termine ainsi son changement en bouteille. Ne pouvant pas s’échapper, le gaz carbonique produit en fin de fermentation reste emprisonné dans le vin. Le vigneron peut enlever les lies avant la commercialisation ou pas. Les mousseux élaborés de cette façon sont moins effervescents, et souvent plus faibles en alcool. Des producteurs de partout dans le monde adoptent cette technique, car les bouteilles sont plus rapides à commercialiser, entre autres.

Dans cette région connue pour son rouge pétillant, le lambrusco, la maison Terraquilia élabore au sud de Modène, en Italie, un blanc pétillant à base de deux variétés de raisin blanc, le grechetto et le trebbiano. Elle conserve le vin sur lies, « col fondo » comme disent les Italiens, 15 mois et ne filtre pas le liquide avant la commercialisation. C’est pourquoi sa robe est légèrement brouillée. Le bouquet est rempli de poire, de pêche et de fleurs blanches. Les bulles sont subtiles en bouche. C’est rafraîchissant et fruité. Sans sucre ni sulfite ajouté, c’est délicieux !

Terraquilia Terrebianche « Zero » Vegan Brut Nature 2021, 26,10 $

À boire dans : verre à champagne Champus, Ritzenhoff, 45 $

L’entreprise allemande Ritzenhoff commercialise chaque année de nouveaux dessins sur ses flûtes à champagne. La forme allongée n’est peut-être pas idéale pour la dégustation, mais on craque pour le look festif.

Merci à Vinum Grappa pour le prêt des verres utilisés pour les photos.