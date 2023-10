Plusieurs composants du vin modifient notre perception de sa sucrosité, dont l’acidité et la présence de tannins. Par exemple, l’acidité élevée des vins mousseux fait contrepoids au sucre ; un vin effervescent paraîtra moins sucré qu’un vin tranquille qui en contient tout autant. Évitez de vous fier aux taux de sucre (g/l) indiqués sur le site de la Société des alcools du Québec ; ils ne sont pas mis à jour chaque année, alors que les millésimes, eux, diffèrent.

Abordable : meilleur que jamais !

L’histoire viticole de ce domaine familial remonte à 1790 dans les collines du Penedés. Leurs cavas d’entrée de gamme, le Cava Brut et le Cava Pink, offrent un excellent rapport qualité-prix et sont d’une constance remarquable, en plus d’être bios. Le Pink m’apparaît meilleur que jamais. Son nez charmeur dévoile des notes de pomme rouge, de canneberge et de framboise, avec une pointe d’agrumes, de foin et d’herbes. En bouche, un léger sucre résiduel (de l’ordre de 7 à 8 g/l pour cette cuvée) apporte de la rondeur, et ajoute au charme fruité du vin, mais il est parfaitement équilibré par une acidité fraîche, tonique, et des bulles très fines. Léger, simple, mais très bien fait, délicieux et polyvalent à table, où il tiendra tête à des saveurs affirmées ou légèrement épicées : sushi, tacos de poisson, macaroni au fromage relevé, ailes de poulet, poulet au beurre.

Parés Baltà Pink Cava, 18,50 $ (12888043), 11,5 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans

Découverte : introduction au xarel-lo

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Albet i Noya Xarel-Lo El Fanio 2022

Le xarel-lo est un cépage autochtone du Penedés. On le connaît surtout comme un des principaux cépages pour l’élaboration du cava, avec le maccabeo et le parellada. Mais c’est un cépage très qualitatif qui donne aussi de plus en plus de très bons vins tranquilles, qu’on apprécie pour leur singularité. La cuvée El Fanio, très réussie en 2022, est une parfaite introduction. Ses arômes sont fins, fruités, avec des notes délicates de poire très mûre, de pêche et d’orange. La matière surprend toujours pour un vin qui ne titre que 12,5 % d’alcool. La bouche fait preuve d’ampleur, d’une certaine rondeur, avec une acidité modérée. Ce sont des amers nobles et de très légers tannins qui apportent beaucoup de fraîcheur et de la mâche, et qui allongent la finale à l’impression minérale. Poissons et fruits de mer a la plancha ou au fenouil, croquettes de morue.

Albet i Noya Xarel-Lo El Fanio 2022, 22,75 $ (12674221), 12,5 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans

Gâterie : équilibre remarquable

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Casanova di Neri Brunello di Montalcino 2018

Le brunello d’entrée de gamme de Casanova di Neri est issu de sangiovese provenant de différents vignobles du domaine. Plus abordable que les brunellos issus de lieux-dits, il représente néanmoins le meilleur rapport qualité-prix. Le domaine est souvent qualifié de moderne, pour son utilisation du bois et le style généreux de ses vins. Celui-ci est puissant, certes, mais ce très beau millésime, exempt de chaleurs extrêmes, fait preuve d’un équilibre remarquable. Son parfum est envoûtant et complexe, avec des arômes de fruit mûr, de sous-bois, de tabac. En bouche : beaucoup de matière, de structure et d’harmonie. Un fruit très mûr enrobe le palais, l’alcool est chaleureux et le vin puissant, mais équilibré par une grande fraîcheur et une solide trame tannique. Archisec, savoureux et fait pour la table. À passer en carafe quelques heures pour boire maintenant, mais il profitera grandement d’un séjour en cave.

Casanova di Neri Brunello di Montalcino 2018, 76,50 $ (14730792), 15 %

Garde : de 5 à 15 ans