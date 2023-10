Pour ceux qui aiment faire des provisions, deux des vins proposés cette semaine, le rioja et le vinho verde, sont d’excellents candidats pour des rassemblements où la nourriture est multiple et variée : ils sont polyvalents à table et, surtout, ils plairont à un grand nombre de convives. Et une gâterie pour vous faire plaisir, ou prendre de l’avance sur des idées cadeaux !

Abordable : généreux et fruité

Cette cuvée déçoit rarement. Singulier, son caractère change selon les millésimes et offre toujours beaucoup de plaisir. En 2021, un été frais et peu ensoleillé a été suivi de pluies automnales qui ont précipité les vendanges dans la Rioja Oriental. Cela dit, aucun manque de maturité n’est apparent dans cet assemblage de tempranillo, grenache et graciano, tout au contraire, mais l’éclat et la fraîcheur sont au rendez-vous. Le nez, mûr et chaleureux, est très fruité avec des arômes de compote de fraise et de kirsch, auxquels s’ajoutent des notes de vieux cuir et de feuille de tabac. La bouche s’articule autour d’une matière mûre et fruitée qui enrobe le palais, portée par une acidité fraîche et de légers tanins, très fins. Un vin qui met l’accent sur le fruit et la buvabilité, mais marqué par la générosité méditerranéenne. Viandes braisées, grillades, légumes racines rôtis.

Olivier Rivière Rayos Uva Rioja 2021, 21,20 $ (13076071), 14 %

Garde : de 1 à 2 ans

Classique : charmant vinho verde

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Anselmo Mendes Muros Antigos Alvarinho Monção e Melgaço Vinho Verde 2022

Le cépage portugais alvarinho de la région de Vinho Verde est le même que l’albariño cultivé dans celle de Rias Baixas en Espagne, directement au nord. Les vignobles autour des villages de Monção et de Melgaço sont les plus réputés pour ce cépage qui, au sommet de son art, donne des vins très charmeurs. Et Anselmo Mendes en est un maître incontesté. Le nez est frais et fruité, avec des arômes de pêche, de pomme jaune, une pointe de fleurs blanches, d’amande et d’agrumes. La bouche offre une jolie matière fruitée, rehaussée d’une fraîcheur aux accents de zestes et de délicats amers en finale. Léger et très harmonieux, il offre une expression juste du lieu, tout en étant très polyvalent et rassembleur. Tout indiqué pour l’apéro, des tapas ou des mezze, une tortilla de patatas, des poissons frits.

Anselmo Mendes Muros Antigos Alvarinho Monção e Melgaço Vinho Verde 2022, 22,80 $ (11612555), 12,5 %

Garde : de 3 à 5 ans

Gâterie : qualité remarquable pour le prix

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Vincent Carême Vouvray Sec 2022

J’aurais pu mettre ce vin dans la catégorie « aubaine » : chaque millésime dégusté au fil des ans était d’une qualité remarquable et en offrait largement pour son prix. Le 2022, année très prometteuse, n’échappe pas à la règle. Quel beau vin ! Le nez est retenu, mais riche et profond. Il se développe beaucoup à l’aération (un passage en carafe d’une heure ou deux lui fera grand bien) et s’ouvre sur des arômes de poire juteuse et de coing, avec des notes de miel, de camomille, d’agrumes. Et tout le charme du grand chenin se déploie en bouche avec une matière fruitée mûre et juteuse, ample et étoffée, soutenue par une acidité fraîche parfaitement intégrée. De légers tanins apportent du relief et de la mâche à la finale, tonique, qui appelle la table. Poissons en sauce, volaille crème et champignons, gibier à plumes.

Domaine Vincent Carême Vouvray Sec 2022, 29,20 $ (11633612), 13 %, bio

Garde : de 4 à 6 ans